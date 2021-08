Niet meer te redden: ‘De Redders’ blijkt ook grote kijkcijferflop

Nina Derwael heerste niet alleen aan de brug met ongelijke leggers maar ook in de kijkcijfers.

De eindstrijd in de gymnastiek bij de dames was veruit het drukst gevolgde evenement op de Olympische Spelen, het zilver was voor de tot het laatste nippertje razend spannende finale van de hockeymannen tegen Australië, het brons ging naar de 800 meter van het duo Nafi Thiam en Noor Vidts.

De Olympische gedachte - deelnemen is belangrijker dan winnen - werd dan weer het best vertegenwoordigd door ‘De redders’, de nieuwe docufictiereeks op Play4 over enkele gebruinde jongens en meisjes in rood badpak op het strand van Oostende. De eerste aflevering van de serie raakte met net geen 105.000 kijkers niet eens in de buurt van de top 20 van best bekeken programma’s op maandag, en in de dagen die volgden kalfde het publiek nog verder af.

Ook ‘Het rad’, dat vorige zomer gemiddeld rond de 400.000 kijkers hing, had in de eerste week duidelijk last van de concurrentie uit Tokio en haalde als hoogste cijfer slechts 224.884.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 30 juli tot en met donderdag 5 augustus. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 RITMISCHE GYMNASTIEK D. EEN 1.261.439

2 HET JOURNAAL (13U) EEN 1.254.726

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.033.079

4 STUDIO TOKIO EEN 986.698

5 HOCKEY H. EEN 847.789

6 FC DE KAMPIOENEN EEN 842.177

7 SWITCH EEN 841.019

8 ATLETIEK D. EEN 790.232

9 VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 780.101

10 FLIKKEN MAASTRICHT EEN 692.374

11 ANIMAL AMBULANCE EEN 613.821

12 TIEN OM TE ZIEN VTM 602.415

13 HET NIEUWS (19U) VTM 583.283

14 ATLETIEK H. EEN 489.562

15 BASKETBAL D.EEN455.959

16 REIZEN WAES JAPAN EEN 418.110

17 ESCAPE TO THE CHATEAU EEN 379.000

18 AMAZING HOTELS EEN 374.515

19 MY BIG FAMILY FARM EEN 368.721

20 HET JOURNAAL LAAT EEN 367.222

21 PANIEKZAAIERS VTM 339.434

22 THE DOG HOUSE EEN 332.629

23 INSIDE TARONGA ZOO EEN 331.642

24 DE 25 VTM 328.395

25 DE WILDERNIS HERSTELD EEN 322.558