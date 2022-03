Nikolaj Coster-Waldau: ‘Ik had nooit eerder geacteerd bij min 25 graden, maar de barre temperaturen waren nog het minste van onze problemen’

Winter is coming in ‘Against the Ice’, de nieuwe historische survivalfilm op Netflix. Nikolaj Coster-Waldau (51), u allen bekend als Jaime Lannister uit ‘Game of Thrones’, kruipt in de huid van de Deense kapitein Ejnar Mikkelsen, die in 1909 het onherbergzame Groenland trotseerde op zoek naar de vermiste leden van een verkenningsexpeditie.

NIKOLAJ COSTER-WALDAU (hoofdacteur en co-schrijver) «Mikkelsen was vastberaden om de verdwenen leider van de Denmark Expedition te vinden in de ijswoestenij van Groenland. Wat hij met zijn reisgezel op die tocht heeft meegemaakt, valt nauwelijks te geloven. Toen ik dat verhaal hoorde, dacht ik: ‘Hier zit een film in!’»

– En die is ook opgenomen in Groenland?

COSTER-WALDAU «In Groenland en IJsland, want we wilden zo weinig mogelijk green screens en computereffecten. Door corona waren er nergens toeristen, waardoor de meeste landschappen verlaten waren en de natuur er nog onmetelijker uitzag.»

– Op papier klinkt dat geweldig, in werkelijkheid is dat afzien.

COSTER-WALDAU «Absoluut. Ik had nooit eerder geacteerd bij min 25 graden. Ik bracht de eerste opnamedag door op de rand van een prachtige gletsjer, samen met geweldige crewleden, maar het enige waaraan ik kon denken, was mijn warme hotelkamer. Maar de barre temperaturen waren nog het minste van onze problemen.»

– Hoezo?

COSTER-WALDAU «Een zware storm overviel ons toen we op een gletsjer in IJsland filmden. We renden in paniek naar een hut, waar we met een zestigtal mensen samengepakt moesten schuilen. Onze busjes hadden minder geluk: de ramen werden verbrijzeld door vliegende stenen.»

– Dacht je weleens: wat doe ik hier toch?

COSTER-WALDAU «Ik wílde graag voelen welke obstakels de Deense ontdekkingsreizigers hebben moeten overwinnen. Onze ellende verbleekt in het niets bij hun marteltocht. En we hielden een spectaculaire en levensechte film over aan onze moedige aanpak.»

– In een schrikwekkende scène die aan ‘The Revenant’ doet denken, worstel je zelfs met een beer.

COSTER-WALDAU «Eigenlijk vocht ik met een IJslandse judokampioen met een berenpak aan. Ik wou dat de aanval er écht uitzag, dus liet ik me heen en weer slingeren als een rammelaar. Maar ik had zijn kracht toch een beetje onderschat, want uiteindelijk heb ik er een hersenschudding aan overgehouden.»

‘Against the ice’ is vanaf 2 maart te zien op Netflix