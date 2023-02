Nú al uitgelekt: deze BV’s zitten in de nieuwe pakken van ‘The Masked Singer’

Liefhebbers van zingende BV’s en kleurrijke lobotomieën moeten nog maar één nachtje slapen tot het derde seizoen van ‘The Masked Singer’ begint. Voor hen haalde Humo zijn beste onderzoeksjournalisten van het Bende van Nijvel-dossier en stelde hen de vraag: wat kunnen jullie op basis van de kostuums en de beschrijvingen nú al zeggen over de gemaskerde beroemdheden?

Voor hen en alle andere speurneuzen gaf VTM voor elk personage een korte voorstellingstekst vrij.

Leeuw

Dit liet VTM los

‘Surprise, hier is Leeuw! Maar jullie mogen Leeuwtje zeggen hoor! ROARRR! Hier staan mijn klapdeurtjes altijd open. Wel enkel betreden met propere poten! Want zo zijn wij! Mijn thuis is mijn saloon, waar iedereen me kent en ik altijd kan zijn wie ik ben. En deze koning der dieren houdt zijn paleis graag smetteloos schoon. I want to break free-eee! Ja, geef mij maar een kraaknet leeuwenhol! Spits jullie oren maar, want ik ben zò klaar om mijn tanden in dit avontuur te zetten. Alle 26! Yihaaa boys, lekker rodeo-en met de meeeeiden! Ik word al helemaal wild als ik denk aan de show! Nog even mijn manen goed leggen en dan ben ik helemaal ready freddy om jullie omver te brullen! ROAAAARRRRR!’

Onze voorspelling

Heeft ‘ready’ Freddy Horion een vorm van smetvrees waar wij niks van weten? Of is het Vlaamse leeuwtje Kris Van Dijck, van wie geweten is dat hij graag rodeoot met de meiden?

Beeld VTM

Tovenaar

Dit liet VTM los

‘Welkom in de wonderlijke wereld van Tovenaar. Hebben jullie even voor mij? Jullie hoeven me niet te vrezen. Zwarte tovenarij is niks voor mij. Elke dag probeer ik een positieve twist te geven. Ik leef alsof het mijn laatste dag is en haal alles uit het leven. Maar niet iedereen is zoals ik. Eén op een miljoen, dát is Tovenaar! Laat me jullie mijn verhaal vertellen… Door een eeuwenoude vloek is mijn eigen gezicht al heel lang zoek. Als jullie me helpen, keer op keer, o-verover ik mijn spiegelbeeld uiteindelijk weer!’

Onze voorspelling

Gerard Joling, Luc Appermont, Bart Kaëll, Dana Winner... genoeg zangers en zangeressen die de afgelopen jaren hun eigen gezicht zijn kwijtgeraakt. Als je gezicht zoeken betekent dat je gemaskerd door het leven gaat, wijzen onze onderzoeksjournalisten toch nog even op de Bende van Nijvel. Zouden die ploerten meteen gevonden zijn ook.

Beeld VTM

Hippo

Dit liet VTM los

‘En één, twee pas de bourrée… Hoi hoi, ik ben Hippo. Het toonbeeld van elegantie en lichtvoetigheid. Een zeldzaam talent voor een nijlpaard, maar tutu, ik ben dan ook een hippo hors categorie. Al sinds ik een klein kalfje was, kon ik mijn creativiteit de vrije loop laten. Maar ik heb ook altijd geleerd om hard te werken. Alleen zo word je een prima ballerina, zoals ik. The Masked Singer is geen klassiek ballet, maar ik sta stevig genoeg op mijn poten voor een succesvolle grand jeté. Ik ben klaar voor alweer een gouden performance. Beentjes in de lucht en gaan!’

Onze voorspelling

Een voorbeeld van elegantie dat weer voor goud gaat… klinkt als Nina Derwael, al denken wij bij het woord ‘hippo’ aan een ander icoon uit de sportwereld: Patrick Lefevere in ‘Vive le Vélo’. Of is dat klein kalf dat van jongs af geleerd heeft om hard te werken toch gewoon Junior Planckaert?

Beeld VTM

Raaf

Dit liet VTM los

‘Beste burgers van mijn imperium, treed binnen in mijn nobele nest. Mijn volledige titel luidt: Raaf, Eerste van diens Naam, Vorst der Vogels en Hoofd van het Huis der Kraaien. Edoch, mijn meest loyale onderdanen noemen me simpelweg… Raaf. Met een miljoen ogen hou ik mijn koninkrijk goed in de gaten. Ik bevind mezelf bij tijden op eenzame hoogtes, Raven vliegen immers verder naar boven dan de meeste andere vogels. Soms zweef ik hoger dan de zon. Maar welke manoeuvres ik ook doe, mijn trouwste bondgenoten hou ik steeds dichtbij. Zelfs de meest loyale medestanders kunnen elkaar eens in de veren zitten, maar een rasechte raaf ontwaart vriend en vijand met gemak. Het ritme zat altijd al binnenin, dus in The Masked Singer hoop ik een hoogvlieger te zijn. Hallelujah!’

Onze voorspelling

Niet zo lang geleden hadden we hier prins Harry gegokt, maar die doet de laatste tijd weinig pogingen om zijn trouwste bondgenoten te koesteren. We zoeken wel duidelijk een lid van een dynastie: een Van België, Verhulst of Vermeire dus. Tenzij dat miljoen ogen gewoon verwijst naar de vele camera’s die in de Zillion hingen. Niemand die beter weet dan Frank Verstraeten hoe het is om hoger dan de zon te zweven.

Beeld VTM

Skiwi

Dit liet VTM los

‘Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Skiwi aus Tirol! Was er hier iemand op zoek naar een foute party? Dan kom je zeker bij deze snelle Skiwi terecht! Dat is alleszins wat iedereen verwacht als ze mij zien voorbijglijden. Gelukkig krijg ik het daarvan nooit hoog in mijn bolleke. Ik ken mijn eigen limieten, die liggen ergens juist voorbij genieten. Oesje, dat wordt hier nog een pittig feestje, ganz geil! Als ik bibber, zal het voor één keer niet van de kou zijn. Ten eerste ga ik stevig op de latten doordauwe. En ten tweede veroorzaak ik een l

Onze voorspelling

Het is groen en het gaat pijlsnel de dieperik in… weet iemand misschien waar Jeremie Vaneeckhout deze zomer zat, de man die laatst nog in Humo zei dat hij beter zingt dan Konijn Rousseau? Niet eens zo stiekem hopen we dat ‘foute party’ verwijst naar de Zundays en we binnenkort Dennis Black Magic vanonder het skiwi-pak zien komen, lekker knuffelend met Raaf en zwetend als bij zijn laatste huiszoeking.

Beeld VTM

Foxy Lady

Dit liet VTM los

‘Good evening, de naam is Lady. Foxy Lady. Of dat denken jullie toch. Les één voor een spion: geef nooit je echte naam, gebruik altijd een alias. Ik zit meestal goed verstopt op mijn onderduikadres. Alleen voor The Masked Singer verlaat ik voorzichtig mijn vossenburcht. Je zal snel moeten zijn als je meer over mij te weten wil komen. Haal je beste verrekijkers boven. Want voor je het weet, ga ik weer in rook op en vertrek ik naar de volgende missie. Maar eerst deze geheime operatie, dat wordt zeker geen déjà vu. Nadat ik op dit podium klaar ben, zien jullie duizend sterren en zijn jullie helemaal shaken, not stirred!’

Onze voorspelling

De Skiwi zal er niet blij mee zijn, maar Brigitta Callens als Foxy Lady zouden we prachtig vinden. Of Tanja Dexters, die heeft een carrière te herlanceren. Of wacht, eens kijken wie er nog in het verborgene lee.. nee, jij niet, Roger Vangheluwe.

Beeld VTM

Minotaurus

Dit liet VTM los

‘Kalimèra beste vrienden, ik ben Minotaurus. Een mythologische mastodont die iedereen doet verstommen van angst. Sinds de Griekse oudheid heb ik al zoveel zien gebeuren dat ik zelf zelden nog ergens van opschrik. De tand des tijds heeft nog geen vat, dus een extreme makeover heb ik nog niet nodig! De muren van mijn labyrint heb ik gesloopt, zelfs de 12 werken van Herakles zijn voor mij een luchtig tussendoortje, hahaha. Een uitdaging als The Masked Singer, van zulke mythische proporties, werkt dus op mij als een rode lap op een stier. Deze doos van Pandora wordt geopend zonder vrees. Ik gooi alles in de strijd en vat de stier bij de hoorns!’

Onze voorspelling

Een onverlaat noemt hier Tom Waes, iemand die zot is van uitdagingen en, zo weten we door ‘Het verhaal van Vlaanderen’, zijn geschiedenis kent. Alleen kunnen wij bij de omschrijving ‘half mens, half stier’ alleen maar aan Freddy De Kerpel denken. En als wij één mythologische mastodont moeten noemen die geen makeover nodig heeft - omdat hij volop in een makeover zit - dan zetten wij ons geld in op het Brussels Justitiepaleis.

Beeld VTM

Kolonel Mops

Dit liet VTM los

‘Geeeeef… waf! Voorwaaaaarts blaf! Aheum aheum aheum, Kolonel Mops, tot uw dienst. Ik hoor u al denken: oh, een mopshond, zo schattig, koedjie koedjie. NEEN, ik ben een ontzagwekkend krijgsman. Mijn collectie militair eremetaal spreekt voor zich. Op strategisch vlak heb je aan mij een vette kluif want ik verkies de juiste risico’s. Waar een wil is, is een wet. Ik marcheer recht op mijn doel af en laat me niet van mijn koers afleiden… of toch bijna nooit. Mijn offensief plan ligt al lang klaar: ik drop een bommetje… of een drolletje. Ten aanval!’

Onze voorspelling

‘Mijn offensief plan ligt al klaar’ betekent zoveel als: geen Roberto Martínez in ‘The Masked Singer’ dit jaar. Paul Dhoore laat zich niet van de (beurs)koers afleiden, dat staat vast. Los daarvan denken wij bij een schattige man met een plan die de ene na de andere drol dropt toch aan Niels Destadsbader. ‘Hier zie, Jens Dendoncker!’, hoor je hem brullen. ‘Ik ben er toch!’ En dat hij dan met briefjes van vijfhonderd zwaait.

Beeld VTM

Vlinder

Dit liet VTM los

“Hello world, gegroet aardbewonertjes! Ik ben Vlinder! Ik zoefde als een torpedo door tijd en ruimte om mijn vleugels uit te slaan in The Masked Singer! Wat een voyage! Vrouwen komen van Venus, maar Vlinder komt uit de toekomst! Ik heb lichtjaren gereisd om jullie te ontmoeten, maar ik brand weer van verlangen om eindelijk mijn ruimte-coconnetje te verlaten. Dus ik parkeer mijn UFO graag in jullie galaxy! Ik moet hier even de kat uit de boom kijken want ik begrijp lang nog niet alles van jullie gekke planeetje. De atmosphere zit wel al goed, dat voel ik aan mijn antennes! Ik ben supernieuwsgierig om samen op ontdekkingsreis te gaan! Daar gaat ze! Dadaaa!”

Onze voorspelling

Door de tijd reizen om vandaag weer even in de actualiteit te kunnen staan, dan wel enige vorm van relevantie te verwerven? Klinkt als - Hello, world! - allang in de vergaarbak van de Vlaamse muzieksolden belande keelgaten in de trant van Belle Perez. Al kunnen we daar ook gerust een Kate Ryan - voyage, voyage - onder scharen. Dat, of de vermaarde ruimtekenner Stijn Meuris heeft z’n beste blinkende discobotten bovengehaald.

Beeld VTM

Kosmos

Dit liet VTM los

“Namasté wereldse wezens. Ik ben Kosmos… Altijd onzichtbaar aanwezig, high in the sky. Da’s mijn eigen streek en af en toe verschijn ik in mijn aardse gedaante. Ik ben alles… en ook niets, overal… en nergens. Had je ooit al eens zo een heerlijk gevoel van totale rust en balans? Nee? Ik kan je helpen om je luchtdruk te verlagen. Ik ben eeuwenlang getraind om dat te doen, alle dagen. Zullen we gezellig samen mediteren? Laat mijn verschijning je in een trance brengen, naar een vakantieland en start to float!”

Onze voorspelling

Professioneel vaccinverspiller Ingeborg ligt voor de hand wanneer er met gewichtige termen als ‘namasté’ en ‘balans’ wordt gestrooid, maar als we het met Kosmos dan toch in het luchtledige moeten zoeken, komen ook hoogblonde visionairen als Pommeline Tillière in beeld. Megan Desaever doet op dat vlak niet onder en haar belastingaangifte is ook al ‘overal en nergens’.

Beeld VTM

Soaperstar

Dit liet VTM los

“Camera’s lopen? Lichten ok? Iedereen ready? Aaaand… ACTION! Hello hello liefste fans! Soaperstar has arrived!”, aldus de nagelnieuwe figuur uit ‘The Masked Singer’. “Dat betekent dat de foam party kan beginnen, want ik ben het zonnetje in house. Ik werk tegen de sterren op om al jullie DM’s, messages en fanmail te beantwoorden. Maar hashtag spoiler alert: thanks to ‘The Masked Singer’ zie ik nu mijn kans schoon om jullie in real life te ontmoeten. Yes yes dearest fans, Soaperstar komt naar jullie toe! In het showbizzwereldje ken ik het klappen van de zeep. Euh, ik bedoel zweep! En I loooove een spelletje now and then. Dus roll out de rode loper, hashtag meetandgreet! Ik hoop alvast op een smetteloos parcours, want voor deze bruisende beroemdheid is geen water te diep!”

Onze voorspelling

We hoeven zelfs geen noot te horen van Soaperster: ze zíét er al uit als Eline De Munck in een flacon. Al zou Walter Van Steenbrugghe zijn Operatie Propere Handen ook gewoon erg letterlijk kunnen nemen.

Beeld VTM

Groot Licht

Dit liet VTM los

“Geachte bewonderaar van de QLED en de OLED-technologie. Groot Licht is mijn binominale nomenclatuur, aangenaam!”, aldus het nieuwe figuurtje. “Mijn kinetische energie is op dit moment een lichtsnelheid van bijna 300.000.000 meter per seconde. Geen enkel subject heeft dus feitelijk meer velociteit dan het licht... behalve ik. Omdat ik me zo aerodynamisch voortbeweeg, heb ik veel resterende nanoseconden om mijn wetenschappelijke studies te optimaliseren. Ik ben een werkelijke allesweter. Mijn kennis wil ik multipliceren en multipliceren en multipliceren… Kan iedereen nog volgen? Mijn ongelimiteerde drang naar nieuws was de katalysator die me naar hier leidde. ‘The Masked Singer’ is voor een wetenschapper een waar enigma, dus ik ga er nauwlettend mijn elektromagnetische straling op schijnen!”

Onze voorspelling

Met een omschrijving als ‘groot licht’ en ‘allesweter’ vallen natuurlijk al snel namen als Lieven Scheire, Geert Meyfroidt en Viktor Verhulst, maar een ‘ongelimiteerde drang naar nieuws’ klinkt toch meer als Martine Tanghe. Velociteit en kinetische energie wijst dan weer naar Wout Van Aert. Of zou dit hele pak gewoon een marketingstrategie van Tinne Van Der Straeten zijn, die de Vlaamse hoofden alvast wil klaarmaken voor de dag dat de kerncentrales - en het bijhorende licht - uitvallen?

Beeld VTM

Champignon

Dit liet VTM los

“Dag vrolijke vriendjes! Welkom bij Champignon! Ze zeggen dat mijn soort als paddenstoelen uit de grond schiet, maar ik ben er één uit de duizend!”, aldus het figuurtje. “Ik ben niet meer de benjamin, maar al sinds ik een klein zwammetje was, wist ik heel goed wat ik wilde. En ik zal je zeggen: ik leef mijn droom! Een echte champignon groeit in het pikkedonker, maar ik ben de laatste die het licht uitdoet! Ik ben hier om mijn sporen na te laten, dus mij stuur je niet zomaar het bos in! In het sprookje van ‘The Masked Singer’, leef ik nog lang en gelukkig! Hihi!”

Onze voorspelling

Een soort die als paddenstoelen uit de grond schiet: influencers? Planckaerts? BV’s die ooit champagne uit de navel van Brigitta Callens bleken te slurpen in de Zillion? Of is dit gewoon Matteo Simoni, niet al te groot van gestalte en - getuige dit Humo-interview - ook niet altijd vies geweest van een paar zwammetjes op z’n tijd? Maar het kan natuurlijk ook gewoon Rik Torfs zijn, bekend van zijn oeverloos gezwam.

Beeld VTM

Mummie

Dit liet VTM los

“Heeey boys! Coucou, ik ben Mummie. Excuseer? Hoor ik daar oud en versleten? Niks van, ìk ben een echte yummy mummie! Ok, op papyrus ben ik misschien een paar eeuwen oud, maar geef toe: ik ben toch een behoorlijk bevallige bejaarde? Mijn beautyrituelen heb ik helemaal gecoverd en van uitdroging heb ik ook amper last. Mijn relatiestatus? Tja, laat ons zeggen ‘het is ingewikkeld’. Mijn laatste romance was ten dode opgeschreven, oh mes femmes, wat een histoire… Die farao bleek eerder een fara-no. Hoog tijd voor een ander spoor. Dus de jacht is open! Wie wordt de man van mummie? Nieuwsflash aan alle mooie mannen: met jullie heb ik nog grootse plannen!”

Onze voorspelling

Een zelfverklaarde yummie mummie die amper last heeft van uitdroging - Tanja Dexters, that you? Of komt Lesley-Ann Poppe nog eens van tussen de plooien van de Vlaamse reality-tv-geschiedenis geklauterd?