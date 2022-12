Nog meer verlies voor de Rode Duivels: Vlaamse kijkers haakten dit WK massaal af

Na lang aarzelen hebben de Rode Duivels dan toch besloten om het WK in Qatar te boycotten, maar een deel van het voetbalminnende publiek was de ploeg daar al in voorgegaan.

De kijkcijfers voor de matchen in de oliestaat liggen door de band namelijk een stuk lager dan die voor het WK in Rusland vier jaar geleden. De eerste wedstrijd tegen Canada had 1.881.984 kijkers, terwijl die tegen Panama destijds door 2.068.476 mensen werd gevolgd. België-Marokko en België-Tunesië in 2018 (1.691.953) hielden wel nog gelijke tred, maar het verschil in de derde match is erg opvallend: België-Kroatië haalt niet eens anderhalf miljoen kijkers, terwijl de wedstrijd tegen Engeland in Rusland nog boven de twee miljoen ging (2.013.933). Toen werd er weliswaar ‘s avonds gespeeld maar aan de andere kant waren de Duivels voor de match al gekwalificeerd en was de uitslag dus van minder tel. Ook de analyses in ‘Villa Sporza’ lokken trouwens veel minder kijkers. Vier jaar geleden haalde de talkshow zowat iedere wedstrijddag tussen de 500 en 600.000 kijkers, met uitschieters na de matchen van de Belgen, nu raakte zelfs de nabeschouwing op België-Kroatië met 382.000 diep teleurgestelde fans niet eens boven de 400.000.

De top 25 van best bekeken programma’s Week van vrijdag 25 november tot en met donderdag 1 december. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld) 1 Belgie/Marokko Eén 1.692.643‏

2 Belgie/Kroatie Eén 1.489.441

3 Thuis Eén 1.078.000

4 Het Journaal (19u) Eén 931.971‏

5 Spanje/Duitsland Eén 860.627‏

6 Het Nieuws (19u) VTM 764.496‏

7 Argentinie/Mexico Eén 754.640‏

8 Polen/Argentinie Eén 738.694‏

9 Portugal/Uruguay Eén 724.504‏

10 Engeland/Verenigde Staten Eén 651.360‏

11 Familie VTM 611.636‏

12 Iran/Usa Eén 594.627‏

13 Code Van Coppens VTM 554.564‏

14 The Voice Van Vlaanderen VTM 547.070‏

15 Frankrijk/Denemarken Canvas 535.511‏

16 Het Journaal (13u) Eén 520.457‏

17 Nederland/Ecuador Canvas 519.818‏

18 Kroatie/Canada Canvas 512.257‏

19 Dagelijkse Kost Eén 494.868‏

20 Japan/Spanje Eén 492.363

21 Brazilie/Zwitserland Canvas 420.180‏

22 De Kotmadam VTM 403.802‏

23 Nederland/Qatar Eén 398.073‏

24 Helden Van Hier VTM 389.379‏

25 Villa Sporza Eén 382.000

‏