Niet bepaald een hit: ‘Tussen 4 buren’ van Jani Kazaltzis heeft wel héél weinig kijkers

Het was nek-aan-nek maar Lotte Kopecky heeft het gehaald van Remco Evenepoel: haar rush richting de wereldtitel had op zondagnamiddag bijna 540.000 kijkers, de tijdrit van de kogel van Schepdaal scoorde vrijdag net onder het half miljoen. Beide renners bleven wel nog een heel eind uit de buurt van Mathieu Van der Poel: zijn triomftocht begin augustus werd immers door bijna 896.000 mensen gevolgd.

De wedstrijd van Van der Poel was toen het best bekeken programma van de week maar in de uiteindelijke rangschikking, inclusief uitgesteld kijken, is er in extremis nog een ander programma overgegaan: ‘Knokke Off’. De druk besproken VRT-serie maakt in de dagen na de uitzending immers een enorme sprong voorwaarts. Live zit de reeks tegen de 300.000 kijkers aan, maar de afleveringen van drie augustus eindigden na een week op net geen 900.000 kijkers (898.653) en die van tien augustus zijn van 265.000 naar 750.000 kijkers gegaan.

‘Tussen 4 buren’ op Play4 moet ook hopen dat mensen alles opsparen om daarna, geïnspireerd door de werken aan het viaduct van Vilvoorde, een renovatiemarathon te houden. Voor de eerste aflevering van de enige nieuwkomer deze week zaten 148.256 mensen klaar, in de volgende dagen bleef daar nog zowat de helft van over.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 11 tot en met donderdag 17 augustus. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 HET JOURNAAL (19U) VRT 1 808.863‏

2 ZOMERAVONDEN VRT 1 751.706‏

3 FC DE KAMPIOENEN VRT 1 730.689‏

4 SWITCH VRT 1 666.517‏

5 TIEN OM TE ZIEN VTM 665.726‏

6 SPORTWEEKEND VRT 1 637.760‏

7 ZOMERHIT 2023 VRT 1 631.506‏

8 HET NIEUWS (19U) VTM 573.429

9 REIZEN WAES EUROPA VRT 1 560.531‏

10 VERA VRT 1 543.084‏

11 WK. GLASGOW D. VRT 1 539.770‏

12 WK. GLASGOW TIJDRIJDEN H. VRT 1 493.512‏

13 MET VIER IN BED VTM 463.517

14 BRITAIN’S BUSIEST AIRPORT HEATHROW VRT 1 427.511‏

15 HET JOURNAAL (13U) VRT 1 414.514‏

16 DE ZAAK ALZHEIMER VRT 1 402.080‏

17 B&B ZOEKT LIEF VTM 390.703

18 BUURMAN, WAT DOET U NU? VRT 1 376.852

19 EVIVA ESPANA VRT 1 351.534

20 HET JOURNAAL LAAT VRT 1 311.910‏

21 VERSCHOTEN & ZOON VTM 309.358‏

22 ...VOOR DUMMIES VTM 297.984‏

23 KNOKKE OFF VRT 1 295.243

24 WK SPANJE-NEDERLAND D. VRT 1 292.340‏

25 DE KEMPING VRT 1 282.110‏