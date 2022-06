Niet de Rode Duivels-defensie maar de koters van Jeroom kregen deze week de zwaarste klappen

De pandoering tegen Nederland heeft het geloof in de Rode Duivels niet ernstig aangetast: een paar dagen na de 1-4 gingen immers nog eens 100.000 voetbalfans extra in hun zetel zitten voor de match tegen Polen, meteen ook het best bekeken programma deze week.

Opmerkelijk is dat de hoge score voor België-Polen nauwelijks impact had op de programma’s bij de concurrerende zenders: ‘Luchthaven 24/7’ en ‘Sport/vrouw’ op Eén gingen lichtjes achteruit - van 518.183 naar 497.909, en van 298.858 naar 289.085 kijkers -, het cijfer van ‘Junior Bake Off’ op Play4 bleef stabiel hangen rond de 115.000 kijkers.

Maar 115.000 kijkers, zeggen we er meteen bij, want het bakprogramma heeft in zijn tweede seizoen zware klappen gekregen. Begin mei ging de reeks nog van start met 250.000 kijkers maar daarna zakte het publiek als een slechte soufflé week na week in. Ter vergelijking: het eerste seizoen in het voorjaar van 2021 had in deze fase van de wedstrijd - woensdag werd de halve finale uitgezonden - 350.000 kijkers.

Er is echter ook goed nieuws voor Play4, want ‘Nonkels’ blijft maar groeien: de komische reeks steeg voor het eerst boven de 400.000 kijkers en deed het dinsdagavond een stuk beter dan ‘Groeten uit' op VTM (244.162) en niet eens zo veel slechter dan ‘Junior op zoek naar de liefde' op Eén.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 3 tot en met donderdag 9 juni. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld).

1 BELGIE/POLEN VTM 1.015.893‏

2 THUIS EEN 980.077‏

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 924.299‏

4 BELGIE/NEDERLAND VTM 912.283‏

5 IEDEREEN BEROEMD EEN 835.700‏

6 DE NOODCENTRALE EEN 831.814‏

7 SPORTWEEKEND EEN 747.904‏

8 ZORGEN VOOR MAMA EEN 739.696‏

9 FLIKKEN MAASTRICHT EEN 703.595

10 BUURMAN, WAT DOET U NU? EEN 618.000

11 HET NIEUWS (19U) VTM 608.983

12 MENEER VANNESTE EEN 604.000‏

13 BLOKKEN EEN 596.314‏

14 FAMILIE VTM 570.703‏

15 HET JOURNAAL (13U) EEN 530.418‏

16 FC DE KAMPIOENEN EEN 526.658

17 JUNIOR OP ZOEK NAAR DE LIEFDE EEN 519.829‏

18 THE UNSEEN QUEEN EEN 514.519‏

19 DAUPHINE LIBERE EEN 502.988‏

20 LOSLOPEND WILD EEN 500.386‏

21 BRUSSELS CYCLING CLASSIC EEN 499.025‏

22 LUCHTHAVEN 24/7 EEN 497.909‏

23 CAMPUS CUP EEN 481.133‏

24 HET JOURNAAL LAAT EEN 455.968‏

25 NONKELS PLAY4 438.619‏‏