Niet Daan of Gustaph, maar koning Filip en Alexander De Croo maakten van ‘Happy Belgium’ alsnog een feest der plaatsvervangende schaamte

Het defilé was al afgestapt, maar toch was er die vrijdagavond geen ontsnappen aan de nationale feestdag. Zowel VRT1 als Play4 hadden gehoor gegeven aan de roep des vaderlands, en zonden ‘Happy Belgium’, de muzikale viering in het Jubelpark, per direct uit. Wie het klappen van de zweep kende, kwam uit bij streamen, maar als je analoog van inborst was, moest je je al naar VTM begeven om nog te ontkomen aan zoveel ceremonieel patriottisme: ofschoon ze er daar vorig jaar wel nog voor durfden uit te komen dat ze Belg waren, werd daar nu in de plaats een heel ander soort chauvinisme gevierd met een terugblik op ‘Tien om te zien’. Zelfs mìjn neiging tot vaandelvlucht kent breekpunten.

Nee, er zat niets anders op dan mijn vaderlandsliefde in de praktijk te brengen, en zonder verder verwijl, met ons dundoek over de schouders gedrapeerd en mijn tolerantiedrempel tricolor geschilderd, in te tekenen op de feestelijkheden. Het geval wou dat deze 21ste juli samenviel met de tiende verjaardag van de troonsbestijging van ons aller vorst, Zijne Doorluchtigheid Filip de eerste, Koning der Belgen. Dat er een jubileum mee gemoeid was, zouden we geweten hebben. Zowel presentatoren als artiesten feliciteerden Zijne Majesteit aan één stuk door omdat hij het al zolang had uitgehouden. Dat werd ook volgehouden in videoboodschappen van Belgen die terugblikten op hùn voorbije tien jaar; stuk voor stuk mensen die middels goede werken de vooruitgang der natie bestendigd hadden. De koning mocht hen wel dankbaar zijn.

Voor Vlaanderen overhandigden Peter Van de Veire, Vlaanderens eerstaanwezende ceremoniemeester met nooit iets beters te doen, en Kat Kerkhofs de gelukwensen. Zij werden geflankeerd door Joëlle Scoriels van La Une, en de enigmatische Volker Krings voor de BRF. De Duitstalige BRF is een zender die ik zelfs per vergissing nog nooit heb bekeken, maar Krings deed zijn landsdeel alvast alle eer aan, en keek aldoor alsof hij al lang blij was dat hij uitgenodigd was.

Wat ik van ‘m weet, heb ik ook maar van horen zeggen, maar ik had de indruk dat Zijne Hoogheid er de hele avond bijna onkarakteristiek ontspannen bij zat. Luchtig bijna. Misschien werkte het eerder kabbelende sfeertje in het Jubelpark wel versoepelend. Even tevoren had Zijne Rechtlijnigheid nochtans nog vers in het stijfsel gezeten: dat konden we zien in een filmpje waarin de vorst het symfonieorkest, dat de artiesten onder leiding van Michel Bisceglia de hele avond zou ruggensteunen, volledig volgens afspraak verraste tijdens hun repetitie. ‘Wat leuk is, is dat u al die instrumenten hebt die klassiek spelen, maar ook modern,’ bemerkte Zijne Verhevenheid. Ik kon niet anders dan aan hemzelf denken.

Toen hij de effectpedalen van de gitarist bemerkte, dooide er echter iets in des konings houding. Hij droomde ervan om zelf gitaar te leren, mijmerde Filip. Zou er dan toch een heimelijk greintje rock-’n-roll verstopt zitten in het koninklijke gestel? Een verre droom van een heupzwengel? Een balsturig a wop bop a loo bop in de spiegelzaal, als de lakeien even hun hielen gelicht hebben? Royaltywatchers struikelden al over elkaar heen om te melden hoezeer er weer een grens was verlegd inzake de bereikbaarheid van Zijne Onaantastbaarheid.

Happy Belgium - Gustaph Beeld VRT 1

Men zou nog vergeten dat er tussen alle filmpjes en dankbetuigingen door nog een soortement muzikale happening af te handelen viel. Ik kwam echter voorbereid, want ik had alle hoop op een overdonderend sensorisch spektakel reeds ruim op voorhand al laten varen. Het volstond om je je de vorige 21ste juli voor de geest te halen, en om daarna een blik te werpen op de eerder conservatieve samenstelling van het programma van dit jaar. ‘t Was nog altijd meer Camille dan Charlotte Adigéry, bedoel ik. Terwijl surrealisme toch òòk zo Belgisch is als wat. Bovendien kon de regie algeheel nog altijd een stuk strakker: dat ons om de zoveel tijd een adempauze gegund werd, was hoffelijk, maar ik had na afloop bij nader inzien geen enkele prestatie gehoord van die aard dat ik baat had bij de soms secondenlange stiltes tussen de actwissels.

Waar Peter Van de Veire aantreedt, is het altijd een beetje Songfestival - in de hem omringende ruimte is er geen protocol - en dus ook nu. Gustaph, wiens garderobe voor de feestelijke gelegenheid mede vormgegeven was door een patissier die weg wist met slagroom, mocht nog een keertje tonen waarom je met een zevende plaats op Eurosong desondanks soms nog van geluk mag spreken. Microfoonproblemen werden zijn deel, maar zelf was ik eerlijk gezegd meer bezorgd over de versie van ‘Ain’t No Mountain High Enough’ die hij daarna bracht met Axelle Red, en waarover ik werkelijk niets joligers kan melden dan dit: het origineel van Marvin Gaye en Tammi Terrell is nog altijd vrijelijk te beluisteren op het internet.

Axelle Red zou zich daarna met Daan aan nog een tweede duosprong wagen in ‘Sensualité’. Eerder had Daan de avond nog voor geopend mogen verklaren door in het volle daglicht, niet zijn beste medium, ‘Oh la la la’ van TC Matic naar bestemmingen te brengen die Arno, denk ik, uit vrije wil nooit gefrequenteerd zou hebben. Als jong kind werd ik op vroege leeftijd al blootgesteld aan ‘S&M’ van Metallica: doorgaans stoorde de kunstmatige toevoeging van een symfonieorkest me dus niet eens zo vaak. Maar net als bij pogingen tot vaandelvlucht, moet je érgens je grenzen trekken.

Happy Belgium - Daan en Axelle Red Beeld VRT 1

Laat ik zeggen dat ik niet mijn favoriete Daan zag die vrijdag, maar tijdens zijn podiumbeurten had ik tenminste wel het gevoel gehad dat de avondlucht plots voelbaar zwanger werd van belofte. Kort daarvoor was Ozark Henry al eens van het podium gesprongen tijdens ‘Sweet Instigator’, ook tot jolijt van Mathilde, maar naarmate de avond vorderde, was ik hoe langer hoe meer toch toe aan een driest voorval van baldadigheid: iets dat vanuit bepaald oogpunt misschien wel wat zou lijken op spelbederf. Stafchefs zouden het mogelijk zelfs op majesteitsschennis houden.

Even dacht ik dat het zover was, toen Paul Michiels - ten paleize staat hij bekend als Polle Bouillie - zijn solonummer ‘Shine’ kwam brengen. Jan Leyers zocht waarschijnlijk nog parking: altijd wat in Brussel. Na zijn optreden herinnerde Michiels de koning eraan dat ze elkaar ooit de hand gedrukt hadden. In 1990 was dat. ‘Toen was hij nog prins.’ The artist formerly known as prince. Nu wou hij echter Mathilde eens van naderbij leren kennen, dreigde Michiels. ‘In naam van al wat hoofs is, Sire, hou die Polle weg van uw eega!’, riep ik in de richting van Brussel: een mij normaliter lichaamsvreemde patriottische reflex. Dat we de nacht zouden ingaan, niet wetende of Michiels zijn dreiging jegens het huis Saksen-Coburg en Gotha ook had weten hard te maken, vond ik schier ondraaglijk.

L’union fait la force, schijnt het, dus laat ik voor het overige maar verzoenend optreden: uitgerekend de artiesten die ik vooraf niet kon thuisbrengen, bleven me na afloop bij. Met name Mentissa, een Franstalig talent dat bij nader inzien dichter bij huis te situeren was dan je ‘r zou nageven: Denderleeuw. Negen jaar geleden won ze de allereerste ‘The Voice Kids’, en sindsdien had ze niet nagelaten om door te groeien, al moest ze het succes wel gaan zoeken in het buitenland. In Frankrijk, meer bepaald.

Miskend zijn in eigen land: ik weet niet of er nog iets Belgischer is dan dat. Of het moest de plaatsvervangende schaamte zijn die me alsnog bekroop in de laatste rechte lijn richting vuurwerk. De lont was al sissende, maar nadat Zijne Feestelijkheid ten slotte het podium opgehaald was om ‘Happy Belgium!’ naar zijn onderdanen te roepen - wég rock-’n-roll - moest hij zo nodig ook nog op de foto met het publiek. Daar kwam een ongemakkelijk schuifelen, wuivelen, en poseren van, en daarna gebeurde het nòg een keer, maar dan met het orkest en alle artiesten erbij.

Happy Belgium - Koning Filip, Daan en Alexander De Croo Beeld VRT 1

Verwarring daalde neer over het podium, die ei zo na toch nog omsloeg in surrealisme toen plots ook Alexander De Croo opdook uit het achterplan en een onbeheerde microfoon bemachtigde. ‘Het is tijd voor een feestje!’, liet de premier verstaan met opvallend schorre stem, terwijl ìk net op het punt stond om te beschikken. ‘Waar is dat feestje?!’, trachtte hij vervolgens inlichtingen te winnen bij het stemgerechtigde publiek. Een terechte vraag gezien de omstandigheden, maar in zijn plaats had ik me toch eerder afgevraagd waar mijn fiscale hervorming gebleven was.

Enfin, dit hele sluitstuk kwam me zo verdomde knullig voor, zo uitentreuren goedbedoeld maar praktisch onvolmaakt, dat ik na afloop alsnog mijn nationaliteit voelde doorwegen op weg naar de sponde, nog zwaarder dan anders. Vooralsnog bestaan daar geen pilletjes voor. Als Belg ging ik slapen. In de nacht die volgde, droomde ik dat ik gitarist was.