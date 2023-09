‘Niveau 4 Brussel-Zuid’ van Eric Goens is interessant voor wie nog nooit een zwaailicht heeft gezien

Nu de zomer, een enkel zonnig weekend daargelaten, alweer in herfstige somberte is vergleden, kan ons gemoed niet achterblijven. Weg is Wim Lybaert, weg Willy en Anne, niet langer door Camille aan onze bloeddoorlopen blikken onttrokken de ellende waarmee de Brusselse straten zijn geplaveid.

Als hij thuis even geen rode loper heeft uit te kloppen om met wat op de vloer achterblijft een seizoen van ‘Het huis’ te draaien, doet Eric Goens niets liever dan bij een flik op de achterbank te kruipen en zich te laten rondrijden van plaats delict naar plaats delict. Hij mag dan al lang bij ‘Telefacts’ weg zijn, vér uit de buurt is hij nooit. Niet in ‘Molenbeek’, niet in ‘Trafiek Axel’, niet in ‘Cold Case: wie heeft Sally vermoord?’, niet in ‘Flikken BXL’ en dus ook niet in ‘Niveau 4: Brussel-Zuid’.

In dit nieuwe seizoen volgt The Voice of Bertem enkele van de duizend met hele sluizen open dweilende agenten die de politiezone in kwestie weer aan het glimmen trachten te krijgen, en zoals bij ieder programma over die materie hoef je er geen seconde van te hebben gezien om het woord voor woord te kunnen navertellen. Kijkt u even mee?

Rechercheurs x en y krijgen melding van een vechtpartij in z, bij aankomst blijken de herrieschoppers onder invloed, met de nodige moeite (minstens één zal zich hevig verzetten) kunnen de agenten hen in de boeien slaan, waarna ze op het politiebureau hun roes kunnen uitslapen in een cel, waarbij de driftigste van het gezelschap alweer van zijn kloten zal maken. Mogelijk trapt hij zelfs eens tegen de celdeur. En kijk, dat is exact wat gebeurt.

Rechercheurs dingskes en huppeldepup rijden door een buurt waar veel wordt gedeald, worden meteen gespot door jongeren op de uitkijk die vervolgens alarm slaan, dingskes vertelt hoeveel geld ze daarvoor per dag krijgen en stelt de retorische vraag waarom ze dan nog naar school zouden gaan. Goens sluit af met de ontluisterende mededeling dat sommigen nog maar zoveel jaar oud zijn.

Een achtervolging, marginaal volk, een agent die niet onder de indruk is van wat hem in het Frans of Arabisch wordt toegeschreeuwd, een collega die zegt dat hier morgen ‘gewoon weer een andere’ staat: niets nieuws onder de stortbui.

Het is wel degelijk belangrijk dat iemand dit onder de aandacht blijft brengen, maar onder wiens aandacht? Dat men deze beelden draait voor politici, magistraten en politiebazen die al te lang aan hun bureau zijn verkleefd is toe te juichen, maar wat heeft de modale kijker er nog aan, buiten het stillen van een honger naar sensatie en vreemdelingenhaat, die op zijn beurt de hoop op geweerschoten, gebroken glas en bloed op de straatstenen voedt, en de angst van wie de luxe heeft na een deugddoend avondmaal in alle rust naar ‘Niveau 4’ te kunnen kijken? Want, zo zegt korpschef Jurgen De Landsheer omineus, als de problemen in Brussel niet worden aangepakt, zullen ze zich ook naar Vlaanderen verplaatsen.

Natuurlijk heb je sympathie voor de wanhopige ouders van zo’n in het leven verdwaald straatboefje, maar het wordt door Goens zo oppervlakkig afgehandeld dat een vruchteloze ondervraging van een simpele wietdealer een pijnlijker zaak lijkt dan de uitzichtloze situatie waarin zo’n gezin zich bevindt. Een genuanceerder beeld van deze problematiek puur je uit gesprekken – met agenten, maar ook met daders, of op zijn minst met buurtbewoners – maar dan zit je weer naar pratende mensen te kijken en die vind je in ‘Het huis’ al genoeg. Pratende mensen die de kijker wél zullen interesseren.

‘Niveau 4’ is interessant voor wie nog nooit een zwaailicht heeft gezien.