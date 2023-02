Oekraïne vanuit de lucht, de zwarte Mozart en onze fauna en flora: dit zijn de documentaires van de week

‘The Missing Children’

Canvas, woensdag 1 maart, 22.55

GESCHIEDENIS Ongeveer negenduizend. Zoveel kinderen zouden er in de vorige eeuw verdwenen zijn uit katholieke tehuizen in Ierland. Ofwel gestorven door ontbering en gedumpt in een anoniem graf, ofwel afgestaan ter adoptie zonder toestemming van de moeder. Het cijfer komt uit een rapport van een parlementaire commissie, die in 2021 onderzoek voerde naar de – aldus de toenmalige Ierse premier Mícheál Martin – ‘donkere en beschamende periode in de Ierse geschiedenis’. Het schandaal werd blootgelegd dankzij het noeste werk van Catherine Corless, een historica uit Tuam. Zij ontdekte dat in het plaatselijke tehuis voor ongehuwde en zwangere vrouwen tussen 1925 en 1961 bijna achthonderd kinderen als gestorven waren opgegeven, maar dat niemand wist waar die begraven waren. Sommige lijkjes bleken te zijn gedumpt in een septische put, maar een deel van de kinderen was afgestaan ter adoptie, vooral in de VS. De onmenselijke behandeling van ongewenst zwangere vrouwen en hun kinderen bleek daarna in veel katholieke tehuizen in Ierland schering en inslag te zijn geweest. De documentaire ‘The Missing Children’ laat getuigen aan het woord die de gruwel van Tuam hebben overleefd, en gaat op zoek naar wat er precies is gebeurd met de honderden verdwenen kinderen.

‘Ukraine War from the Air’

NGC, vrijdag 24 februari, 22.05

ACTUA Hoe ziet Oekraïne er vandaag uit, een jaar nadat de Russische troepen er zijn binnengevallen? National Geographic gaat de lucht in om de zware impact van de gevechten en de bombardementen van bovenaf te laten zien.

Beeld Windfall Films/Serhiy Morgunov / Disney

‘Nieuwe blik terug’

NPO 2, zondag 26 februari, 19.25

GESCHIEDENIS Kent u Joseph ­Bologne, ‘de zwarte Mozart’? Of Mary Seacole, een Britse verpleegster uit de tijd van Florence Nightingale? Ooit waren ze beroemd, ondertussen zijn ze vergeten. ‘Nieuwe blik terug’ geeft hun eerherstel.

Beeld NTR

‘L’amour / La mort’

NPO 2, maandag 27 februari, 22.19

ACTUA Liefde eindigt altijd tragisch, ofwel door een breuk, ofwel door de dood van één van de partners. Waarom kiezen we er dan toch nog altijd voor? Enkele experts, onder wie Dirk De Wachter, proberen een antwoord te vinden.

Beeld KRONCRV

‘Onze natuur’

Canvas, woensdag 1 maart, 21.20

NATUUR De documentairereeks over de fauna en flora in ­België gaat in de laatste aflevering te rade bij enkele specialisten en biologen: wat is de impact van de mens op de natuur? En hoe erg is het als dier­soorten uitsterven?

Beeld VRT

‘Putin and the West’

NPO 2, woensdag 1 maart, 23.04

ACTUA Van de annexatie van de Krim over de steun aan Assad tot de aanslagen op geheim agenten in Groot-Brittannië: de verhouding tussen Poetin en het Westen staat allang onder spanning. Wereldleiders vertellen in deze docu over hun ervaringen.