‘Obsession’ op Netflix: wij bekijken nog liever het volledige oeuvre van Andy Peelman

Je potentiële schoonfamilie ontmoeten, het kan gênante televisie opleveren: dat heeft het lopende seizoen van ‘Boer zkt vrouw’ ook weer overvloedig bewezen. Maar wat er gebeurt in de nieuwste Netflix-hype ‘Obsession’ is toch nog van een heel andere orde.

Wanneer William, een uiterst succesvolle chirurg die zopas onder luid applaus van de hele natie een Siamese tweeling van elkaar heeft kunnen scheiden, naar een netwerkevent gaat, loopt hij daar Anna tegen het aantrekkelijke lijf. Er hangt meteen elektriciteit in de lucht, alleen is er één klein probleem: Anna is de nieuwe vriendin van Williams zoon Jay en de vader in kwestie weet dat ook. Je zou denken dat zoiets een domper op de sfeer zet, maar noch William, noch Anna laat zich erdoor tegenhouden: nog geen kwartier na hun ontmoeting staat hij haar al op erg suggestieve wijze olijven te voeren aan de bar, in een zaal met naar schatting honderd andere mensen. Dat is het begin van een affaire waarbij William en Anna via sms afspreken in een gehuurd appartement of op andere plekken om van bil te gaan.

‘Obesssion’ is een vierdelige miniserie waarmee Netflix de fans van ‘Sex/Life’, ‘365 Days’ of ‘50 shades of grey’ - Anna blijkt een liefhebster van lichte bdsm - op hun wenken wil bedienen, en barst dus van de seksscènes. Alleen is er tussen William en Anna, of tussen acteurs Richard Armitage en Charlie Murphy, zo weinig chemie te bespeuren dat al hun gekreun en gesteun niet opwindt maar vooral vragen oproept. Zoals: dat moet toch koud zijn op die stenen vloer? Waar komt dat touw vandaan en hoe heeft William de tijd gevonden om zulke ingewikkelde knopen te leggen? Kun je echt zo opgaan in seks dat je niet eens hoort dat er iemand de deur inbeukt? En hoe slecht heeft het schoonmaakpersoneel zijn werk gedaan als William in een hotelkamer waar Anna en Jay hebben geslapen zo gek wordt van haar geur in het beddengoed dat hij - ik wou dat ik het verzon - het kussen begint te neuken.

Als William en Anna niet met elkaar verstrengeld zijn, zitten ze, meestal in het bijzijn van Williams vrouw en zoon, van op een afstandje naar elkaar te kijken, beiden zo gepijnigd dat je denkt dat zijn of haar appendix ieder moment kan scheuren. Nu, dan zou er tenminste nog eens iets gebeuren want het thrillergedeelte van ‘Obsession’ is zo mogelijk nog saaier dan alle seks. Het grote gevaar is natuurlijk dat de verhouding uit zou komen en Williams vrouw, zoon en collega’s de perfecte echtgenoot en vader in een heel ander licht zouden zien. Maar veel dreiging weten de makers daar niet uit te halen. De samensteller van de soundtrack doet nochtans heel hard zijn best - er passeren in deze reeks meer dreigende strijkkwartetten dan in ‘Jaws’ en ‘Psycho’ samen - maar de plotwendingen zijn zo getelefoneerd dat het op geen enkel moment spannend wordt.

De ontknoping is tragisch, maar tegen dan ben je nog zo weinig geïnteresseerd in de personages, die ook elke psychologische diepgang ontberen, dat het einde eerder oplucht dan schokt. Afgaand op de slotbeelden van ‘Obsession’ zit Netflix te hopen dat er hier ook nog een tweede seizoen uit kan worden gepuurd en gezien het succes de voorbije dagen (sinds de release is het wereldwijd een van de best bekeken titels op de streamingdienst) is de kans dat dat er komt zelfs reëel te noemen. Maar ik bekijk eerlijk gezegd nog liever het volledige oeuvre van Andy Peelman dan me nog eens aan ‘Obsession’ te onderwerpen.