Ondanks de clichés en knullige dialogen valt er aan ‘Who is Erin Carter’ wel plezier te beleven

Barcelona: stad van Antoni Gaudí, Nou Camp en uitgeregende, levensgevaarlijke Vuelta-etappes. En nu ook het decor van een Netflix-hit: ‘Who is Erin Carter’, een Britse thriller over een jonge vrouw die aan de Spaanse kust ingehaald wordt door haar verleden.

Bij de start van de zevendelige serie - sinds enkele dagen de best bekeken reeks op Netflix - lijkt het antwoord op de titel uit de vraag nog eenvoudig: Erin Carter (Evin Ahmad, de Zweedse actrice uit ‘Snabba Cash’) is een dame die uit het Verenigd Koninkrijk naar Spanje is verhuisd, samen met haar dochter Harper, om er les te geven aan een eliteschool voor de kinderen van rijke ‘expats’. Ze heeft haar leven onder de zon zo goed als op orde: een vaste benoeming als lerares ligt binnen handbereik en ondertussen heeft ze ook een nieuwe man in de vorm van Jordi, een Spanjaard die eruitziet als de verloren gewaande broer van Enrique Iglesias.

Maar dan stort haar zorgvuldig opgebouwde bestaan weer in, als ze samen met Harper de supermarkt binnen gaat om het toilet te gebruiken en er net op het moment een overval plaatsvindt. Uit wat volgt leren we twee dingen. Eén: soms is het stukken veiliger om net als Theo Francken gewoon op straat je gevoeg te doen. En twee: Erin blijkt voor een simpele moeder en lerares bijzonder goed in staat om zich te verdedigen tegen de boeven die haar en haar dochter bedreigen. Dat laatste is ook Emilio opgevallen, een politieagent die toegang heeft tot de camerabeelden uit de supermarkt. Maar in plaats van te onderzoeken waarom Erin zo’n koelbloedige vechtmachine is, besluit Emilio (tevens Erins buurman en Jordi’s beste vriend) om haar talenten in te zetten in zijn strijd tegen de onderwereld van Barcelona, waardoor de hele situatie snel escaleert.

Voor een geloofwaardig verhaal hoef je niet naar ‘Who is Erin Carter?’ te kijken: elke Spanjaard spreekt bijvoorbeeld zo goed en zo spontaan Engels dat het hoofdpersonage nooit de moeite heeft moeten doen om meer dan een paar woordjes Spaans te leren. Erin en Emilio kunnen ook een spoor van dood en vernieling achterlaten zonder dat iemand hen verdenkt, wat doet vermoeden dat de Spaanse politie even amateuristisch is als de organisatoren van de Vuelta. Vrij van clichés is de reeks evenmin: zeker de booswichten zijn nogal eendimensionaal en de actiescènes lijken op een ‘best of’ uit het genre, inclusief een klopjacht over de daken van Tarragona en een auto-achtervolging door de smalle straatjes van diezelfde stad.

Maar voor wie zich daar niet te hard aan stoort en enkele knullige dialogen door de vingers kan zien, valt er aan ‘Who is Erin Carter?’ wel plezier te beleven. Ahmad is uitstekend als de vrouw die te allen prijze wil vermijden dat haar ware identiteit bekend raakt en de makers nemen ook hun tijd om de geheimen uit haar verleden naar boven te laten komen: pas tegen de vierde aflevering, waarin de reeks terugkeert naar het leven van Erin in Engeland, wordt duidelijk hoe de vork min of meer aan de steel zit. Memorabele televisie is het niet, maar vergeleken met recente en bijzonder slechte Netflix-thrillers als ‘Obsession’ of ‘Fatal Seduction’ is ‘Who is Erin Carter?’ op zijn minst het bekijken waard.