Nieuwe Drentse parelschijters ontdekt: ‘De tweekoppige, de driepotige én de tweekoppige driepotige!’

We kennen Nederland als de bakermat van windmolens, heerlijke vleeskroketten en minderjarige sukkels die ’s nachts in Antwerpen granaten komen rondstrooien. Maar het land heeft zoveel meer te bieden! Op stranden en in bossen, in schorren en schaluinen (dat blijken duinen te zijn die in een moeras zijn weggezonken, ik heb het ook maar opgezocht), maar ook op pleinen en supermarktparkings krioelt het van de interessante wilde dieren. Zin in een betaalbare safari? Hup naar Holland! Aldus het biologenechtpaar Angela en Ton Kazema.

HUMO Interessante wilde dieren zijn altijd, euh... interessant. Maar zitten daar ook zeldzame wilde dieren tussen? Want die lijken mij instagramfähiger.

ANGELA KAZEMA «Je hebt ook zeldzame wilde dieren die niet interessant zijn, als je dat bedoelt. Ik denk bijvoorbeeld aan de Drentse parelschijter.»

HUMO Wat is dat voor een beest?

TON KAZEMA «Dat is een vogel. Maar ik moet Angela tegenspreken: dat beest is helemaal niet zeldzaam, die rotzakken zijn frequente gasten in onze tuin. En wij wonen niet eens in Drenthe. Maar Angela heeft dan weer gelijk als ze die dieren oninteressant noemt. Je bent ze liever kwijt dan rijk: als je even niet oplet, ligt je terras vol met de parels die ze hebben gescheten. En als het dan begint te regenen, wordt dat een kliederige troep.»

ANGELA «Maak nooit de fout even de tuinslang te nemen na een bezoekje van die beesten. Als die parels week worden, krijg je een lijmachtige massa waarin insecten, kleine zoogdieren en onvoorzichtige vogeltjes blijven plakken. Dat is het moment waarop de Drentse parelschijter, hoog rondcirkelend boven je huis, heeft gewacht: hij duikt omlaag en vreet zijn ongelukkige mededieren op.»

HUMO Blijft die vogel dan niet in zijn eigen smurrie kleven?

TON «Nee, hij heeft smurrie-afstotende nanoluidsprekertjes op zijn poten. Daarmee maakt hij basgeluiden waarmee hij de lijm verpulvert. Heel vervelend, soms begint het hele huis ervan te daveren, met alle gevolgen van dien: gevels barsten, schoorstenen donderen omlaag en autoruiten springen aan diggelen of aan gruzelementen, afhankelijk van het merk en het model.

»Maar dat ze zeldzaam zouden zijn, is een fabeltje, Angela.»

ANGELA «Ik had duidelijker moeten zijn, ik had het over de driepotige Drentse parelschijter.»

HUMO Is dat een driepotige variant?

ANGELA «Van de vervloekte diersoort, jawel. Voor zover bekend zijn er nog maar vier exemplaren gesignaleerd, en wel door mij. Op ons terras. Ik ben daar wel een beetje trots op.»

TON «Je hebt zes van die vogels gezien, Angela. In een groepje, dicht bij elkaar. Samen hadden die twaalf poten. En jij dacht dat ze maar met vier waren.»

ANGELA «Hoe weet jij dat? Je was er niet bij.»

TON «Nee, maar als je vogels ziet, moet je eerst de koppen tellen, en dan het aantal poten. Zo kom je te weten hoeveel poten ze gemiddeld hebben. Heb je dat gedaan?»

ANGELA «Ik heb eerst de poten geteld, dat is waar. En daarna het aantal koppen. Dat waren er zes.»

TON «Zie je wel!»

ANGELA «Maar er zaten twee tweekoppige parelschijters in dat groepje. Ik heb je dat niet eerder durven te vertellen omdat de schok te groot voor je zou zijn. Twee nieuwe vogelsoorten in één observatie! Klinkt onwaarschijnlijk, maar het is zo.»

TON «Je had het toch eerder moeten vertellen, Angela. Ik ben helemaal niet geschokt, ik ben trots op je. Dit betekent een heel nieuw hoofdstuk in de ornitologie! Wat zeg ik? Een heel nieuw boek! Wat zeg ik? Een nieuwe twaalfdelige reeks! Wat zeg ik? Een hele nieuwe bibliotheek! Wat zeg ik...»

ANGELA «Dankjewel, Ton. Ja, het zijn heel speciale dieren. Want toen ze opvlogen, hebben twee exemplaren hun lijf opgesplitst en even een hoofd van hun tweekoppige soortgenoten geleend, zodat het leek alsof ze met zijn zessen waren.»

TON «Ongelooflijk, Angela! Ik ben stomverbaasd. Ik weet echt niet meer wat te zeggen.»

HUMO Uitstekend, dan is dit gesprek meteen afgelopen. Godzijdank. Dankjewel.

