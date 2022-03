Om de Planckaerts bij te benen zullen de Verhulstjes nog veel eieren moeten eten

Komt het door de hausse op de woningmarkt? Hopen we met zijn allen eindelijk te weten te komen waarom ze zo duur zijn? Is het omdat er in de journaals al genoeg spannende dingen te zien zijn?

Wat ook de oorzaak is, opmerkelijk veel mensen bleken geïnteresseerd in de handel en wandel van de notarissen die Phara de Aguirre volgt in ‘De notaris’: met ruim 650.000 kijkers deed de nieuwe reeks het een stuk beter dan de laatste aflevering van #weetikveel vorige week (569.145).

De zorgen over onze energiefactuur gaven ‘Pano’ dan weer een flinke boost : het reportagemagazine kwam voor het eerst sinds begin februari nog eens boven het half miljoen uit.

In het wielrennen moest de Strade Bianche nipt zijn meerdere erkennen in Parijs-Nice: net iets meer mensen volgden de putsch van de drie renners van Jumbo-Visma op zondagnamiddag dan het exploot van Tadej Pogacar een dag eerder. De overwinning van Lotte Kopecky in Toscane was goed voor 200.910 kijkers.

Net buiten de top-25 vinden we twee Play4-programma’s terug: ‘De Verhulstjes’ (442.984‏), waarin we ontdekten dat Gert en co. zelfs onderweg naar hun skivakantie in Tirol eieren zitten te eten, en de eerste aflevering van het negende seizoen van ‘Topdokters’ (437.971‏), met een gastrol voor die andere familie die niet van tv weg te slaan is, de Planckaerts.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 4 tot en met donderdag 10 maart. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld.

1 CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.376.650‏

2 THE MASKED SINGER VTM 1.335.658‏

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.119.452‏‏

4 THUIS EEN 1.110.857‏

5 TWEE ZOMERS EEN 1.085.579‏

6 ANDERMANS ZAKEN EEN 1.057.796‏

7 IEDEREEN BEROEMD EEN 980.164‏

8 SPORTWEEKEND EEN 856.066‏

9 HET NIEUWS (19U) VTM 775.118‏

10 BLOKKEN EEN 761.924‏

11 DE JAREN 80 VOOR TIENERS EEN 749.634

12 DE KEMPING EEN 710.002

13 DE NOTARIS EEN 660.408‏

14 HET JOURNAAL (13U) EEN 625.729‏

15 FAMILIE VTM 624.505‏‏

16 LOSLOPEND WILD EEN 618.562‏

17 DE VERRADERS VTM 601.917‏

18 PANO EEN 587.983‏

19 NIETS GAAT OVER EEN 570.201‏

20 FC DE KAMPIOENEN EEN 566.981‏

21 PARIJS-NICE EEN 559.925‏

22 WIELRENNEN STRADE BIANCHE H. EEN 552.377‏

23 INSIDE EDINBURGH ZOO EEN 526.403‏

24 FIRST DATES EEN 514.927‏

25 BOER ZKT VROUW VTM 514.723‏