Niet zo ‘cute’: Millie Bobby Brown belandt in oog van de storm na #MeToo-relletje op ‘Enola Holmes’-set

In tijden waarin elke knipoog, scheet, kledingkeuze, zucht of spastische mondhoeksamentrekking onder de loep wordt genomen alsof het de meest betekenisvolle daad van je leven betreft, let je maar beter extra goed op met wat je op sociale media post. Toch trapte ook het ongetwijfeld uitgebreide en ervaren marketingteam van streaminggigant Netflix in de val. Een amusant bedoeld TikTok-fimpje waarin superster Millie Bobby Brown uit de doeken doet hoe ze haar ‘Enola Holmes 2'-tegenspeler Louis Partridge verraste met een niet-afgesproken kus, is in het verkeerde keelgat geschoten. Want dubbele standaarden mogen in geen enkele richting passeren.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? ‘Enola Holmes’-actrice Millie Bobby Brown vertelt hoe ze haar tegenspeler Louis Partridge zonder waarschuwing begon te muilen tijdens een repetitie Waar? Op TikTok Waarom is het opvallend? Netflix zag geen graten in een kusje zonder toestemming, maar had beter de denkoefening gemaakt over de impact in de omgekeerde situatie

Laat ons duidelijk wezen: het is goéd dat het internet de teugels van de sociale controle tegenwoordig zo strak in handen houdt. Waar een ‘goed bedoelde’ vrouwonvriendelijke grap, een subtiel racistische ondertoon of een licht #MeToo-gevalletje vroeger gewoon ongemerkt voorbij zou gaan, moet je nu geen Jeff Hoeyberghs of Bart De Pauw meer zijn om in een relletje te belanden. Dat mocht ook Millie Bobby Brown, de tiener die door ‘Stranger Things’ een superster werd en nu opnieuw hoge toppen scheert in ‘Enola Holmes 2', ondervinden.

Bij wijze van promostunt dacht producent Netflix een TikTok-filmpje de wereld in te sturen waarin de streamingdienst bij monde van Brown een blik achter de schermen van de populaire prent gunt. Brown vertelt over de repetitie van de kus met haar tegenspeler Louis Partridge - een kus die wel in het script stond, maar die Partrigde op dat moment niet verwachtte. ‘Ik pakte zijn gezicht vast en kuste hem en he was like ...’, zegt Brown met een lach, waarna ze de verbouwereerde gezichtsuitdrukking van haar co-auteur nadoet. ‘Het was zo schattig dat zij [Enola Holmes] de leiding nam. Het is zo spannend om te zien hoe een meisje de eerste stap zet.’

Cute, dacht kennelijk ook Netflix, maar het filmpje kwam als een boemerang terug. ‘Ik hou van Millie Bobby Brown, maar dit is niét schattig’, zegt intimiteitscoördinator Jessica Steinrock in een druk bekeken TikTok-antwoord. ‘Ik weet zeker dat Brown en haar tegenspeler elkaar vertrouwen, maar je zou nooit iemand mogen verrassen tijdens een intieme scène. Het stond dan wel in het script, maar een goed uitgedachte choreografie is noodzakelijk alvorens je tot de daad overgaat’, aldus Steinrock, die nog toevoegt dat de machtsbalans tussen superster Millie Bobbie Brown en de eerder onbekende Louis Partridge behoorlijk scheef zit.

Stel je het omgekeerde voor, waarin Partrigde Brown onverwachts een tong draait, en je begrijpt onmiddellijk waarom Steinrock het bij het rechte eind heeft. Nee, mannen zijn niet plots de grootste of zelfs in evenredige mate slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag - dat zijn, zoals een gigantische kluit aan cijfers en onderzoeken keer op keer aantoont, vrouwen - en het patriarchaat is nog steeds alive and kicking, maar dat betekent in geen enkel geval dat we onze ogen selectief moeten sluiten als Millie Bobby Brown een ongevraagd kusje geeft.