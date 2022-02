Niets blijft nog geheim: roddelkoningin Yvonne Coldeweijer is de schrik van alle bekende Nederlanders

Ali B en Marco Borsato, Lil’ Kleine en Glennis Grace: influencer Yvonne Coldeweijer had ze al vroeg in de gaten. Met haar roddelkanaal Life of Yvonne ‘ontmaskert’ ze bekende Nederlanders (BN’ers) en wacht niet op hoor en wederhoor.

Nog voordat de politie Lil’ Kleine zondag aanhield, deelde Instagramkanaal Life of Yvonne het filmpje waarin de rapper zijn vriendin bij de haren uit de auto lijkt te sleuren. Dezelfde dag had dat kanaal nog een andere primeur: zangeres Glennis Grace was met haar zoon aangehouden voor het mishandelen van supermarktpersoneel. Al met al was het weer een slecht weekend voor oud-Voice-of-Holland-coaches, en een goed weekend voor Yvonne Coldeweijer.

De afgelopen maanden is Coldeweijer uitgegroeid tot de schrik van iedere BN’er die iets te verbergen heeft. Eerder dit jaar bracht de 35-jarige influencer uit Tilburg – die zichzelf ook wel ‘Alberta Verlinde’ noemt – geruchten naar buiten over affaires en grensoverschrijdend gedrag van onder anderen Ali B en Marco Borsato.

540.000 volgers

Dat doet ze via Life of Yvonne, een zogeheten ‘juice channel’. Met 540.000 volgers op Instagram en YouTube samen, behoort het tot Nederlands succesvolste roddelkanalen. Daarnaast heeft ze nog een besloten Life of Yvonne-groep op berichtendienst Telegram, met extra ‘juice’, oftewel roddels. Lid worden kost een tientje per maand, en inmiddels heeft het kanaal bijna 4200 leden, wat in een jaar oploopt tot ruim een half miljoen euro.

Vroeger werkte de influencer zelf in het wereldje waarover ze nu roddelt. In 2012 volgde ze Chantal Janzen op als de hoofdrol in de musical Wicked, en later speelde ze Ariël in De Kleine Zeemeermin. Ook was ze tot 2013 Keet!, het gezicht van kinderzender Telekids, en had ze een relatie met de eerste winnaar van The Voice, Ben Saunders.

Yvonne Coldeweijer Beeld YouTube

Dikke vette fuck you naar gewone mensen

Maar in de loop van 2021 ging ze zich steeds richten meer op het ‘exposen’ (ontmaskeren) van BN’ers en influencers, omdat zij volgens haar doen alsof hun leven beter is dan dat van hun publiek. “Dat is toch gewoon een dikke vette fuck you naar gewone mensen?” zegt ze op Instagram. “Ik trek het niet meer.”

Haar informatie dankt Coldeweijer aan tips van anonieme bronnen die ze spionnen noemt – sommige roddels begint ze met de woorden ‘Volgens een spion’. Op bewijs wacht ze vaak niet. Hoor en wederhoor noemt ze ‘fantastische journalistieke termen, waar ik zelden gebruik van maak’. In plaats daarvan vraagt ze media als RTL Boulevard en De Telegraaf onderaan berichten om de roddels voor haar te verifiëren. (Al zegt ze ook dat ze de ‘mainstream media’ niet vertrouwt.)

Kritiek

Het gebrek aan hoor en wederhoor komt haar en andere juice channels ook op kritiek te staan, bijvoorbeeld van Marije Knevel, adjunct-hoofdredacteur bij LINDA.nl. “Roddelen is van alle tijden”, zei die in juli. “Maar of we het op deze manier moeten willen? Denk het niet. We moeten niet vergeten dat het over echte mensen, echte levens en echte gevoelens gaan.”

Korte tijd later maakte Coldeweijer een video naar aanleiding van een Shownieuws-item met dezelfde kritiek. “Ik ben hier voor de juice”, zegt ze daar. “If you don't like it, go fuck yourself.”

