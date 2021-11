‘Nooit zorgde een gast voor meer consternatie,’ zei Eric Goens in ‘Het huis’ terwijl hij Wendy Van Wanten klemreed

Je hoefde niet eens over een slecht karakter te beschikken, of toch niet poverder dan de gemiddelde lul (m/v/x) op straat, om je al ruim op voorhand een idee te kunnen vormen van waarom Eric Goens het opportuun had geacht om Iris Vandenkerckhove, de aardse manifestatie van het Vlaamse hoogplateau Wendy Van Wanten, ‘Het huis’ binnen te tronen. De aankondiging van deze aflevering deed wel uitschijnen dat er enige hoogdringendheid gemoeid was bij dat bezoek, en had het onomwonden over de komst van ‘een tv-icoon’, maar ik, met oorsprong ergens tussen de Herald of Free Enterprise en de Eerste Golfoorlog, kon me daar bijvoorbeeld al niets wezenlijks meer bij voorstellen. Of je moet ‘Wie wordt de man van Wendy?’ al in aanmerking nemen, zoals ‘De bachelorette’ toen nog genoemd werd.

Nee, de verschijning van Vandenkerckhove zou natuurlijk culmineren in een weliswaar gemoedelijk en goedlachs porren en peuteren van Goens naar het parentale enigma dat aan de oorsprong lag van de genaamde Clement, Vandenkerckhoves jongste zoon, wiens vader tot op heden een anonymus blijft voor kijkend Vlaanderen. Zelfs voor zij die zich wél nog de bloeiperiode van Wendy Van Wanten voor de geest konden halen, en zich bijgevolg dus ook nog iets konden voorstellen bij ‘De PinUp Club’. Die mensen konden zich in dat geval ook nog haarscherp herinneren dat Vandenkerckhove uitgerekend rond die tijd iets gehad had met een gekroond hoofd. Dat van Laurent, wat het geheel evenwel op slag iets minder sprookjesachtig maakte.

Anderen, die er nochtans evenmin bij waren, schreven Clement dan weer toe aan Danny De Waele, Vandenkerckhoves in 2013 overleden manager. ‘En misschien wel meer,’ aldus Goens, die bij deze gelegenheid iets makkelijker in het speculatieve leek af te drijven dan je van ’m gewoon bent – met de gebruikelijke politesses van zijn programma achter de rug, kon het porren duidelijk beginnen. Vandenkerckhove hoopte ervan af te komen met een schampschot, herhaalde dat het vooral aan Clement was om zijn verwekker te noemen aan de wereld, maar dat was buiten de doortastendheid van haar gastheer gerekend, die prompt diezelfde Clement liet nederdalen van zijn bovenverdieping. ‘Nooit zorgde een gast voor meer consternatie,’ meldde Goens, terwijl ik voor het eerst in ‘Het huis’ het gevoel kreeg dat ik iemand klemgereden zag worden. Een niet oninteressante ervaring.

Gedurende het avondmaal dat volgde deed Vandenkerckhove er zichtbaar liever het zwijgen toe terwijl Goens zich tot zijn verrassingsgast richtte. Zo leek het me ook op voorhand uitgedacht. Iets concreets leverde dat niet op, al kon je aan het eind wél besluiten dat Laurent er met de hoogste waarschijnlijkheid voor niets tussen zat. Die onthulling, of zoiets, vond ik vooral verder afbreuk doen aan het zo al weinig exotische aura van Laurent. Medelijden kon je het niet noemen, maar toch.

Na deze aflevering van ‘Het huis’ viel me vooral op wat er níét belicht werd in de levensloop van Iris Vandenkerckhove, dan wel Wendy Van Wanten: een vrouw die middels een televisieprogramma de liefde vond bij een toch ook te allen tijde enigmatisch gebleven Franske, en lange tijd zelfs openlijk in de clinch lag met haar andere zoon, die voor zijn grieven jegens zijn moeder lange tijd een luisterend oor vond bij de gespecialiseerde pers. ‘De boekskes’, zoals Goens ze zelf graag weghoont. Toen hadden ze daar niet van terug.