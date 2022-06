Moskou1. Dat, constateerde een stelletje rebelse hackers, was het wachtwoord van de mailbox van Alexander Bortnikov. De baas van de Russische geheime dienst FSB, de opvolger van de roemruchte KGB, waarin ene Vladimir Poetin carrière maakte, vatte de koe bij de horens en koos snel een nieuw paswoord, maar toch raakten de krakers binnen in zijn mailsysteem. Zijn nieuwe wachtwoord, weet Christo Gosev van Bellingcat, een burgerplatform voor onderzoeksjournalistiek, luidde namelijk: Moskou2. Na nog een kaping is Bortnikov intussen aan zijn vierde wachtwoord toe. Moskou4 is intussen een running gag geworden bij wie het Russiche regime volgt: de zichzelf als zo machtig profilerende Slavische reus blijkt een verweerde tuinkabouter.

Deze CNN-documentaire heet ‘Navalny’, maar eigenlijk is de Bulgaar Gosev de echte held van het verhaal. Via niet eens zo ingewikkeld dataonderzoek kon deze bravige, maar vastberaden nerd bliksemsnel de identiteit achterhalen van de Poetinslaafjes die Alex Navalny probeerden te vermoorden. De Kremlincriticus en Russische presidentskandidaat met 13 miljoen volgers werd onwel op een terugvlucht van het Siberische Tomsk naar Moskou. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Omsk, waar de zieke Navalny in handen gegeven werd van een door de staat gecontroleerd ziekenhuis. ‘U mag hier niet zijn, u draagt geen mondmasker’, zegt een bewaker tegen Navalny’s echtgenote Joelia als ze haar man daar probeert te bezoeken, zijn eigen exemplaar losjes over de kin gedrapeerd, nauwelijks een onderlip bedekkend. De artsen stemmen er uiteindelijk wonder boven wonder mee in dat Navalny naar Berlijn wordt gebracht. Daar valt het verdict: de opposant blijkt vergiftigd – met novitsjok nog wel, een zenuwgas dat wellicht ontwikkeld wordt in het Signal Institute in Moskou, officieel een organisatie die sportvoeding samenstelt. Alsof Poetin zijn handtekening wilde achterlaten, zegt Navalny.

Tijdens zijn revalidatie in Duitsland zet Navalny zijn team in om de moordpoging te onderzoeken. Een onverhoopt succes, dat leidt tot hét historische hoogtepunt van de onderzoeksjournalistiek van de laatste decennia. Ze blijven onwerkelijk, de beelden van Navalny die belt met de mensen die hem om het leven moesten brengen. De militairen vertrouwen het zaakje niet en leggen snel neer, maar de arme scheikundige-met-de-puppyogen Konstantsin Koedrjajtsev trapt in de val. Hij vertelt spontaan hoe de vergiftiging in zijn werk is gegaan – novitsjok op een blauwe onderbroek in Navalny’s bagage – en bevestigt bijna letterlijk dat de aanslag verordonneerd werd door het Kremlin. Ongeloof heerst in het team van Navalny, opluchting, en ook het besef dat ze de man flink in gevaar gebracht hebben. ‘Arme kerel. Ze zullen hem vermoorden’, zegt Navalny grijnzend. Na het gesprek is nooit meer iets van de man vernomen. En Navalny zelf? Die werd opgepakt zodra hij opnieuw voet op Russische bodem zette en zit nu in een Siberische gevangenis op beschuldiging van extremisme.

Hoe bewonderenswaardig de strijd en hoe schrijnend het lot van de Russissche dissident ook mogen zijn, in deze Amerikaanse documentaire wordt hijzelf niet al te kritisch benaderd. Navalny ziet er Californisch goed en gezond uit, zit er duidelijk warmpjes in, heeft een trophy wife die de familie onder tafel schaakt en een 19-jarige dochter met een Beverly Hills-accent die schoolloopt in L.A. en shoppen aanduidt als favoriete hobby. Hij sprak vroeger voor een publiek van extreemrechtse nationalisten, ook maar gewone Russen, verklaarde hij, die hij nodig heeft om Poetins macht te breken. Wat zijn doel is? ‘Ik wil de macht verdelen’, zegt hij op een bepaald moment. Het akelige is dat de nadruk meer op de ‘ik’ lijkt te liggen dan op de verdeling. Alleen Navalny lijkt op dit moment de oppositiekrachten in Rusland te kunnen verenigen, en dat dat tot de mogelijkheden behoort is een gigantische groepsprestatie, toont deze documentaire. Maar of de gewone Rus een beter leven zou hebben onder president Navalny? Misschien kent hij de methodes van zijn vijand te goed.

