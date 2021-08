‘Nine Perfect Strangers’ op Amazon Prime Video is zoals Vincent Kompany als trainer van Anderlecht: veel ‘star quality’, weinig resultaat

In het zoektocht naar de volgende hit beginnen de streamingdiensten zich soms te gedragen als de topclubs in het voetbal tijdens de transferperiode: alles wat een garantie lijkt op succes wordt binnengehaald.

Geen beter voorbeeld dan ‘Nine Perfect Strangers’, de nieuwe prestigieuze miniserie waarmee Amazon Prime Video probeert op te vallen op het drukbezette streamingveld. Die lijkt in veel opzichten een vervolg op ‘Big Little Lies’, de reeks waarmee HBO enkele jaren geleden zoveel lof en awards oogstte: er ligt opnieuw een boek van bestsellerauteur Liane Moriarty aan de basis, het scenario werd net als dat van ‘Big Little Lies’ geschreven door David E. Kelley, met Nicole Kidman kreeg de grootste naam uit de cast een transfer en alles draait net als toen om rijke mensen die een geheim met zich meedragen. Alleen speelt het verhaal zich niet af in Monterey, een elitaire kustgemeente in Californië, maar in Tranquillum, een luxueus wellnesscentrum dat diep in de bossen van diezelfde staat verscholen ligt.

De vreemdelingen uit de titel hebben een flinke smak geld neergeteld om in Tranquillum tien dagen lang te genieten van de rust en om met de hulp van uitbaatster Masha (Kidman) en haar team aan zichzelf en hun problemen te werken. Enige uitzondering zijn de Marconi’s, een middenklassegezin dat een fikse korting heeft gekregen voor hun verblijf. Daar is een goede reden voor: Masha heeft alle gasten zorgvuldig geselecteerd, op basis van hun karakters en hun achtergrondverhalen, om een perfecte groep te krijgen van mensen die genoeg verschillen om van elkaar te leren. Een verblijf in Tranquillum is dan ook niet zozeer een deugddoende vakantie maar lijkt meer op een psychologisch experiment, waarbij Masha de touwtjes in handen houdt, gasten haar vaak onorthodoxe methodes moeten accepteren op weg naar verlichting en alles soms uit de hand dreigt te lopen.

Het concept is intrigerend en met Kelley als scenarist en zoveel bekende namen in de cast – naast Kidman doen onder meer nog Melissa McCarthy en Michael Shannon mee – zou je denken dat het niet kan mislopen. Maar dat valt tegen. De reeks is, net als het wellnesscentrum waar alles plaatsvindt, koel en afstandelijk, er zit weinig vaart in het verhaal en de personages kunnen ondanks hun vele trauma’s – verslaving, ongelukkig huwelijk, dood van een kind… – en het harde werk van de acteurs nooit beklijven. En terwijl Kidman bij haar vorige tv-series – ‘Big Little Lies’, maar zeker ‘The Undoing’ en ‘Top of The Lake’ – op haar eentje al een reden vormde om te kijken, is ze hier eerder een minpunt dan een troef. De mysterieuze Masha zou voor extra spanning en sfeer moeten zorgen maar Kidmans vertolking is opzichtig – ze lijkt wel het jongere nichtje van Gandalf uit ‘Lord of the Rings’ – en van bij het begin weinig geloofwaardig.

‘Nine Perfect Strangers’ heeft ook de timing tegen, want ze ging van start net na de finale van ‘The White Lotus’, een serie die ook draait rond rijke mensen met problemen in een paradijselijk oord. Die reeks – een klein meesterwerk, en ironisch genoeg van HBO – slaagde er wel moeiteloos in om je bij je nekvel te grijpen, was subtieler en minder melodramatisch. En ook veel grappiger: hier valt er, behalve dan met Kidmans bizarre Russische accent, bitter weinig te lachen. Uiteindelijk is ‘Nine Perfect Strangers’ een beetje zoals Vincent Kompany de afgelopen maanden als trainer van Anderlecht: veel ‘star quality’, te weinig resultaat.