Nog één week voor de finale: deze vier kandidaten zullen nog hun kans wagen in ‘De slimste mens’

Komende week brengt niet alleen de terugkeer van Erik Van Looy als presentator in ‘De slimste mens’, we zullen ook de vier laatste nieuwe kandidaten aan het werk zien. Kunnen zij nog een plekje in de finale bemachtigen?

JAN VERHEYEN, 58 jaar, regisseur, uit Brugge

De slimste mens Beeld Play4

“Corona zorgde voor enig oponthoud, maar dit najaar ging zijn langverwachte film ‘Red Sandra’ eindelijk in première. En het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want samen met zijn vrouw Lien en zijn talentvolle dochter Anna – het scenario is van haar hand- regisseerde hij deze zomer ook de film ‘Bittersweet Sixteen’, die in december in de zalen verwacht wordt. Hij zet zijn ervaren schouders volgend jaar ook onder ‘Inferno’, de verfilming van de brand in de Innovation in 1967. Kortom: een man die nooit op zijn lauweren rust en een enorme encyclopedische kennis heeft, zeker als het gaat over televisie, film en showbizz.”

TOM VERMEIR, 45 jaar, acteur, uit Oostende

De slimste mens Beeld Play4

“Opgegroeid in Koksijde, via een omweg langs de Ardennen en de Gentse binnenstad nu zijn plekje en zijn rust gevonden op zijn zeilboot in Oostende. Een muzikale zwerver die tien jaar geleden overtuigd koos voor een leven als acteur met een opvallende hoofdrol in de langspeelfilm ‘Belgica’ van Felix Van Groeningen. Hij vertolkte rollen in heel wat televisieseries, zoals ‘De Dag’ en ‘De twaalf’. In 2020 was hij te zien in ‘De Bende Van Jan De Lichte’ en ‘Beau Séjour’, en binnenkort ook in ‘Grond’ van Adil El Arbi en Bilall Falah.”

ANNE-LAURE VANDEPUTTE, 28 jaar, actrice, uit Borgerhout

De slimste mens Beeld Play4

“Ze speelde mee in ‘Grenslanders’, ‘De Bende Van Jan de Lichte’ en ‘Red Light’. Ze veegt met de tragikomische VRT-webreeks ‘Bathroom Stories’ de badkamervloer aan met vastgeroeste stereotypes, en als actrice en theatermaakster laat ze zich graag leiden door emoties. Sans gêne verhalen vertellen, laten ik en de jury nu net daar enorme fan van zijn.”

SARAH MOUHAMOU, 26 jaar, wrapper, uit Westerlo

De slimste mens Beeld Play4

“Als kind wou ze oorlogsjournalist worden, maar tot grote opluchting van haar ouders plukte Ketnet haar van de schoolbanken. Intussen wrapt, acteert, presenteert en zingt deze jonge mama zich door het leven, heeft ze een ernstige garnaalkrokettenverslaving en een eigen knutselprogramma. Dat wordt een doe-vraag!”