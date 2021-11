Nu te zien: Humo selecteerde voor u 10 kletterende oorlogsfilms

Op zoek naar een geschikte film om stil te staan bij het einde van de Grote Oorlog? Humo selecteerde voor u 10 kletterende oorlogsfilms!

1917 (NETFLIX) ★★★★☆

Donderende explosies, walmende bomkraters, dode soldaten die in verwrongen houdingen in het prikkeldraad liggen: het door Sam Mendes geregisseerde Wereldoorlog I-drama ‘1917’, waarin we twee infanteristen volgen doorheen het apocalyptische niemandsland tussen de Britse en de Duitse linies, brengt de horror van de loopgraven voor uw ogen zó overtuigend tot leven dat u - net als de met gifgas bestookte soldaten - naar adem zal happen.

‘HACKSAW RIDGE’ (NETFLIX) ★★★★½

HACKSAW RIDGE Beeld Humo

Met ‘Hacksaw Ridge’, het merkwaardige maar waargebeurde verhaal van een diepgelovige man (Andrew Garfield) die het tijdens de wrede slag om het eiland Okinawa tot oorlogsheld schopt, liet Mel Gibson in 2016 zien dat er nog steeds een geweldige cineast in hem schuilt. Zeker in de tweede helft trekt Mel alle oorlogsregisters open: kanongebulder! Granaatvuur! Kogelregens! Afgerukte armen en benen! Ratten die aan uitpuilende darmen knabbelen! Brandende Jappen!

‘BLACK HAWK DOWN’ (NETFLIX, STREAMZ) ★★★☆☆

Beeld DOCUMENTATION

In oktober 1993 werden enkele tientallen Amerikaanse elitesoldaten in Humvees naar het centrum van de Somalische hoofdstad Mogadishu gestuurd met als doel enkele medestanders van een Somalische warlord in de boeien te slaan. Maar wat een makkelijke routineklus had moeten worden, ontaardde in een bloedbad toen de (veelal piepjonge) soldaten in een hinderlaag liepen. De in grote vorm verkerende Ridley Scott sleurt u mee naar een snikheet hellegat waar de RPG-raketten, de tijdgranaten en de onophoudelijke kogelregens uw oren zullen doen suizen.

‘THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI’ (STREAMZ)

Beeld 20TH CENTURY FOX

U moet hem in uw leven toch één keer hebben gezien, deze overwoestbare classic over de Engelse krijgsgevangenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op bevel van de Japanners een brug over de Kwai bouwen. Weetje: het was oorspronkelijk de bedoeling dat de Britse soldaten tijdens het binnenmarcheren van het krijgsgevangenenkamp luidkeels ‘Hitler Has Only Got One Ball’ zouden zingen, maar omdat producent Sam Spiegel die tekst iets te vulgair vond, hoort u de soldaten het wijsje alleen maar fluiten. Het is dát gefluit dat achteraf nog dagen in uw hoofd zal zitten: ‘Fwietfwiet! Fwietfwtietfwiet fwìet! fwìet! fwìéééééééééét!’

‘JARHEAD’ (STREAMZ) ★★★☆☆

Beeld INTERNET

In de meeste oorlogsfilms komt het gevaar van fluitende kogels, ontploffende granaten of inslaande bommen. In het op de memoires van golfoorlogveteraan Anthony Swofford gebaseerde ‘Jarhead’ staan de soldaten (onder wie Jake Gyllenhaal) vooral te barbecuen, onderling te vechten, zich gezamenlijk af te rukken of zich gewoon stierlijk te vervelen, en komt het gevaar hoofdzakelijk van friendly fire: straaljagerpiloten die per vergissing hun eigen infanteristen onder vuur nemen. Eén van de merkwaardigste oorlogsfilms ooit.

‘DER UNTERGANG’ (NETFLIX) ★★★☆☆

'Der untergang' Beeld YouTube

Meesterlijk drama over de laatste twaalf dagen in het leven van Adolf Hitler (de fenomenale Bruno Ganz). Regisseur Oliver Hirschbiegel schreef met ‘Der Untergang’ in 2004 filmgeschiedenis: voor de eerste keer ging een Duitse cineast rechtstreeks de confrontatie aan met het Duitse oorlogsverleden. Maar zijn film kwam ook zwaar onder vuur te liggen: veel critici, historici en toeschouwers vonden het schandalig dat Hirschbiegel de Führer durfde af te schilderen als een vrij sympathieke kerel die dol was op zijn secretaresses en op zijn trouwe viervoeter, Blondi.

‘GOOD MORNING, VIETNAM’ (DISNEY +)

'Good Morning, Vietnam' Beeld imdb

De in 2014 overleden komiek Robin Williams voelde zich op de meeste filmsets naar eigen zeggen als een wild dier in een kooi. Zijn uit 1987 daterende rol als Adrien Cronauer, een voor een militair radiostation werkende dj die razend populair is onder de Amerikaanse soldaten in Vietnam, was één van de zeldzame gelegenheden dat hij voor de camera voluit mocht gaan: geen wonder dus dat de door Williams geïmproviseerde radiouitzendingen - ‘Goooooooooooooood Morning Vietnam!’ - tot zijn grappigste werk ooit behoren.

‘VON RYAN’S EXPRESS’ (DISNEY +)

'Von Ryan's Express' Beeld imdb

Ach, die oorlogsfilms uit de oude doos zijn misschien niet altijd historisch correct, maar wat kunnen ze toch genietbaar zijn! Frank Sinatra, in een leren jasje waar wij onze linkerhand voor zouden willen geven, speelt in deze uit 1965 daterende, van de ene actiescène naar de andere cliffhanger voortdenderende klassieker een gevangen genomen luchtmachtpiloot die een onwaarschijnlijk gedurfde ontsnappingspoging uit een Italiaans krijgsgevangenenkamp leidt. Fun!

‘INGLOURIOUS BASTERDS’ (AMAZON PRIME, NETFLIX, STREAMZ)

Inglorious Bastards Beeld Netflix

In deze absolute topper vindt u twee van de allerbeste scènes terug die Quentin Tarantino ooit heeft gedraaid: de openingsscène waarin SS-kolonel Hans Landa (de fantastische Christoph Waltz) in een boerderij de steeds feller zwetende Monsieur Lapedite (Denis Ménochet) zit te ondervragen, en de briljante, 23 minuten durende kelderbarscène in La Louisiane, waar de Basterds tussen de bierpotten een onvergetelijk verbaal duel uitvechten met een wantrouwige Gestapo-officier.

‘DAS BOOT’ (NETFLIX)

'Das Boot' Beeld imdb

Niet alleen de beste duikbootfilm ooit gemaakt (sorry, ‘Torpedo’!), maar één van de strafste oorlogsfilms uit de geschiedenis tout court. Geen idee welke scène wij nu eigenlijk het beklemmendste vinden: die waarin de gehavende U-boot zó diep in de oceaan duikt dat de metalen wanden beginnen te kreunen, die waarin de duikboot tracht te ontkomen aan een Britse torpedojager, of die waarin de scheepsdokter met een pincet in het schaamhaar van de bemanningsleden op zoek gaat naar platluizen. Brrrrrrrrr!