Nu ook de acteurs het werk neerleggen: wat betekent de Hollywood-staking? ‘Vorige keer was Donald Trump de grote winnaar’

Burn, Hollywood, burn! De Amerikaanse tv- en filmindustrie staat in rep en roer nu ook de acteurs het werk hebben neergelegd. Wie is er allemaal aan het staken in Hollywood, wat zijn hun eisen en wat zijn de gevolgen voor u? We vroegen het aan chef televisie Stefaan Werbrouck.

HUMO Wie is er precies aan het staken daar in Los Angeles?

STEFAAN WERBROUCK «Twee van de belangrijkste groepen in Hollywood: de scenaristen en de acteurs. De eersten, die verenigd zijn in de Writers Guild of America (WGA), staken al sinds begin mei, en zijn met 11.000. Zij hebben nu de versterking gekregen van de 160.000 leden van de Screen Actors Guild (SGA), de vakbond van de acteurs in Hollywood. Dat de twee samen staken is uitzonderlijk: de vorige ‘writers strike’ dateert van 2007, maar voor de laatste keer dat schrijvers én acteurs het werk neerlegden, moeten we al teruggaan naar 1960.»

HUMO Waarom staken ze nu?

WERBROUCK «De timing heeft te maken met de contracten die de WGA en SGA hebben afgesloten met de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), zeg maar alle grote Hollywoodstudio’s, producenten en streamingdiensten. In die contracten worden afspraken rond verloning, werkomstandigheden en dergelijke vastgelegd en de voorbije maanden zijn onderhandelingen over de verlenging daarvan op niets uitgedraaid. Toen de huidige overeenkomsten afliepen - voor de schrijvers op 1 mei, voor de acteurs op 14 juli - zijn ze dus beginnen te staken.»

HUMO Wat zijn de grote discussiepunten en eisen?

WERBROUCK «In het kort draait alles om twee heikele kwesties: de opkomst van artificiële intelligentie en geld. Zowel de schrijvers als de acteurs zijn bang dat hun job in de toekomst deels overgenomen zal worden door AI en ze willen dat daar duidelijke afspraken rond komen. Wat als AI een ruwe versie van een scenario schrijft en jij moet die herwerken: ben jij dan de auteur of de computer? In hoeverre mogen studio’s acteurs inscannen en hun beeltenis hergebruiken? Dat soort vragen wil men opgelost zien.

»Daarnaast eisen de leden van de vakbonden ook een betere verloning. Het kan vreemd lijken op een moment dat het aanbod groter is dan ooit tevoren maar schrijvers en acteurs - zeker de ‘kleinere garnalen’ - zijn de voorbije jaren steeds minder gaan verdienen. Streamingdiensten betalen slechter dan de grote tv-zenders vroeger, ze dwingen schrijvers om meer te doen met minder mensen en ze voeren series sneller af, waardoor de jobzekerheid kleiner is geworden.

»Een netelig punt zijn de zogenaamde ‘residuals’, de inkomsten die scenaristen en acteurs krijgen als een serie of een film herhaald wordt, verkocht wordt aan het buitenland of op dvd verschijnt. Dat systeem is niet toevallig ingevoerd na de staking van 1960 en uitgebreid na de staking van 2007. Streamingdiensten werken niet met herhalingen en brengen series zelden uit op dvd, maar berekenen de ‘residuals’ op basis van het aantal ‘views’ op het platform. Alleen zijn Netflix en co. zo karig met informatie over kijkcijfers dat niemand weet hoeveel ze eigenlijk zouden moeten krijgen. De grote sterren worden goed betaald maar mindere namen moeten tevreden zijn met wat hen wordt toegestopt.

»De benadeelden zijn trouwens niet enkel volslagen onbekenden: Sydney Sweeney, hoofdrolspeelster in ‘Euphoria’ en het eerste seizoen van ‘The White Lotus’, vertelde bijvoorbeeld onlangs nog dat zij zonder haar werk voor de reclamewereld niet rond zou kunnen komen. Een andere opvallende getuigenis uit de voorbije weken was die van Alex O’Keefe, een van de scenaristen van het alom bejubelde ‘The Bear’. Hij schreef negen weken mee aan die reeks, via Zoom vanuit een onverwarmd appartementje, en hield daar zo weinig aan over dat toen hij naar een awardshow moest waar ‘The Bear’ genomineerd was hij zijn kostuum op afbetaling moest kopen.»

Beeld Streamz

HUMO Hebben we dit nog al eens gezien en welke producties waren toen het grootste slachtoffer?

WERBROUCK «De staking die het verst in het geheugen ligt, is die van 2007. Die heeft een dikke drie maanden geduurd er toe geleid dat enkele tv-series een stuk eerder moesten stoppen dan gepland: het eerste seizoen van ‘Breaking Bad’ telt daardoor bijvoorbeeld slechts zeven afleveringen, het tweede van ‘Heroes’ heeft er elf in plaats van 24. Er waren echter ook winnaars: er werden meer tv-series gemaakt in Canada en er kwamen ook meer realityprogramma’s en talentenjachten op tv, omdat daar geen scenaristen bij betrokken waren. Ook nu zou het kunnen dat Netflix en andere streamingdiensten meer reality gaan maken of meer series bestellen bij niet-Amerikaanse productiehuizen.

»De opmerkelijkste winnaar in 2007 was trouwens Donald Trump: ‘The Apprentice’, de realityreeks die hij presenteerde, was wegens tegenvallende kijkcijfers stopgezet maar dankzij de staking mocht hij een spin-off maken, ‘The Celebrity Apprentice’. Dat programma liep tot 2015 en heeft zijn bekendheid en imago bij het Amerikaanse publiek een serieuze boost gegeven.»

HUMO Wat zullen nu de gevolgen zijn van de staking?

WERBROUCK «Alles hangt af van hoe lang het duurt, maar sowieso zullen sommige projecten een stevige vertraging oplopen. Het vijfde seizoen van ‘Stranger Things’, het tweede seizoen van ‘Andor’, het vierde seizoen van ‘The Mandalorian’ en het tweede seizoen van ‘The Last of Us’ liggen al sinds begin mei stil. De opnames voor het tweede seizoen van ‘House of the Dragon’ liepen wel nog, omdat alle scenario’s daarvan klaar waren, maar nu ook de acteurs het werk neerleggen, zal die wellicht eveneens moeten pauzeren. De opnames voor het tweede seizoen van ‘The Rings of Power’ waren trouwens al afgelopen: die fantasyreeks zal dus geen hinder ondervinden, al weten we na dat vreselijke eerste seizoen niet of we daar echt blij mee moeten zijn.

»Bij de films zijn er enkele blockbusters waarvan de opnames deze zomer moesten beginnen, zoals ‘Gladiator 2’ en het tweede deel van ‘Mission Impossible - Dead Reckoning’: daar wordt het dus wachten tot de staking voorbij is. Daarnaast mogen acteurs ook niet meer deelnemen aan alle promotionele verplichtingen - interviews, verschijningen op de rode loper enzovoort - die samenhangen met een release. Op dat vlak gaf de cast van ‘Oppenheimer’, die uit de zaal vertrok net voor de Britse première, alvast het goede voorbeeld. De kans dat de Emmy Awards, waar zowat heel Hollywood acte de présence moet geven, dit jaar effectief in september plaatsvinden, lijkt dus ook klein.»