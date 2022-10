Nog één week voor de finaleweken: hoe ziet de tussenstand eruit in de ‘Allerslimste mens ter wereld’ en welke kandidaten komen er nog?

Met nog één reguliere spelweek te gaan verschijnen de finaleweken van ‘De allerslimste mens’ nu helemaal aan de horizon. Maar vooraleer het zover is: wie maakt er nog kans om de felbegeerde oorkonde te bemachtigen, en wie viel er vorige week genadeloos af?

Na de wekenlange heerschappij van Bart Cannaerts nam Danira Boukhriss Terkessidis diens taak als vast meubelstuk in de studio in Vilvoorde over. Doordat Merol Riadh Bahri er in een overigens retespannende finale uit knikkerde, is Danira nu zeker van de tweede plek in de ultieme lijst van de finaleweken. Bahri was immers de enige kandidaat die haar nog kon voorbijsteken.

Een opvallende trend van dit seizoen is de vloek die op oud-winnaars rust. Na Gilles De Coster, Lieven Scheire en Peter Van de Veire moest deze week ook slimste mens Xavier Taveirne na één aflevering alweer naar huis. Ook Tine Embrechts, die het programma nooit won maar vorig seizoen wel de hoogste score ooit behaalde, onderging vorige week hetzelfde lot. Olga Leyers moest op maandag ten slotte na drie dagen de studio verlaten. Geen prestatie die goed genoeg is om in de finaleweken te belanden, maar ze doet daarmee dit seizoen wel beter dan zusterlief Ella, die het slechts twee aflevering volhield.

De voorlopige tussenstand voor de finaleweken:

1. Bart Cannaerts: 17 deelnames, 9 overwinningen

2. Danira Boukhriss Terkissidis: 9 deelnames, 5 overwinningen

3. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen

4. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen

5. Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen

6. Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen

7. Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning

8. Riadh Bahri: 3 deelnames, 1 overwinning

Slechts vier nieuwkomers kunnen die tabel nog door elkaar schudden. Rani De Coninck vervoegt Merol en Danira vanavond in de oranje zeteltjes, nadien komen Kobe Ilsen, Otto-Jan Ham en Tom Waes nog langs. Benieuwd of die laatste de ex-winnaarsvloek kan verbreken. Ook Merol, die nu drie deelnames en 0 overwinningen telt, kan mits één extra deelname nog over Riadh Bahri en Lotte Vanwezemael springen en zich zo verzekeren van de finaleweken.