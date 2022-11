Nog voor het nieuwe seizoen van ‘The Crown’ neemt een andere Britse serie de kroon van de Netflix-top 10 al over

Het rijk van showrunner Ryan Murphy is over: zowel ‘Dahmer’ als ‘The Watcher’ zijn uit de top van de Netflixlijst verdreven.

De geest van beide series blijft wel nog een beetje rondwaren, want de nieuwe nummer één - de Britse miniserie ‘Inside Man’ - is een thriller waarin de hoofdrol is weggelegd voor een terdoodveroordeelde moordenaar. Stanley Tucci speelt een ex-professor criminologie die zijn vrouw heeft gedood en van op Death Row advies geeft aan rechercheurs die een zaak proberen op te lossen. Wanneer hij bezoek krijgt van een Britse journaliste die een pedofilieschandaal onderzoekt, raken de levens van mensen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan door elkaar verweven.

Ook de nummer twee in de lijst is nieuw: het tweede seizoen van ‘Young Royals’, de tienerserie over de Zweedse kroonprins die op een eliteschool zijn homoseksualiteit ontdekt. Het mooie ‘From Scratch’ daalt van twee naar zeven, horrorserie ‘Cabinet of Curiosities' - vorige week op drie - kon op Halloween even de koppositie innemen maar eindigt de week uiteindelijk op plaats vijf. Voor de rest is er nog slechts één nieuwkomer: het Duitse oorlogsepos ‘Im westen nichts neues’, dat enkele jonge rekruten volgt die in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog proberen te overleven.

De Netflix-top 10 van vrijdag 4 november

1 Inside Man (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

2 Young Royals - seizoen 2

3 The Watcher (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

4 Love is blind - seizoen 3

5 Cabinet of Curiosities (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

6 All Quiet on the Western Front (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

7 From Scratch (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

8 Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

9 The Good Nurse (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

10 The School for Good and Evil (lees hier onze ★☆☆☆☆-recensie)