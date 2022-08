Niet enkel ‘FC De Kampioenen’ verdwijnt van het scherm: ook afleveringen ‘Thuis’ en ‘Wittekerke’ geschrapt

Niet enkel ‘FC De Kampioenen' wordt ‘gecanceld’, verschillende andere series van VRT en VTM delen in de klappen, zo blijkt uit een onderzoek van Gazet van Antwerpen. De hoofdreden voor het schrappen van afleveringen is de aanwezigheid van een acteur die nadien veroordeeld werd voor kindermisbruik. Vooral Guy Van Sande laat een spoor van vernieling na.

Nadat de niet heruitgezonden 19 afleveringen van ‘FC De Kampioenen’ voor opheft zorgden afgelopen weken, blijkt nu dat ook andere reeksen niet immuun zijn voor de veranderende tijdsgeest. Gazet van Antwerpen stelde vast dat zowel VRT als VTM afleveringen schrapte van series omdat het niet koosjer is om er nog naar te kijken.

Afleveringen met Guy Van Sande, die in 2019 werd veroordeeld voor het bezit, de verspreiding én het in productie brengen van afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen, worden consequent geweerd. Alle 104 afleveringen van ‘Zone Stad' en 58 afleveringen van ‘Wittekerke’ verdwenen van streamingplatform VTM Go en worden niet meer heruitgezonden. Om dezelfde reden verwijderde VRT tientallen afleveringen van ‘Thuis’.

MINDER CONSEQUENT

Bij andere voor misbruik veroordeelde acteurs verloopt de selectie tot nu toe nog minder vlot. Zo werd de aflevering van ‘FC De Kampioenen' met Jan V.H., in juni nog veroordeeld voor bezit en verspreiding van beelden van seksueel misbruik van kinderen en voor aanranding van een minderjarige, wel verwijderd, maar is zijn passage in ‘Eigen kweek' nog steeds te zien. Hij vertolkte ook de rol van Arnold in ‘De Kotmadam’, die afleveringen werden allemaal verwijderd van VTM Go, maar enkele dagen na zijn veroordeling werd één van de afleveringen toch uitgezonden op VTM. ‘De aflevering is helaas tussen de mazen van het net geglipt’, gaf VTM toen aan.

Walter Q., waarvoor ook een aflevering van ‘FC De Kampioenen' verdween, is nog steeds te zien in een gastrol in ‘Thuis’ en ‘Danny Lowinksi’.