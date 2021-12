Ok, boomers, jullie zijn te wereldvreemd geworden voor ‘De slimste mens ter wereld’

Er rest ons nog één week van ‘De slimste mens ter wereld’ voor de finaleweken van start gaan en de belangrijkste trends tekenen zich duidelijk af. Wat opvalt: de jeugd houdt makkelijk de bovenhand en iedereen met al zeker één lumbago op de teller is geen lang leven beschoren in de quiz. Zelfs de grijze presentator werd ingeruild voor een vitalere variant.

De ‘De Slimste mens ter wereld’-trein denderde ook deze week onverstoorbaar verder en dat betekent dat er ook weer genadeloos afscheid werd genomen van enkele bekende gezichten. Jeroen Perceval, Esther Nwanu, Flo Windey en Egbert Lachaert werden richting de achteruitgang van de studio gewezen. Opvallend is dat daarmee ook drie van de nieuwkomers meteen hun biezen mochten pakken. Enkel Lisbeth Imbo blijft nog over en zij lijkt met Anthony Nti een impressionante tandem te gaan vormen.

Die laatste is ook goed op weg om topfavoriet te worden voor de eindoverwinning. Hij staat ondertussen op zes deelnames en bekleedt daarmee de derde plaats in de algemene rangschikking. Enkel Merol en Gloria Monserez bleven nog langer in de oranje zetels zitten. Nti wist nog geen enkele aflevering te winnen, wat in die ranglijst niet in zijn voordeel speelt, maar het bewijst wel dat hij een geduchte deelnemer aan het finalespel is. Dat kan hem binnen enkele weken nog goed van pas komen.

Met Nti heeft de jongerenafdeling van ‘De slimste mens ter wereld’ ook een zoveelste vaandeldrager gevonden dit seizoen. Merol en Gloria Monserez bewezen al hun brede kennis en verder staan ook de youngsters Jean-Marc Mwema, Alexander Hendrickx en Acid in de top tien. Het lijkt dat het rijk van de alwetende grijsaard in de quiz definitief voorbij is. Sorry, boomers.

De wissel van de macht werd deze week ook achter het spreekgestoelte vertaald in de tijdelijke vervanging van Erik Van Looy. De vaste ceremoniemeester van het programma was uitgevallen met een coronabesmetting en werd in allerijl vervangen door Bart Cannaerts. Die begon zenuwachtig aan zijn debuut, zich misschien al te veel bewust van het miljoen paar ogen dat op hem gericht was, maar settelde zich al snel in zijn rol. Inclusief de sympathieke, klungelige bloopers.

De nieuwe ‘De slimste mens ter wereld’-week start met Anthony Nti en Lisbeth Imbo, die het gezelschap krijgen van regisseur Jan Verheyen. Wie de resterende kandidaten van dit seizoen zijn, ontdek je hier.

De voorlopige algemene rangschikking:

1. Merol

2. Gloria Monserez

3. Anthony Nti

4. Arjen Lubach

5. Steven Van Gucht

6. Jean-Marc Mwema

7. Geert Meyfroidt

8. Alexander Hendrickx

9. Acid

10. Lisbeth Imbo