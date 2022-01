Noomi Rapace ontfermt zich in ‘Lamb’ over een lammetje: ‘Ik had mezelf verloren in mijn moederlijke gevoelens’

De IJslanders verstevigen hun reputatie als vreemd volk met ‘Lamb’, een horrorfilm over een boerenvrouw die zich ontfermt over een wel erg bijzonder lammetje. Met Noomi Rapace, bekend van de ‘Millennium’-trilogie, als de ‘moeder’ in kwestie.

– ‘Lamb’ is een somber drama dat na een surrealistische twist geheel ontspoort. Maar jij blijft serieus acteren.

NOOMI RAPACE «We maakten daar een punt van. Vanop een afstandje lijkt ‘Lamb’ misschien krankzinnig, maar de personages zitten er wel diep in. Hoe absurd dat schaap er soms ook uitziet, hun gevoelens zijn niet minder waarachtig. María is een moeder zonder kind, die moet leven met verdriet en schuld.»

– Jij moest dus niet giechelen bij het zicht van een lam in een regenjas?

RAPACE «Nee, ik heb net heel diep gezeten. We schoten de film op een afgelegen plek in het sowieso al afgelegen IJsland. In de zomer dan nog, wanneer de zon nooit helemaal ondergaat. Toen ik mijn zoon via FaceTime sprak, zei hij dat ik mezelf niet was. Hij had gelijk, want het voelde alsof María, mijn personage, mijn leven had gekaapt. Ik had mezelf verloren in mijn moederlijke gevoelens.»

– Hoe is het om te acteren met een schaap als tegenspeler?

RAPACE «We rekenden zo weinig mogelijk op computers, dus we werkten met echte baby’s en echte lammeren. De eerste opnamedag heb ik een echt lammetje op de wereld gebracht: dat was pas met de deur in huis vallen. Dieren op de set betekent vooral véél geduld oefenen. We moesten een uur wachten voor het schaapje in slaap viel, waarna ik haar voorzichtig in de armen nam. De regisseur riep ‘actie’ en het lam schoot wakker: ‘Bèèèèèh!’ Konden we weer een uur wachten (lacht).»

– Je bent geboren in Zweden maar woonde jarenlang in IJsland.

RAPACE «Klopt. Mijn ouders hielden er schapen, net als María. Ik speelde met de lammetjes in de zomer en moest afscheid van hen nemen in september. Je kunt nergens schuilen in IJsland, de natuur is daarvoor te extreem. Het is de ideale plek om het drukke leven achter je te laten en stil te staan bij alles. Ik ben een ander mens sinds ‘Lamb’.»

‘Lamb’ is nu te zien in de bioscoop.