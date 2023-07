Nu ‘Oppenheimer’ toch wat tegenvalt: dit zijn de zes beste films die u op dit moment in de bioscoop kunt zien

Een avondje cinema? Onze man zet de aanraders op een rij.

1. ‘Aguirre, der Zorn Gottes’ bevat één van de indrukwekkendste openingsscènes uit de filmgeschiedenis

★★★★★

Van Werner Herzog, met Klaus Kinski, Ruy Guerra en Helena Rojo

Beeld rv

De Spaanse conquistadors die met hun paarden, hun kanonnen en hun Inca-slaven moeizaam uit de nevel neerdalen terwijl de bezwerende synthklanken van de Duitse rockgroep Popol Vuh weerklinken: het blijft één van de indrukwekkendste openingsscènes uit de filmgeschiedenis. En prijs u gelukkig, want nu hebt u de kans om dit droomkoortserige meesterwerk van de grote Werner Herzog in een gerestaureerde versie op het witte doek te zien. Opvallend: werd het geheel in de jungle van Peru gedraaide ‘Aguirre, der Zorn Gottes’ bij de release in 1972 geïnterpreteerd als een vernietigende commentaar op de megalomanie van Hitler, dan kan men dit chef-d’oeuvre vandaag rechtstreeks zien als een gloeiend actuele kritiek op het westerse kolonialisme. In onze hoogstpersoonlijke Top 100 van de Beste Films Aller Tijden prijkt ‘Aguirre’ op 8: lees onze uitgebreide lofzang op humo.be!

***

2. In ‘Mission: Impossible - Dead Reckoning’ rijgt Tom Cruise zijn stunts in een verschroeiend tempo aan elkaar

★★★★☆

Van Christopher McQuarrie, met Tom Cruise, Simon Pegg, Vanessa Kirby en Ving Rhames

Tom Cruise als actieheld Ethan Hunt in 'Mission: Impossible Dead Reckoning - Part 1'. Beeld Paramount Pictures / Skydance

In ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’ (Part Two verschijnt in 2025) zijn alle inlichtingendiensten ter wereld op zoek naar een kruisvormig sleuteltje waarmee een boosaardig artificieel intelligent systeem kan worden ontgrendeld, de Entiteit geheten. En we moeten het hoofdacteur en producent Tom Cruise nageven: zelden is iemand er met zóveel bezieling in geslaagd uit zó’n magere set-up – dat sleuteltje ziet er echt belachelijk uit – zó’n indrukwekkende hoeveelheid non-stop actie te puren. Neemt 007 nog af en toe de tijd voor een Martini of een vrijpartij, dan blijft Ethan de stunts 163 minuten lang in een verschroeiend tempo aan elkaar rijgen, met als duizelingwekkend hoogtepunt de virtuoos gefilmde climax waarin het interieur van de boven een ravijn bungelende Oriënt-Express verandert in een steile klimmuur. Lees hier de hele recensie

***

3. ‘The Quiet Girl’ is een film voor alle zielen die als kind weleens het zinnetje ‘Gij zijt ne stille, hè’ te horen kregen

★★★★☆

Van Colm Bairéad, met Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett en Michael Patric

The Quiet Girl Beeld rv

De 9-jarige Cáit groeit op in een armoedige uithoek van Ierland in de vroege jaren 80. Wanneer haar stugge ouweheer weer eens dronken binnenstommelt, valt in het haveloze huisje automatisch een loden stilte en durven zelfs de runderen in de treurige stal geen krimp meer te geven. Haar moeder is zwanger van het zoveelste ongewenste kind: vrouwen hadden in die diep katholieke tijden nog minder over hun baarmoeders te zeggen dan koeien over hun uiers. Teneinde de hoogzwangere mama te ontlasten wordt Cáit een zomer lang naar een nicht op het platteland gestuurd. Op het eerste gezicht komt het stille meisje niet op een idyllische plek terecht: nicht Eibhlín en haar echtgenoot Seán zijn zó zwijgzaam dat in hun huis niets anders te horen is dan het tikken van de klok. Vervolgens is het echt wonderlijk hoe regisseur Colm Bairéad in zijn prachtig vertolkte debuutfilm laat zien dat er verschillende soorten stiltes bestaan. Lees hier de volledige recensie.

4. Tot merg en been snijdende ontroering in ‘Asteroid City’

★★★★☆

Van Wes Anderson, met Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright en Tilda Swinton

Astroid City by Wes Anderson Beeld Filmdepot

De nieuwste van Wes Anderson speelt zich anno 1955 af in Asteroid City, een woestijnstadje waar geregeld nucleaire paddenstoelwolken aan de horizon verschijnen en waar een (zichtbaar uit plastic vervaardigde) kwartel rondloopt die ‘Biep-biep!’ zegt. Het lokale eethuisje (milkshakes voor 50 cent!), het motel en de geometrisch in het landschap geplaatste cactussen lijken wel gemaakt van bordkarton, wat niet wil zeggen dat de decors er goedkoop uitzien: als íémand de kunst verstaat om het gebruik van bordkarton tot kunstvorm te verheffen, dan wel de maker van ‘The Grand Budapest Hotel’ en ‘Moonrise Kingdom’. En natuurlijk is het echt iets voor Wes om het stadje te bevolken met een zwerm wonderlijke figuren. Lees hier de volledige recensie

***

5. ‘Il sol dell’avvenire’ houdt het midden tussen een ode aan de filmkunst, een speelse mijmering en een commentaar op het socialisme

★★★★☆

Van Nanni Moretti, met Nanni Moretti, Margherita Buy en Silvio Orlando

Il sol dell’avvenire Beeld rv

Met ‘Il sol dell’avvenire’ heeft de zichtbaar ouder wordende Nanni Moretti (‘Caro diario’, ‘La stanza del figlio’) een tamelijk genietbare film gemaakt die het midden houdt tussen een ode aan de filmkunst, een speelse autobiografische mijmering en een commentaar op het socialisme. En nu en dan barst Nanni los in gezang! Typisch voor Moretti – een cineast voor wie wij eerlijk gezegd nooit helemáál zijn gevallen – is dat hij het niet kan laten om in het verhaal een zekere zelfverheerlijking te leggen. Het is lachen geblazen wanneer Nanni op een filmset met Scorsese probeert te bellen, maar tegelijk laat Moretti, de onverbeterlijke snoeshaan, natuurlijk ook uitschijnen dat hij écht over Marty’s telefoonnummer beschikt. Maar we moeten het ’m nageven: schitterend hoe de cineast tijdens een hilarische meeting de spot zit te drijven met de gladde executives van Netflix.

***

6. ‘Barbie’ liet ons in tegenstelling tot ‘Oppenheimer’ verzaligd, klaarwakker en zelfs lichtjes ontroerd achter

★★★½☆

Van Greta Gerwig, met Margot Robbie, Ryan Gosling en Will Ferrell

Margot Robbie en Ryan Gosling in 'Barbie' Beeld rv

De kracht van Barbie: met de teleurstelling over ‘Oppenheimer’ nog vers in onze bloedsomloop slenterden we de bioscoopzaal binnen, om twee uurtjes later verzaligd, klaarwakker en zelfs lichtjes ontroerd - jawel! - op een roze wolk weer naar buiten te drijven. ‘Laten we allemaal naar Barbieland trekken en van roze glijbanen glijden!’ zo riepen wij op de Brusselse Anspachlaan tegen iedereen die het horen wilde. ‘Zoek rollerblades en begin te rollen! Ja, ook jij, Robert J. Oppenheimer!’ Lees hier de volledige recensie.