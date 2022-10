Niet voor watjes: ‘The Midnight Club' verbreekt record voor meeste Jump scares in één episode

Zapman brengt je de laatste film- en tv-nieuwtjes uit het medialandschap.

Aaaaah! De jump scare is het vervelendste onderdeel uit het volledige horrorgenre. Eén of ander verdomd lelijk personage springt met een knal het beeld in en de bioscoopzaal maakt een hopje. Wie nog nooit een horrorfilm zag: je kan het vergelijken met het moment in ‘The Masked Singer' dat Andy Peelman zijn masker afzette.

Mike Flanagan, regisseur van de nieuwe Netflix-serie ‘The Midnight Club’, heeft naar eigen zeggen absoluut niets met jump scares, maar was het zó beu dat iedereen hem ernaar bleef vragen, dat hij maar meteen besloot het wereldrecord te vestigen. Dankzij maar liefst 21 verschietmomenten in één aflevering zijn hij en de serie vanaf nu terug te vinden in het Guinness Book of World Records.

Voor de durvers onder ons, in deze video kan het schrikken beginnen.

The One with the Fake Rumour: ‘Friends’ blijft in België gewoon op Netflix staan

7 oktober 2022

Beeld SBS BELGIUM

Je belachelijk maken na een glaasje te veel, een ongelukkige uitspraak doen op het werk, iedereen roddelt over je … Geen zorgen, partijtop van N-VA, net als heel Vlaanderen kunnen ook jullie je pijnlijke week nog steeds verdringen met het beste feel good-medicijn ter wereld: ‘Friends’. De populaire sitcom is in ons land namelijk nog steeds integraal op Netflix te zien, in tegenstelling tot berichten die stelden dat de reeks op 1 oktober van het streamingplatform zou verdwijnen.

Enkele weken geleden verscheen op Netflix tijdelijk de melding dat zowel ‘Friends’ als ‘The big bang theory’ vanaf die datum niet meer te bekijken zouden zijn, tot grote spijt van vele fans. Maar die boodschap bleek dus fout, bevestigde ook Netflix aan De Standaard. Dat ‘Friends’ nog wel op Netflix België te zien is, is te danken aan het feit dat concurrent HBO Max in ons land nog niet gelanceerd is. Warner Bros., het productiebedrijf achter ‘Friends’ en ‘The big bang theory’, is verbonden aan HBO Max en biedt de reeksen dus ook daar aan. Gezien de populariteit van de sitcoms besloot Warner die van Netflix te halen telkens wanneer HBO Max als aparte streamingdienst in een land werd gelanceerd, om de exclusiviteit te behouden. Maar in België, waar in Vlaanderen enkel Streamz een beperkt aanbod HBO-reeksen heeft, is er nog geen reden tot concurrentie. Could we BE more relieved?

Lees ook: Van A tot Z: Humo’s grote Friends-alfabet

***

Adil en Bilall onthullen nieuw Hollywoodproject: ‘Het is echt een gróte film’

4 oktober 2022

Hun nieuwste film ‘Rebel’ loopt nog niet in ons land in de zalen en Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn al bezig aan hun volgende kaskraker. Daarvoor trekken ze opnieuw naar Hollywood, lieten de regisseurs weten bij Arjen Lubach. In ‘De Avondshow’ hadden ze het voor het eerst over hun nieuw project, waarvan er nog veel geheim moet blijven.

‘We mogen niet zeggen wat de titel is, want het heeft nog geen groen licht gekregen, maar we zijn bezig met een grote Hollywoodfilm’, aldus de makers van onder andere ‘Ms. Marvel’ en ‘Patser’. ‘Normaal beginnen we te draaien febrauri.’ Ook als Lubach doorvraagt, lossen de regisseurs niets. ‘Als het doorgaat, wordt het echt een grote film, met véél actie.’

Het lijken dus niet meteen rustige maanden te worden voor Adil en Bilall, die nu van hot naar her reizen om ‘Rebel’ voor te stellen. ‘Onze meest persoonlijke film’, klinkt het, en wel omwille van het herkenbare verhaal. ‘Rebel’ gaat over een man die zich tijdens de burgeroorlog in Syrië wil aansluiten bij de rebellen, maar verzeild geraakt bij ISIS en is gebaseerd op wat er kennissen en vrienden van Bilall Fallah is overkomen. Hij komt uit Vilvoorde en kent mensen die naar Syrië zijn getrokken: ‘Plots zag ik jongens met wie ik ben opgegroeid opduiken in jihadistische IS-filmpjes’

Lees ook Adil en Bilall zijn op hun allerbest wanneer ze hun filmische bravoure laten samenvloeien met hun maatschappelijke bekommernissen zoals in ‘Rebel’ ★★★★✩

***

Hugh Jackman kruipt terug in de harige huid van Wolverine in nieuwe ‘Deadpool’-film

28 september 2022

Beeld Humo

Het is hoogdag voor fans van de MCU (voor de boomers onder ons: de Marvel Cinematic Universe): er is éindelijk meer nieuws over ‘Deadpool 3’ én en geliefd personage keert terug. De tweede ‘Deadpool’-film kwam al in 2018 uit, het vervolg komt er op 6 september 2024. Acteur Ryan Reynolds, die Deadpool vertolkt, maakte dat nieuws zelf bekend in een filmpje op sociale media.

In het filmpje zien we tevens hoe Hugh Jackman door het beeld loopt, waarop Reynolds vraagt of hij nog een keertje Wolverine wil spelen. ‘Yeah, sure, Ryan,’ antwoordt Jackman. Verrassend nieuws, want de acteur nam in 2017 schijnbaar afscheid van zijn personage in de film ‘Logan’.

Begin vorig jaar bevestigde Kevin Feige, de president van Marvel Studios, dat ‘Deadpool 3’ deel uit zou maken van de Marvel Cinematic Universe, nadat Disney de studio 20th Century Fox had opgekocht. Met Wolverine krijgt de MCU er dus nog een X-Men bij. Eerder zagen we een variant van Professor X in ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Bekijk het volledige filmpje hier:

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 27 september 2022

K3 en Metejoor doen het met elkaar, net als Joris Hessels en Marie Vinck (of toch in ‘Liefde voor muziek’ en ‘Alleen Elvis blijft bestaan’)

27 september 2022

Over enkele weken is het weer zover: dan schiet het nieuwe seizoen van ‘Alleen Elvis blijft bestaan’- het twaalfde al! - uit de startblokken op Canvas en VRT MAX. Opnieuw vertelt een waaier van boeiende gasten aan de hand van negen beeldfragmenten over wat hen raakt en inspireert. Mogen vanaf zaterdag 15 oktober achtereenvolgens even baden in het warme, sympathieke aura van gastheer Thomas Vanderveken: strafpleiter Nina Van Eeckhaut, lingerieontwerpster Murielle Scherre, juriste en pedagoge Ingrid De Jonghe, acteur en tv-maker Joris Hessels, nieuwscorrespondente Lia van Bekhoven, danser en scenarist Ish Ait Hamou, CEO van Port of Antwerp-Bruges Jacques Vandermeiren, actrice Marie Vinck, cultuurhistoricus David Van Reybrouck en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui.

Voor wie het allemaal ietsje minder diepgaand mag zijn, is er gelukkig ook nog een nieuw seizoen van ‘Liefde voor muziek’, waarin niemand minder dan Daan, K3, Metejoor, Portland, Jaap Reesema, Günther Neefs en Stef Bos elkaars nummers op liederlijke wijze gaan verkrachten.

***

Seks, dreunende house en Matteo Simoni met een zwabberende roze dildo: kijk hier naar de eerste, spectaculaire trailer van de film ‘Zillion’

Doorgaans is de herfst een periode van rustige wandelingen, warme chocomelk en de trage dans van vallende bladeren. Niet dit jaar. Op 26 oktober komt ‘Zillion’ in de zalen, de film over de opkomst en ondergang van discotheekuitbater Frank Verstraeten. De eerste trailer van die film is gedropt en het is een feest voor ogen en oren. Seks, kolkende menigte, drugs en Matteo Simoni als de Vlaamse pornokoning Dennis Black Magic. Veel plezier.

***

De vijf strafste video’s van deepfaker en ‘America’s Got Talent’-ster Chris Umé

16 september 2022

Chris Umé heeft ‘America’s Got Talent’ dan wel niet gewonnen, hij en zijn deepfakes werden mooi vierde. De Vlaming bracht, samen met zijn bedrijf Metaphysic, Elvis Presley weer even tot leven in de finale. Maar Elvis is lang niet de enige bekende kop die een virtuele make-over kreeg. Bekijk hier de video en nog vier andere straffe deepfakes van Umé en co:

Simon, Sofia en Heidi treden op met Elvis

De kronieken van Tom Cruise

‘Rap God’ Queen Elizabeth II

FIFA, maar dan realistisch

Jon Snow biedt zijn excuses aan voor het achtste seizoen van ‘Game of Thrones’

Ook op Humo Is dat nu de echte Poetin of niet? Zo herken je misleidende deepfakevideo’s Deepfakes komen binnen ieders handbereik (en lijken steeds echter)

***

Delphine Lecompte heeft eindelijk haar eerste dickpic gekregen: ‘Helaas een zieltogend exemplaar’

13 september 2022

Sommige mannen - we kijken niet speciaal naar u, Win Butler - zetten hun hele carrière op het spel om toch maar een foto van hun klein butlertje naar onbekende dames te kunnen sturen, terwijl er - spits de oren, Marc Overmars! - blijkbaar ook gewoon vrouwen zijn die er expliciet om vragen. Vorige week deed niemand minder dan Delphine Lecompte in ‘De allerslimste mens ter wereld’ een warme oproep om een dickpic te mogen ontvangen.

En jawel, gisterenavond kon de dichteres dan het heuglijke nieuws meedelen dat ze eindelijk haar eerste exemplaar had gekregen. Het publiek barstte in applaus uit, al reageerde Delphine iets minder enthousiast: ‘Het was helaas een zieltogende, geriatrische, maar ja, je moet blij zijn met wat je krijgt.’

Laat het Jeroen Rietbergen vooral niet horen, Delphine.

***

Kijk terug: Rik Verheye en Pedro Elias bleken wel héél goede vrienden in ‘De allerslimste mens’

Er zijn geen zekerheden meer, zo bleek dinsdagavond in ‘De allerslimste mens ter wereld’, waar de ‘recordhouder aantal deelnames’ Ella Leyers al na twee afleveringen naar huis gespeeld werd. En dan moest ze ook nog toekijken hoe haar kersverse geliefde op de jurybanken een innige zoen deelde met Pedro Elias. Vanavond zal Delphine Lecompte de uitdager zijn van Gert Verhulst en Jonas Geirnaert.

***

‘Nee, die gaat hier niet lang zitten.’ Elodie in de jury over kandidaat Jeroom in ‘De allerslimste mens ter wereld’

Vanavond trapt het seizoen van 'De allerslimste mens ter wereld’ af met op de rode stoeltjes Ella Leyers, Jonas Geirnaert en Jeroom. Waar Jeroom eerder als jurylid zijn vrouw Elodie als kandidaat beoordeelde, zijn de rollen dit keer omgedraaid.

Bekijk hieronder een voorproefje (de video werkt enkel op mobiele schermen), en lees ook onze grote vooruitblik: Het succes van ‘De allerslimste mens ter wereld’ ontrafeld: ‘Ik toon mijn ware zelf nooit in de quiz: dan kan ik een kruis maken over mijn carrière’

‘De allerslimste mens ter wereld’, om 21 uur op Play4.

****

“Beste act ooit”: Vlaming staat in finale van America’s Got Talent met verbluffende deepfakes

Simon Cowell heeft als berucht jurylid in ‘Idols, ‘The X Factor’ en talentenshows allerhande al veel gezien. Dat dacht hij althans, tot hij gisterennacht tijdens de halve finale van ‘America’s Got Talent’ opnieuw werd verbluft met door werk van de Vlaming Chris Umé. Die neemt deel met zijn bedrijf Metaphysic, dat bekend staat om realistische deepfakes.

Voor de halve finale pakte Umé uit met een act waarin Cowell, collega-jurylid Howie Mandel en presentator Terry Crews samen de aria ‘Nessun Dorma’ zingen. Op het podium stonden echte operazangers, maar hun gezichten werden ter plekke vervangen door die van Cowell en co, zo geanimeerd dat hun lippen perfect de tekst volgden. De jury bleef verbluft achter. “De beste act ooit”, volgens Cowell.

Vanzelfsprekend gaat Umé door naar de finale. Het is niet zijn eerste deepfake die internationale weerklank krijgt: eerder ging hij al viraal met een filmpje waarin Jon Snow sorry zegt voor het achtste seizoen van ‘Game of Thrones’ en met deepfakes van Tom Cruise.

De finale van ‘America’s Got Talent’ is voor 13 september, een dag later worden de resultaten bekendgemaakt.

Actrice Charlbi Dean uit Gouden Palm-winnaar ‘Triangle of sadness’ op 32-jarige leeftijd plots overleden

De Zuid-Afrikaanse actrice Charlbi Dean, te zien in de meest recente Gouden Palm-laureaat ‘Triangle of sadness’, is op 32-jarige leeftijd plots overleden. ‘Ze is gestorven aan een heel plotse en onverwachte ziekte’, laat haar woordvoerder weten. Meer details over die ziekte zijn voorlopig niet bekend.

Dean, die ook modellenwerk deed, is een bij het grote publiek eerder onbekende actrice. Daar leek recent echter verandering in te komen: ‘Triangle of sadness’, een duistere satire over de wereld van de superrijken waarin Dean een egocentrische influencer speelt, sleepte op het afgelopen Filmfestival van Cannes de Gouden Palm in de wacht. De film, van de Zweedse regisseur Ruben Östlund (die met ‘The Square’ vijf jaar geleden al eens de prestigieuze filmprijs won), komt vanaf oktober in de Europese en Amerikaanse cinemazalen.

Eerder was Charlbi Dean te zien in ‘Death race 3: inferno’ (2013), ‘Blood in the water’ (2016), ‘Don’t sleep’ (2017) en ‘Porthole’ (2018). Ze vertolkte tevens de rol van Syonide in de serie ‘Black lightning’.

***

Lees ook: ‘Elke ochtend had ik 1,4 procent winst’, claimde Wout in ‘FIRE’ op VRT MAX. Minuut na minuut nam onze woede met 1,4 procent toe ☆☆☆☆☆

Nieuwe aflevering ‘Boos’: John de Mol loog en wist af van niet één, maar vier gevallen van misbruik

26 augustus 2022

Tim Hofman beweert in een nieuwe aflevering van ‘Boos’ dat John de Mol al voor 2019 op de hoogte was van vier meldingen over wantoestanden bij ‘The Voice of Holland’. Niet slechts één dus, zoals De Mol in de vorige aflevering beweerde. De meldingen betreffen het seksueel grensoverschrijdend gedrag van Jeroen Rietbergen, bandleider van TVOH en ex-zwager van De Mol. Meerdere bronnen zouden zich in 2018 bij Linde de Jong, creative director van de talentenshow, hebben gemeld.

In de ‘Boos’-aflevering speelt Hofman een audiotape af van één van de vermeende slachtoffers van Rietbergen. We krijgen een gesprek tussen het slachtoffer en een vertrouwenspersoon van ‘The Voice’ te horen. Vier vrouwen, waaronder een kandidate en enkele medewerkers, deden melding over grensoverschrijdend gedrag. ‘Door die opnames wankelt het verhaal van John uit onze eerste uitzending’, aldus Hofman.

Een verkrachter, een professionele creep en een ordinaire billenknijper: de ‘BOOS’-uitzending over ‘The Voice of Holland’ ★★★½☆ mept iedereen weer wakker

***

Adil en Bilall rouwen om geschrapte ‘Batgirl’: ‘Ik wilde de film opnemen met mijn gsm, maar de servers zijn geblokkeerd’

25 augustus 2022

Begin deze maand kregen de fans én regisseurs Adil el Arbi en Bilall Fallah zelf te horen dat ‘Batgirl’ geschrapt werd. Nu spreken ze voor het eerst in een Instagram-video over het moment dat de film rood licht kreeg. El Arbi was op dat moment op huwelijksreis en spoorde Fallah aan om alle bestanden nog snel op te nemen met zijn gsm. Helaas waren de servers al lang geblokkeerd. ‘Mijn excuses, ik weet dat piraterij niet oké is’, grapt El Arbi in de video, een slimme promo voor hun nieuwste film ‘Rebel’.

Warner Bros. zal de (niet-afgewerkte) ‘Batgirl’-film nu toch laten zien aan de cast en crew tijdens enkele ‘begrafenisvoorstellingen’, volgens Amerikaanse media. Of de fans de film ooit te zien zullen krijgen, lijkt niet waarschijnlijk. De filmstudio kreeg namelijk een belastingsvoordeel voor het schrappen van de film.

Bekijk de video van het regisseursduo hier:

***

De ellende stopt niet: Niels Destadsbader gaat uit de kleren voor nieuw Eén-programma

19 augustus 2022

Net nu we na de aankondiging van Gert Verhulsts nieuwe talkshow dachten dat het niet meer erger kon: Niels Destadsbader verschijnt dit najaar in een nieuw Eén-programma op het kleine scherm. Naakt. Wij herhalen: náákt. Dieter Coppens en zes andere bekende mannen zijn er ook bij, maar wij hadden aan de letters ‘Niels D.' al genoeg om te weten dat we het Kursaal in Oostende eind oktober moeten vermijden. Daar vindt op dat moment namelijk een stripteaseshow plaats, waarin de acht bekende mannen uit de kleren zullen gaan.

Het programma, dat de werktitel ‘One night only’ kreeg, volgt Destadsbader en co. tijdens hun opleiding tot volleerde stripper. Bizar en goedkoop concept, zegt u? Naakt zou de openbare omroep niet halen moest er geen dieperliggende boodschap achter schuilen: de mannen trekken hun adamskostuum aan om taboes rond kanker bij mannen, zoals prostaat- en teelbalkanker, te doorbreken. Een nobel doel, maar dat meneer doktoor in je teelballen knijpt is al erg genoeg; daar hoeven we echt het beeld van Niels Destadsbader niet bij te zien.

Tweede seizoen ‘The White Lotus’ aangekondigd: met oude en nieuwe personages

17 augustus

Het eerste seizoen van ‘The White Lotus’ werd internationaal op gejuich onthaald, zo ook door Onze Man die de serie met vijf sterren bekroonde. Hoewel een tweede seizoen niet voor de hand lag - de hoofdpersonages kruisen elkaar toevallig en niet iedereen haalt het einde van de serie - gaat het er toch komen.

De donkere komedie zal er een beetje anders uitzien dan voorheen, enkel actrice Jennifer Coolidge, de rouwende weduwe en u waarschijnlijk ook bekend als Stiflers Mom uit ‘American Pie’, keert terug. Maar ze wordt wel vervoegd door een aantal groten uit Hollywood. Michael Imperioli (‘The Sopranos’) Aubrey Plaza (‘Parks and Recreation’) en F. Murray Abraham (‘Amadeus) zullen ook inchecken in The White Lotus-hotel. Niet in Hawaï dit keer, want blijkbaar heeft de keten ook een resort in Sicilië

LEES OOK ‘The White Lotus’ is niet enkel briljant grappig, maar beklijft ook meer dan de meeste thrillers ★★★★★



‘The White Lotus’ zal in oktober 2022 beschikbaar zijn op Streamz.

VRT haalt eerder verbannen afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ terug uit het archief

Woensdag 17 augustus

BTW in 'FC De Kampioenen' Beeld VRT

De VRT zal dit jaar opnieuw de jaargangen 9 en 10 van 'F.C. De Kampioenen’ uitzenden, zo schrijft Het Nieuwsblad vandaag. De voorbije tien jaar werden die reeksen meestal niet opnieuw herhaald, omdat de afleveringen aanzienlijk minder populair zouden zijn. In de episodes, die oorspronkelijk eind jaren ‘90 werden uitgezonden, werd het personage DDT van Jacques Vermeire vervangen door BTW (Bernard Theofiel Waterslaeghers) van acteur Jacob Beks. Dat nieuwe personage, een roodharige kok, sloeg echter nooit aan bij de kijker.

“Ooit heb ik wel eens gezegd dat ze die afleveringen ook voor mij niet meer hoefden uit te zenden. Maar op dit moment maakt het me eigenlijk niet zoveel meer uit”, zegt Beks nu. “Wist je dat mensen me geregeld zeggen dat die episodes niet zo slecht waren?”

Eerder dit jaar schrapte de VRT 19 afleveringen van de reeks. In de meeste gevallen omdat er racistische scènes in zaten, maar ook omdat er inmiddels veroordeelde acteurs in de afleveringen opdoken. Jaargangen 9 en 10 worden nog wel compleet aangeboden.

‘De ideale wereld’ bekeek de verboden afleveringen van de Kampioenen

Het leven is al serieus genoeg en enkel humor en relativering kunnen ons redden op weg naar De ideale wereld. Daarom kiest Canvas ervoor om ons vanaf maandag 29 augustus vier avonden per week te verblijden met ‘De Ideale Wereld’. Van maandag tot donderdag loodst gloednieuwe host Ella Leyers ons kundig door de brandende en minder brandende actualiteit. ​Te beginnen met hét nieuws van deze zomer: de afgedankte afleveringen van ‘FC De Kampioenen’.

De eerste trailer van ‘De Allerslimste Mens ter wereld’: ‘Zoekt u een andere zot. Kutspel!’

15 augustus 2022

Er wordt wel eens gezegd dat de geschiedenis zich herhaalt. Een volkswijsheid die ook geldt voor De Slimste Mens ter Wereld, want Erik Van Looy neemt dit jaar zijn strafste kandidaten uit het verleden mee. Zij betreden de legendarische arena en vechten uit wie van hen nu ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’ is.

Deze kandidaten dingen mee voor de titel: Astrid Stockman, Bart Cannaerts, Boris Van Severen, Dalilla Hermans, Danira Boukhriss Terkessidis, Delphine Lecompte, Ella Leyers, Eva De Roo, Geert Meyfroidt, Gert Verhulst, Gilles De Coster, Gilles Van Bouwel, Jelle Cleymans, Jeroom, Joke Emmers, Jonas Geirnaert, Julie Colpaert, Kobe Ilsen, Liesbeth Van Impe, Lieven Scheire, Lisa Smolders, Lotte Vanwezemael, Merol, Michèle Cuvelier, Olga Leyers, Otto-Jan Ham, Prem Radhakishun, Peter Van de Veire, Rani De Coninck, Thomas Huyghe, Tine Embrechts, Tom Waes, Xavier Taveirne

Heeft u al een favoriet?

‘De Allerslimste Mens ter Wereld’: Vanaf 5 september op Play4 en GoPlay.

Jennette ‘Sam’ McCurdy beschuldigt ‘iCarly’-producent van emotioneel misbruik

9 augustus 2022

Jennette McCurdy, ons allen bekend als Sam uit ‘iCarly’ op Nickelodeon, bracht zopas haar boek ‘I’m Glad My Mother’s Dead’, een titel als een ander, uit. Daarin vertelt ze over het misbruik van haar moeder, maar ook over de toxische sfeer die hing op de set van ‘iCarly’ en ‘Sam & Cat’. Vooral iemand die ze ‘The Creator' noemt zou hier verantwoordelijk voor zijn. Ze beschrijft hem als ‘gemeen, controlerend en angstaanjagend’ en iemand die erop uit was om ‘volwassen mannen en vrouwen te laten huilen door zijn beledigingen en vernedering’.

Ondanks dat ze hem nooit bij naam noemt, zou het gaan om producent Dan Schneider, waarover vroeger ook al gerucht opgingen omtrent ongepast gedrag in het bijzijn van de kindsterren van zijn shows (‘iCarly’, ‘Drake & Josh’, ‘Victorious’...). ‘Zijn gedrag was zo alledaags en werd geaccepteerd omdat iedereen bang was zijn baan te verliezen. Ik neem het niemand kwalijk’, zegt ze. ‘Maar het was echt jammer; alles wat er gebeurde in een kindertelevisieserie-omgeving. Het lijkt echt alsof er niet echt een moreel kompas is.’

Beeld WireImage

In haar boek beschrijft McCurdy hoe ‘The Creator' haar ongewenste schoudermassages gaf, die ze niet durfde weigeren, en hoe hij haar onder druk zette om alcohol te drinken terwijl ze nog maar 18 was (minderjarig in de VS.). Ook vertelt ze hoe ze, nadat haar contract afliep, 300.000 dollar kreeg aangeboden van Nickelodeon als ze het niet publiekelijk zou hebben over haar ervaringen bij de zender, ‘en vooral niet over het gedrag van ‘The Creator’’.

Het contract tussen Schneider en Nickelodeon liep af in 2018 en zelf ontkent hij alle beschuldigingen.

Aftellen met nieuwe beelden van ‘Game of Thrones’-spin-off ‘House of the Dragon’

Binnen twee weken is het eindelijk zover: de eerste ‘Game of Thrones’-spin-off verschijnt op Streamz! Ondertussen kunnen we al aftellen met de onthullende behind-the-scenes video, die ons een meer intieme kijk geeft op het maken van ‘House of the Dragon’: van draken die over King’s Landing vliegen tot de zwarte schedel van Balerion the Black Dread en nieuwe blikken op ‘the throne room’.

De nieuwste teaser geeft ons ook interviews met de twee showrunners van ‘House of the Dragon’: Ryan Condal en Miguel Sapochni maar ook met auteur van het boek ‘Fire & Blood’, waar de serie op gebaseerd is, George R.R. Martin: ‘Het is altijd een beetje schrikken als je je baby overdraagt ​​aan pleegouders, maar ik ben hierbij betrokken. Er zit altijd een beetje spanning in: hoe goed wordt het? Maar ik denk dat ik bij Ryan en Miguel in goede handen ben.’

‘House of the dragon’ vanaf 22 augustus op Streamz

Tom Waes zoekt nieuwe rekruten voor ‘Kamp Waes’. Schrijf u hier in (als u durft)

8 augustus 2022

Na het overweldigende succes van het eerste seizoen kon het natuurlijk niet uitblijven: Tom Waes gaat met Fly en compagnie opnieuw op zoek naar Special Forces material. In ‘Kamp Waes' mogen vijftien gewone burgers wederom proeven van wat de loodzware opleiding van de Special Forces Group van Defensie inhoudt. ‘Het contact met Fly en zijn collega’s van de Special Forces is sinds het eerste seizoen van ‘Kamp Waes’ altijd gebleven. ‘Kamp Waes’ blijft ook voor mij een héél speciaal avontuur. Ik was dan ook meteen enthousiast toen de Special Forces aangaven dat ik opnieuw op zoek mag gaan naar kandidaten,' zegt Waes.

‘Wat de kandidaten mogen verwachten, daar kunnen we net als bij het eerste seizoen uiteraard niets over kwijt,’ waarschuwt Fly al. ‘Maar wie zich inschrijft mag er zeker van zijn dat we nog heel wat uitdagingen, gelinkt aan onze doorgedreven opleiding, in petto hebben. Ook dit seizoen gaan we op zoek naar kandidaten met, wat wij noemen, de Special Forces mindset.’

Wie er na die uitleg toch nog goesting in heeft, kan zich via deze link inschrijven. Wij blijven er braafjes vanaf en volgen uw lijdensweg wel vanuit onze zetel met wat kaasblokjes en schuimende trappist.

Eerste teaser én opvallende casting voor tweede ‘Joker’-film is gelost

6 augustus 2022

We wisten het al, een tweede ‘Joker’-film zat eraan te komen. Na vele Batman-verfilmingen kreeg ook de Joker zelf in 2019 een eigen film, en die werd een groot succes. Acteur Joaquin Phoenix won zelfs een Oscar voor zijn rol. Hij mag in ‘Joker: Folie à Deux’ opnieuw in de huid kruipen van de geschminkte slechterik, maar Joaquin krijgt dit keer wel een partner: niemand minder dan Lady Gaga. Hoewel haar rol nog niet bekend is, vermoeden vele fans dat ze zijn vriendin/partner-in-crime (en voormalig psychiater) Harley Quinn zal vertolken.

Voor die fans is het nog even wachten of dat klopt, want de film komt pas uit op 4 oktober 2024. Volgens enkele geruchten wordt de sequel ook een musical, maar ook dat werd nog niet bevestigd. Oordeel vooral zelf:

Lees hier onze recensie voor ‘Joker’: ‘Joker’ ★★★✩✩ danst op de rand tussen hommage en plagiaat

***

Philippe Geubels en Jeroom maken comedyprogramma waar vooral niet gelachen mag worden

5 augustus 2022

Professionele grapjassen Philippe Geubels en Jeroom zullen samen een nieuw comedyprogramma presenteren. Vanaf 2023 verschijnt ‘LOL: last one laughing’ op Prime Video, een internationaal bekend format dat nu ook de Lage Landen aandoet. De twee Vlaamse presentatoren krijgen tien Nederlandse comedians over de vloer met maar één doel: vooral níét lachen met de moppen van de anderen. De laatste die lacht, wint 50.000 euro voor een goed doel naar keuze.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Jeroom (@jeroom.inc) op 13 Sep 2022 om 2:47 PDT

***

Hehe, hehe, hehe: uw favoriete losers ‘Beavis and Butt-Head’ zijn terug met nieuwe afleveringen

4 augustus 2022

In navolging van de geföhnde tieners proberen we hier zo cynisch en ongeïnteresseerd mogelijk op te reageren, maar onze blijdschap gaat waar het niet staan kan: ‘Beavis and Butt-Head’ krijgt gloednieuwe afleveringen! Oef, we zijn blij dat eruit is. Mike Judge, bedenker van de twee gniffelende nietsnutten, heeft in The New York Times laten weten, dat de animatiereeks een verlengstuk krijgt op de streamingdienst Parampunt+.

In sommige afleveringen hebben de twee vrienden het weer ontzettend druk met helemaal niets doen, maar soms geeft de reeks ook een beeld van hun leven als twee volwassen losers. ‘Het zijn nog steeds twee waardeloze mannen die schijt hebben aan de verwezelijkingen van andere mensen, terwijl er niets gaande is in hun eigen leven’, aldus Judge in The New York Times. ‘Maar er is iets grappigs aan het feit dat ze zichzelf veel belangrijker vinden. Soms ben ik volledig akkoord met wat ze zeggen en soms is het net leuk om het tot op een punt te drijven waar ik me totaal niet in kan vinden.’

‘Beavis and Butt-Head’ verscheen in 1993 op MTV en werd meteen een groot succes. Het cynisme waarmee het duo hun stadje becommentarieerde of de videoclips op de muziekzender fileerde werd iconisch voor de jaren 90. Maar al na enkele seizoenen en een film gaf Judge er volledig opgebrand de brui aan. Buiten een korte comeback van één seizoen in 2011 bleven de vrienden jarenlang in hun zetel liggen, tot ze in juni weer te zien waren in de film ‘Beavis and Butt-Head Do the Universe’. En nu zijn er dus, eindelijk, nieuwe afleveringen.

***

‘Dit is gewoon karaktermoord!’ Kickbokser Jamal Ben Saddik woest op broertjes Coppens

3 augustus 2022

Links de broers Coppens, rechts Jamal Ben Saddik Beeld Photonews / VTM

De ‘beer van Borgerhout’ Jamal Ben Saddik zou dit jaar meedoen aan de Nederlandse versie van ‘Code van Coppens', maar de kickbokser heeft nu via een mailtje van de productie van het programma gehoord dat de opnames niet meer doorgaan. “Dit vanwege de verschillende berichten over de onrustige situatie rondom jou en je familie zoals wij dat uit de Belgische en Nederlandse pers hebben vernomen. Het is voor ons een te groot (financieel) risico dit nu in te plannen. (...) We hopen op je begrip.” Begrip heeft Saddik echter niet voor de beslissing, op Instagram noemt hij de mail ‘pure karaktermoord’.

De familie Ben Saddik kreeg de afgelopen tijd meerdere malen te maken met aanslagen die in verband worden gebracht met een conflict in het drugsmilieu. Zo waren er drie aanslagen op een Poke Bowl restaurant van de familie, werd ook hun handcarwash in Deurne beschoten en werd ook de woning van de ouders van de kickboksers aangevallen. Begin vorig jaar werd Jamal er zelf van verdacht cryptotelefoons verkocht te hebben in zijn telefoonzaak te Antwerpen en zat toen een maand in de cel.

In ‘De Code van Coppens’, dat in Nederland de ondertitel ‘De wraak van de Belgen’ draagt, moeten bekende mensen uit thematische escaperooms ontsnappen. Een van die thema's is 'de gevangenis.’

De story van Jamal Beeld Instagram

Warner Bros. gooit ‘zo goed als afgewerkte’ ‘Batgirl’-film van Adil El Arbi en Bilall Fallah in de vuilbak

Opvallend nieuws uit Hollywood. Filmstudio Warner Bros. heeft beslist om ‘Batgirl’, de nieuwe film van onze landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah, niet in de bioscoop of op een streamingdienst uit te brengen. Niet omwille van het talent van de regisseurs of de kwaliteit van de film, aldus de studio, maar om ‘strategische redenen’. In een verklaring geeft het bedrijf aan meer te willen focussen op grote bioscoopreleases, geïnspireerd door het succes van de laatste ‘Top Gun’-film, en het profiel van ‘Batgirl’ zou daar niet aan beantwoorden.

In de wandelgangen van de filmset weerklinken evenwel andere geluiden. Volgens The New York Post, die als eerste met het nieuws naar buiten kwam, werd de film na de screening ‘te slecht bevonden’ en verwijst de studio de prent naar de vuilbak om de verliezen te beperken. Zo zou het budget ook al opgelopen zijn van 70 naar 100 miljoen dollar.

Warner Bros. bevestigt die geruchten niet en verklaart dat het nog steeds gelooft in de kwaliteiten van onze landgenoten en hoofdrolspeelster Leslie Grace. Zij stond op de set aan de zijde van grote namen zoals Michael Keaton en J.K. Simmons. Helaas zal het resultaat van hun werk, dat ‘zo goed als af was’, voorlopig nergens te zien zijn.

***

Streamz lost trailer van ‘Chasing Beauty: Perfectie te Koop?’: ‘Dankzij mijn relatiebreuk zie ik in dat niet alles aan mij goed genoeg is’

2 augustus 2022

‘Hoe ver zou je gaan in de zoektocht naar perfectie?’ Is de vraag die Streamz zich stelt in de nieuwe reeks ‘Chasing Beauty: Perfectie te Koop?’. ‘Te ver’, lijkt het antwoord erop als we de trailer mogen geloven. We zien Brazilian butt lifts, neuscorrecties, en zelfs een heuse baardtransplantatie. Maar we zien vooral ook de schaduwzijde van de plastische chirurgie-wereld: de eeuwige onzekerheid, de angst bij de ouders en zelfs een meisje dat overleed op een Turkse operatietafel. Tot waar kan realitytelevisie gaan voor het té ver is? Streamz zocht het voor u uit.

Blijkbaar doen zij eraan mee: DJ en zangeres Anouk Matton, reality ster Yasmine Pieraerds, internationaal model Céline Bourgeois, pornoactrice Jada Sparks, Ex On The Beach deelneemster Imke Roose, kapster Amélie Desmedt, reality ster Diaz Pena Verlez, leerkracht Jelena Topalovic, borstimplantaatpatiënte Liesl en Julie, de moeder van Sharida die in Istanbul overleed ten gevolge van haar operatie. Wij hebben er nog nooit van gehoord, en dat houden we liefst nog even zo.

Even alle lacherigheid terzijde: het antwoord is niet altijd ‘chirurg’, soms is het gewoon ‘psycholoog’.

Vanaf 12 augustus op Streamz

***

‘Star Trek’-actrice Nichelle ‘Luitenant Uhura’ Nichols overleden

01/08/2022

De Amerikaanse actrice Nichelle Nichols is overleden op 89-jarige leeftijd. Nichols werd gezien als icoon voor jonge zwarte vrouwen door haar rol als Luitenant Uhura in de originele 'Star Trek', waar ze een van de weinige vrouwelijke personages was. In 1968 deelde ze de eerste interraciale kus op de Amerikaanse televisie, met William Shatner (James T. Kirk). Shatner reageert bedroefd op Twitter: “Ze was een prachtige vrouw en speelde een bewonderenswaardig personage dat zoveel heeft gedaan om sociale kwesties te belichten, zowel hier in de VS als in de rest van de wereld”, schreef Shatner zondagavond op Twitter.

Ook de NASA reageerde op het overlijden: “We vieren het leven van Nichelle Nichols, Star Trek-actrice, pionier en rolmodel, die zoveel mensen liet zien wat er mogelijk was. (...) Ze werkte met ons mee om enkele van de eerste vrouwen en minderheden aan te trekken als astronaut, en heeft hele generaties geïnspireerd.”

Bekijk die iconische scène:

***

Metallica blijft surfen op ‘Stranger things’-succes: video van jamsessie met Joseph ‘Eddie’ Quinn gaat viraal

28/07/2022

‘Wat Kate Bush kan, kunnen wij ook’, denkt Metallica. Maar in tegenstelling tot de ‘Running up that hill’-zangeres, die zonder enige moeite al meer dan 2,2 miljoen euro binnenrijfde nadat haar nummer gebruikt werd in ‘Stranger things’, doen James Hetfield en co. wél hun uiterste best om munt te slaan uit het succes van de Netflix-serie. Net als Bush is ook Metallica bezig aan een revival bij de jongere generatie: de rockers mogen de ‘Strangers things’-makers bedanken voor de scène waarin personage Eddie van ‘Masters of puppets’ speelt op gitaar.

Bijzonder is dat acteur Joseph Quinn grote delen van de klassieker ook écht beheerst - enkel voor een stuk van de solo moest een body double redding brengen. Metallica sprak al vaak hun bewondering uit voor Quinns gitaarskills, uitte zich meermaals als fan van de serie en trok eerder naar TikTok om hun nieuwbakken fans te trakteren op een ‘duet’ met Eddie, gemonteerd naast de bewuste scène. In een nieuw filmpje, dat als een bliksemschicht viraal gaat op sociale media, blijken Quinn en de Metallica-leden elkaar ook écht ontmoet te hebben. Backstage bij Lolllapalooza duwen ze de acteur een gitaar in de handen en beginnen ze samen te jammen. Daarna krijgt Quinn de gitaar waarmee hij de scène in ‘Stranger things’ speelde gehandtekend cadeau. ‘Metallica bestaat voortaan uit vijf bandleden’, besluit drummer Lars Ulrich. Promotie voeren: je hoeft het de Amerikanen niet te leren.

***

Ook derde ‘Pinocchio’-film van het jaar heeft nu een trailer: nieuwe stop-motion van Guillermo del Toro

28 juli 2022

Beeld Humo

Na de live-action ‘Pinocchio’ van Walt Disney die in september op Disney+ verschijnt en de... veelbesproken Lionsgate adaptatie ‘Pinocchio: A True Story’, krijgt ook Netflix de kans om het verhaal nog maar eens te vertellen. De film van Guillermo del Toro (‘Pan’s Labyrith’, ‘The Shape of Water’) is een stop-motion avontuur over - u raadt het nooit - houten pop Pinokkio, die tot leven werd gewerkt door de wens van houtsnijder Gepetto. Pinokkio’s ontwerp wordt voor deze film in een nieuw jasje gestoken, en is gebaseerd op dat van Gris Grimly.

Naast de Oscarwinnende regisseur telt de cast ook heel wat andere grote namen: onder andere Ewan McGregor, David Bradley, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, Christoph Waltz en Tilda Swinton verlenen hun stemmen. Bekijk de trailer hier:

***

Steelt Netflix het succesrecept van Marvel? Peperdure productie ‘The gray man’ krijgt eigen universum

27 juli 2022

Wat ruiken we daar in de verte? Is dat ... wanhoop? Netflix zit al maanden in zwaar weer, en om niet nóg meer abonnees te verliezen boort het streamingbedrijf allerlei strategieën aan. De reclameboodschappen en het einde van het frauduleuze accountdelen waren u al bekend, maar Netflix blijkt nog meer businessplannen te hebben: ‘The gray man’, de productie die het streamingplatform tot nog toe het meeste geld heeft gekost, krijgt meteen een vervolg én een spin-off. De actieprent prijkt vandaag - mede dankzij het sixpack van Ryan Gosling - bovenaan de meest bekeken Netflix-films in België, dus horen de Amerikanen de kassa al rinkelen. Om de ‘The gray man’-franchise zo succesvol mogelijk te maken, halen regisseurs Joe en Anthony Russo de mosterd bij Marvel, dat schuilt onder de vleugels van Disney(+). Net als de Avengers krijgt ook ‘The gray man’ namelijk een zogeheten ‘universum’.

Lees ook onze recensie van ‘The gray man’: Zelfs de sixpack van Ryan Gosling kan ons niet afleiden van een duivels genietbare, sadistische Chris Evans ★★★☆☆

Niet toevallig regisseerden de broers Russo eerder al een klepper van de Marvel-franchise: ‘Avengers-endgame’. Ook opvallend is de rol van Chris ‘Captain America’ Evans, die in ‘The gray man’ voor één keer niet als superheld maar als sociopaat uitblinkt.

Of Netflix’ wanhoopspoging om de schouders van ‘Stranger things’ als publiekstrekker te ontlasten zal slagen, lijkt twijfelachtig. Wie even naar onder scrollt, leert dat het ‘Marvel Cinematic Universe’ plant om de komende twee jaar meer dan vijf films uit te brengen. Omdat wij de vrije concurrentie ten zeerste aanmoedigen, geven wij Netflix alvast een tip om de Vlaamse kijker te lokken: van een met racisme, homofobie en seksime doorspekte sitcom over een caféploeg krijgt Vlaanderen maar niet genoeg.

Lees ook: Interne VRT-mail gelekt: nog meer Kampioenen-afleveringen geschrapt? ‘Die keer dat Marcske de Holocaust ontkende in ruil voor een chocomelk’

***

Prachtige trailer ‘Black Panther: Wakanda Forever’ is groots eerbetoon aan Chadwick Boseman

24 juli 2022

Twee jaar geleden overleed acteur Chadwick Boseman op 43-jarige leeftijd aan kanker, waarmee de 'Black Panther’-filmreeks ook zijn Black Panther verloor. In de trailer voor het nieuwe ‘Wakanda Forever’ dus geen panter te bekennen, maar krijgen we wel een fraai eerbetoon aan Boseman op de klanken van een herwerkt ‘No Woman, No Cry’ van Bob Marley. De nieuwe superheldenfilm zal november dit jaar in de bioscoop verschijnen.

De film is, zo maakte Marvelbaas Kevin Feige dit weekend bekend, het slot van ‘phase 4' van het ‘Marvel Cinematic Universe’. Voor het zover is moet ook nog de nieuwe serie ‘She-Hulk: Attorney at Law’ op Disney+ verschijnen, waarvan nu ook een eerste trailer is uitgebracht. Daarin zien we, opmerkelijk genoeg, ook Daredevil terugkeren.

In de volgende fase van het snel uitdijende superheldenuniversum staan dan de volgende films en series op het programma - haal even diep adem - Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Secret Invasion, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Marvel’s Echo, Loki seizoen 2, The Marvels, Ironheart, Blade, Agatha: Coven of Chaos, Daredevil Born Again, Captain America: New World Order en Thunderbolts. Al die titels moeten verschijnen in de komende twee jaar, waarna het in de zomer van 2024 alweer tijd is voor ‘phase 5', met onder meer nieuwe Avengers-films. Volgt u nog? Wij beginnen toch stilaan een beetje af te haken.

***