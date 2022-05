Nu al voorspeld: de top 10 van het Eurovisiesongfestival

Vanavond weten we wie er in de voetsporen van Måneskin treedt als winnaar van het Eurovisiesongfestival. Welk land maakt de meeste kans? En waar eindigt België? Onze geheel op het buikgevoel en met een minimum aan muzikale smaak samengestelde pronostiek!

1 Kalush Orchestra - Stefania (Oekraïne)

Hier valt weinig geld mee te verdienen: ‘Stefania’ is een folknummer dat blijft hangen en werkelijk iedereen, de tegenstanders incluis, gunt Oekraïne de overwinning. Tenzij Vladimir Poetin de televoting weet te hacken, haalt Kalush Orchestra een monsterscore.

2 S10 - De diepte (Nederland)

Als Rusland Oekraïne niet was binnengevallen, had Nederland misschien voor een tweede keer in drie jaar tijd - we vermoeden dat de penningmeester van de publieke omroep toch ietwat opgelucht is - het laken naar zich toegehaald. En dat met een vergelijkbaar lied als ‘Arcade’: een popsong met aanstekelijke oohs en aahs in het refrein, sober maar uitstekend gebracht.

3 Cornelia Jakobs - Hold me closer (Zweden)

De Zweden kunnen drie dingen goed: Herman Van Molle verbergen, betrouwbare auto’s maken en songfestivalnummers schrijven. Bij de start van ‘Hold me closer’ denk je nog ‘Hm, zo speciaal is dit toch niet’, twee minuten later ben je helemaal mee. De ‘grain’ in de stem van Cornelia Jakobs helpt ook.

4 Zdob și Zdub & Frații Advahov - Trenulețul (Moldavië)

‘Trenulețul’ deed ons tegelijk denken aan The Levellers, Bloodhound Gang en après-skibar waar Viktor Verhulst en Kobe Ilsen draaien en is dus zowat onze ultieme nachtmerrie op muziek gezet. Maar elk jaar is er wel een carnavalslied dat goed scoort en afgaand op het applaus in de halve finale komt dat deze keer uit Moldavië.

5 Mahmood & BLANCO - Brividi (Italië)

Mahmood moest in 2019 met ‘Soldi’ nipt zijn meerdere erkennen in ‘Arcade’ van Duncan Laurence en maakt volgens de bookmakers opnieuw de meeste kans om tweede te eindigen. Wij voorspellen een vijfde plek, omdat we niet geloven dat zoveel mensen het risico willen lopen om twee jaar op rij naar een amateuristisch in elkaar geflanste show te moeten kijken.

6 Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together (Griekenland)

Vlak na België komt Griekenland met Amanda Georgiadi Tenfjord, een Griekse die op jonge leeftijd verhuisde naar Noorwegen - die twaalf punten zijn dus al binnen - en wat op Lorde lijkt. Ze brengt ‘Die together’, een ballad die begint als een B-kantje van Billie Eilish en waarin ze het einde van ‘Romeo en Juliet’ verklapt.

7 Sam Ryder - SPACE MAN (Verenigd Koninkrijk)

Het Verenigd Koninkrijk doet het al enkele jaren slecht op het festival, een combinatie van slappe songkeuzes en het feit dat de Engelsen sinds de brexit qua populariteit in Europa maar net hoger scoren dan de Russen. Deze keer moet dat beter: Sam Ryder heeft op TikTok twaalf miljoen volgers en zijn nummer werd mee geschreven door Amy Wadge, co-auteur van Ed Sheerans ‘Thinking Out Loud’.

8 Jérémie Makiese - Miss You (België)

Is dit chauvinistisch? In het begin van de week, toen de bookmakers Jérémie Makiese hoogstens een 18e of 19e plek toedichten, wel. Maar de 21-jarige Brusselaar deed het donderdag uitstekend en ‘Miss you’ is een van de beste songs uit de twee halve finales samen - veel beter dan ‘The Wrong Place’ waarmee Hooverphonic vorig jaar 19e werd.

9 Konstrakta - In Corpore Sana (Servië)

Deze halve spoken-word-performance over het kapsel van Meghan Markle en het belang van goede handhygiëne is met voorsprong de vreemdste inzending van 2022, maar bizar doet het vaak uitstekend op het festival. Alleen kunnen de positieve vibes van Servië richting Rusland in de afgelopen maanden ervoor zorgen dat buurlanden die traditioneel een twaalf geven deze keer liever richting pakweg Roemenië, Moldavië of Polen kijken.

10 MARO - Saudade, Saudade (Portugal)

Het optreden lijkt een beetje alsof enkele vrouwen die samen in een boekclub zaten hebben besloten om ook eens een liedje te zingen, maar ‘Saudade, Saudade’ is wel een erg mooi liedje. Nadeel: Portugal komt al als derde aan de beurt en bovendien zal The Rasmus (Finland) na hen met de belegen glamrock van ‘Jezebel’ alle sereniteit weer van het podium blazen.