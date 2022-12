Nieuw om te streamen: De Japanse ‘Squid Game’, een wondermooie kinderfilm en een gameshow waarbij u niet hoeft na te denken

‘Treason’

Vanaf 26 december op Netflix

SERIE Het lijkt een zo goed als uitgemaakte zaak dat het derde seizoen van publiekslieveling ‘Emily in Paris’ - uit op 21 december - tegen de jaarwisseling de lijst van meest bekeken titels op Netflix zal aanvoeren. Maar op tweede kerstdag verschijnt een outsider die Emily en co. misschien het vuur aan de schenen kan leggen: ‘Treason’, een Britse miniserie die zich afspeelt in de wereld van geheime diensten en spionnen. Nadat iemand de baas van MI6 heeft proberen te vergiftigen, krijgt de jonge adjunct Adam Lawrence de leiding over het agentschap. Hij moet achterhalen wie er achter de poging tot moord zit, maar als er een Russische spionne opduikt met wie Adam een band heeft, wordt hij zelf ook verdacht van verraad. Afgaand op de trailer, die tjokvol achtervolgingen, ontvoeringen en gesprekken tussen allerlei schimmige figuren zit, is ‘Treason’ het soort serie dat je van bij het begin bij je nekvel grijpt en pas een handvol afleveringen later weer loslaat. De kans lijkt dus groot dat de reeks - geschreven door de scenarist van Steven Spielbergs spionagedrama ‘Bridge of Spies’ - het succes van ‘Bodyguard’ uit 2018 kan evenaren. (sw)

‘Gaming Wall Street’

Vanaf 21 december op Streamz

DOCU In 2021 steeg het aandeel van GameStop – een noodlijdende Amerikaanse winkelketen –in enkele weken van 17 tot zo’n 500 dollar: het resultaat van een bizar beursspel, waaraan HBO Max nu een tweedelige documentaire wijdt. Het waren namelijk geen ervaren beursspecialisten of welvarende businessmensen die de prijs opdreven, maar een aantal nerds die elkaar vonden op het sociale medium Reddit. De documentaire belooft in verstaanbare taal uit te leggen hoe shortsellers het financiële systeem voortdurend bedotten, en hoe de Reddit-gebruikers hén een hak hebben gezet. De verteller van dienst kent het een en ander van de zakenwereld: Kieran Culkin is namelijk ook bekend als Roman Roy, de jongste zoon van de steenrijke familie uit de briljante fictiereeks ‘Succession’.

Beeld rv

‘Alice in Borderland’, seizoen 2

Vanaf 22 december op Netflix

SERIE Wie ongeduldig op het tweede seizoen van de Zuid-Koreaanse wereldhit ‘Squid Game’ zit te wachten, moet ‘Alice in Borderland’ eens een kans geven. In deze Japanse sf-thriller komen enkele jongvolwassenen in een verlaten Tokyo terecht, waar ze zich aan dodelijke en steeds waanzinniger wordende spelletjes moeten wagen om te overleven. Het eerste seizoen was gebaseerd op de gelijknamige mangareeks en ging tweemaal de wereld rond: bij de release in 2020 en in de nasleep van ‘Squid Game’, toen de vraag naar thrillers uit Azië groot was. Het tweede seizoen verfilmt het einde van de oorspronkelijke manga, inclusief de confrontatie met de sadistische game master.

‘The Witcher: Blood Origin’

Vanaf 25 december op Netflix

SERIE De toekomst van Netflix’ populaire fantasyreeks ‘The Witcher’ is onzeker, aangezien Henry Cavill na het komende derde seizoen stopt als Geralt van Rivia, de betreffende ‘witcher’ of hekser uit de titel. Of vervanger Liam Hemsworth even overtuigend met een slagzwaard zal zwaaien, valt nog te bezien, maar prequel ‘The Witcher: Blood Origin’ moet alvast bewijzen dat de franchise ook zonder Cavill kan. Deze vierdelige minireeks vindt 1200 jaar vóór de gebeurtenissen uit ‘The Witcher’ plaats. Elfen heersen over het Continent, maar niet voor lang meer: de prequel toont de implosie van het elfenrijk, de komst van de monsters en het ontstaan van de eerste hekser. Michelle Yeoh in de rol van elfenkrijger doet het beste hopen, de negatieve recensies doen het slechtste verwachten.

The Witcher Blood Origin Beeld Susie Allnutt

‘Dale, dale, dale!’

Vanaf 23 december op Netflix

SHOW Goed nieuws voor de fans van ‘The floor is lava’ of ‘Is it cake?’ bij wie de activiteit in de hersenstam langzaamaan terug begint te keren: Netflix lanceert een nieuwe gameshow waarbij u niet hoeft na te denken. ‘Dale, dale, dale!’ is een Mexicaans programma dat helemaal draait rond een bekende traditie uit Zuid-Amerika: de piñata, de uit papier en karton gemaakte figuur die voor een kinderfeestje gevuld wordt met snoep en dan kapot wordt gemept. In de reeks nemen zeven duo’s het tegen elkaar op in een competitie om de mooiste, meest kleurrijke en ingewikkeldste piñata te knutselen, in de hoop om met de overwinning en bijhorende trofee te gaan lopen. ‘Lego Masters’ op zijn Mexicaans met andere woorden, maar gelukkig wel zonder Andy Peelman.

Beeld Courtesy of Netflix

‘Strange World’

Vanaf 23 december op Disney+

FILM ‘Echt opvallend hoezeer de haarscherpe beeldenpracht in contrast staat met de dofheid van het verhaal’, schreef Onze niet echt enthousiaste Man enkele weken geleden over de nieuwe Disney-tekenfilm ‘Strange World’ toen die in de bioscoop verscheen. Maar de allerkleinsten zullen zich vast minder storen aan de voorspelbaarheid van het plot over een familie ontdekkingsreizigers die zich een weg banen door het mysterieuze land Avalonia en meer oog hebben voor de prachtige animatie of plezier beleven aan de grappige nevenpersonages, waaronder een hond met drie poten en een rebelse klodder. De ideale manier om een paar uurtjes rust te hebben tijdens de voorbereiding van het kerstfeest!