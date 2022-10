Olga Leyers: 'Mensen denken snel: jij bent langs de sofa van Erik Van Looy gepasseerd’

Nu zijn er aan het firmament van ‘De slimste mens’ in twintig jaar tijd véél sterren aan het fonkelen gegaan, maar de alpha Canis Majoris – onder slimste mensen bekend als de helderste ster aan de nachtelijke hemel – van het kandidatenbestand heet toch Olga Leyers , die zes jaar na haar hartveroverende deelname haar triomfantelijke terugkeer maakt en Danira Boukhriss Terkessidis en Bart Cannaerts het vuur aan de schenen legt.

OLGA LEYERS «Nu en dan gebeuren er dingen die een steen verleggen in je persoonlijke rivier, maar ‘De slimste mens’ verlegde meteen een rotsblok. Ik spreek vaak in termen van vóór en na mijn deelname.»

HUMO Welke herinnering is je het meest bijgebleven?

LEYERS «Dat ik in de reguliere reeks een ongelofelijke streber was en in de finaleweken plots volledig ontspande. Geen idee welke van de twee Olga’s ik dit keer zal zijn: die met of zonder killersinstinct (lacht).»

HUMO Jouw tranen bij je exit zijn legendarisch geworden. Heb je het fragment recent opnieuw bekeken, nu Streamz het archiefprogramma ‘De slimste mens 20’ aanbiedt?

LEYERS «Ja, maar ik kan er nog altijd niet naar kijken zonder gegeneerd mijn handen voor mijn ogen te houden. Zo tenenkrullend! Dan zegt mijn hele omgeving: ‘Dat is toch schattig? Je was jong!’ Maar ik kan alleen denken: onnozel manneke, dat je daarvoor huilt!

»Ella lacht me nog altijd uit – en terecht – omdat ik na mijn uitschakeling snikte: ‘O, dat is rot.’ Ik gebruik het woord ‘rot’ nooit!»

HUMO Welk alternatief heb je net op tijd ingeslikt?

LEYERS «Dat ik het ronduit (pieeeep!) vond.

»Nog een reden waarom ik niet graag naar die oude afleveringen kijk: dan voel ik me plots dom, omdat ik mezelf dingen hoor zeggen die ik nu niet meer weet. Destijds stond na mijn elf deelnames in de krant: (Met professoraal toontje) ‘Geen wonder, op haar leeftijd werken de hersenen het snelst.’ Intussen is ook bij mij de aftakeling ingezet (lacht).»

HUMO Hoe waren de reacties op jouw deelname destijds?

LEYERS «Ik heb vrijwel alleen mooie reacties gekregen, in mijn omgeving, op straat, zelfs op Twitter.

»Wat ik wél heb ervaren... Als je een vrouw bent die een beetje koket is en ook graag veel dingen weet, denken de mensen snel: jij bent langs de sofa van Erik Van Looy gepasseerd! (lachje)»

HUMO Ben je klaar om opnieuw volop in die mediabelangstelling te komen? Je bent er een paar jaar uitgestapt, onder meer om je op je rechtenstudie te concentreren.

LEYERS «Ach, mijn vorige deelname was een toevalstreffer, omdat ik er zo lang in heb gezeten. Voor hetzelfde geld passeer ik dit keer geruisloos.»

HUMO Maar nee, iedereen zit toch te wachten op jouw grote terugkeer?

LEYERS «Dat is lief. Misschien zijn mensen wel benieuwd naar me omdat ik de kandidaat ben die het meest zal zijn veranderd. Gert Verhulst is gewoon Gert Verhulst gebleven. Maar ik had vorige keer nog babyvet – letterlijk!»

HUMO Ben je nog dezelfde Olga?

LEYERS «Ja, maar er zijn wat scherpe kantjes afgevijld. Toen was ik een nog extremere versie van mezelf. Ik ging nog harder en trok me van nog minder dingen iets aan. Hopelijk ben ik niet gewoon sáái geworden.»

HUMO Ben je intussen afgestudeerd?

LEYERS «Ik moet alleen mijn thesis nog afmaken.

»Ik weet nog niet wat ik met dat rechtendiploma ga doen. De eerstvolgende maanden wil ik gewoon surfen, anywhere the wind blows.»

HUMO Opvallend: alweer een mijlpaal in je leven, en alweer is daar ‘De slimste mens’.

LEYERS «Gek, hè.»

HUMO Hoe zwaar is, tot slot, de psychologische oorlogvoering ten huize Leyers?

LEYERS «Geloof het of niet, dat valt goed mee. De consensus toen we samen het ‘De slimste mens’-gezelschapsspel aan het spelen waren, was dat eigenlijk vooral onze zus Billie heel veel wist. Pas maar op: zij is nog sterker dan Ella en ik!»