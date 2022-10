Nog eens volop schwarzeneggen, muzikaal talent van eigen bodem en een nog nooit eerder verfilmde Stephen King

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Plan A’

Ze heten Lina, Giuseppe, Shams, Jordi en Ikraan. Maar on stage zijn ze LYNA, Grizmo, Shaka Shams, Wawa en Ikraaan. 5 jonge twintigers die branden van ambitie. 5 artiesten in de dop, groot geworden op Belgisch kraantjeswater, met roots die reiken tot in Italië, Marokko of Zuid-Afrika. Plan A, de nieuwe docureeks op VRT MAX, volgt de muzikale talenten bij hun eerste stappen in de Belgische muziekscene.

Vanaf nu op VRT MAX

‘Samen grijs worden’

Woonzorgcentra kraken nu al in hun voegen en dan moet de echte vergrijzingsgolf nog beginnen. Tegenlicht gaat op zoek naar alternatieve woonvormen en technologie die mensen kan helpen om langer zelfstandig te blijven.

Om 22.19 op NPO 2

Beeld METROPOLITAN FILMEXPORT

‘The Last Stand’

In ‘The Last Stand’, een ietwat bizarre kruising tussen ‘Rio Bravo’ en ‘The Fast & The Furious’, vertolkt Arnold Schwarzenegger de doorgewinterde sheriff van een stoffig grensstadje waar de flikken doorgaans niets anders te doen hebben dan katten uit bomen te redden – tot er een ontsnapte drugsbaron (‘De gemeenste kartelbaas sinds Pablo Escobar!’) op hen neerdondert. De waarheid gebiedt ons te zeggen dat ‘The Last Stand’ niet op de hoogte staat van de toppers ‘Raw Deal’ of ‘Commando’ – de film hoort eerder thuis in de middencategorie van ‘Eraser’ en ‘The 6th Day’ – maar o, hoe heerlijk is het om Schwarzenegger weer eens volop te zien schwarzeneggeren!

Om 20.35 op VTM3

‘Mr. Harrigan’s Phone’

‘Eureka!’ Zo moet het bij Netflix geklonken hebben toen Stephen King in 2020 vier nooit eerder uitgebrachte novelles bundelde in een verzamelboek. De streamingdienst kocht prompt de rechten van ‘De telefoon van meneer Harrigan’, een mysterieus verhaal over een ongewone vriendschap tussen een verlegen jongen en een bejaarde kluizenaar. Met Donald Sutherland (president Snow in ‘The Hunger Games’) als meneer Harrigan. Extra troef: de producer luistert naar de naam Ryan Murphy, de bedrijvige televisiemaker achter onder meer ‘American Crime Story’, ‘Glee’ en de recente Netflix-hitserie ‘Dahmer’.

Nu op Netflix

‘De ideale wereld’ met Goedele Liekens

In een ideale wereld is het beroep ‘seksuoloog’ een overbodige functie. In een ideale wereld weten ieder van ons ongekende lichamelijke hoogtes te bereiken of te faciliteren, maar afgaand op wat ons Cindy allemaal zit rond te bazuinen op café, zijn we daar nog niet helemaal. Dus zijn mensen als Goedele Liekens nog steeds levensnoodzakelijk. Samen met Ella Leyers wandelt ze vandaag door de actualiteit, ongetwijfeld vrolijk strooiend met schunnige tips.

Om 22.25 op Canvas

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids