Nog even en één tv-maker staat langer aan het hoofd van de Netflix-top 10 dan Liz Truss premier van Groot-Brittannië is geweest.

Zoals Jeffrey Dahmer zou zeggen: de kop is eraf. Na drie weken moet ‘Dahmer’ de leiderspositie afstaan aan ‘The Watcher’.

Het nieuwe true crime-drama, over een gezin dat zijn intrek neemt in een nieuw huis en daar te maken krijgt met een sinistere stalker, verscheen vorige vrijdag op Netflix en verdreef na enkele dagen ‘Dahmer’ van de eerste plek. Voor producer Ryan Murphy maakt dat echter weinig uit, want hij heeft zowel ‘Dahmer’ als ‘The Watcher’ gemaakt: straks staat de man misschien langer aan het hoofd van de Netflix-top 10 dan Liz Truss premier van Groot-Brittannië is geweest.

Er zijn vier nieuwkomers in de lijst: ‘The School for Good and Evil’, een fantasyfilm over een soort Zweinstein waar goede en slechte sprookjesfiguren een opleiding krijgen, het derde seizoen van het datingprogramma ‘Love is Blind’, de Franse minireeks ‘Notre-Dame’ over de brand in de beroemde kathedraal enkele jaren geleden en het derde seizoen van ‘Unsolved Mysteries’. Terwijl ‘Dahmer’ wel nog steeds druk bekeken wordt, verdwijnt ‘Conversations with a killer: The Jeffrey Dahmer Tapes’ uit de lijst, samen met tienerseries ‘Hearbreak High’ en ‘Fate: The Winx Saga’.

De Netflix-top 10 van vrijdag 21 oktober

1 The Watcher (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

2 Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

3 Dynasty - seizoen 5

4 The Midnight Club (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

5 The School for Good and Evil

6 Love is blind - seizoen 3

7 Die Kaiserin

8 Luckiest Girl Alive

9 Notre-Dame: La part du feu

10 Unsolved Mysteries - seizoen 3