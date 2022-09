Ondanks de Remco-mania zagen we in ‘Vive le vélo’ ook een glimp van wat het programma altijd zou moeten zijn

Het is 44 jaar geleden dat een Belg een grote ronde won. Nu Remco Evenepoel aan de leiding staat in de Vuelta, neemt de wielerkoorts in ons land toe. ‘Vive le vélo’ pakt nog tot en met zondagavond uit met zeven extra afleveringen.

We kunnen ze niet meer tellen, het aantal keren dat het voorbije jaar tot kalmte is aangemaand. ‘Wees geduldig met Remco Evenepoel.’ ‘Geef die jongen alle tijd om rustig te groeien.’ ‘Laten we hem vooral niet te veel druk opleggen.’ Niks zegt natuurlijk ‘geen druk’ als zeven extra afleveringen van ‘Vive le vélo’ die speciaal aan jouw persoontje worden opgehangen en in je achtertuin worden opgenomen, dus pootte Karl Vannieuwkerke zijn tafel neer in het Pajotse Sint-Pieters-Leeuw. Het enige wat nog ontbrak was de fanfare van Schepdaal die uitliep om ‘We Are the Champions’ te blazen, terwijl majoretten ‘YMCA’-gewijs de letters R-E-M-C-O uitbeeldden. Of een interview met een bakkersvrouw die met de hand op het hart verklaarde dat ze jáááren geleden al gezien had dat die kleine rap met zijn fiets kon rijden, gevolgd door de mededeling dat ze nu ook een Remco-broodje verkopen. Haal ze nu ze nog warm zijn!

Lees ook Jeugdtrainers over het wonderkind Remco Evenepoel: ‘Ik ben nooit iemand zo obsessioneel en maniakaal gezien’

Het moet zijn dat Karl Vannieuwkerke niet graag thuis is. Of misschien valt er thuis gewoon niet zoveel te beleven nu zijn vrouw er aan de lopende band T-shirts zit te naaien om de winkel draaiende te houden. Feit is wel dat de reboot van ‘Vive le vélo’, afgezien van de Remco-mania, best verdienstelijk was. Het is immers altijd een goed idee om José De Cauwer aan tafel te zetten. Steek vijf frank in José en hij begint geestige wieleranekdotes te vertellen. Steek 400.000 euro in Karl Vannieuwkerke en hij hangt er een talkshow aan op. De beste quote van De Cauwer gisterenavond ging over hoe Spaanse renners het vroeger ‘in hun broek deden’ voor Vlamingen die de boel in waaiers kwamen trekken zodra er een zuchtje wind opstak. ‘Ik heb nog meegemaakt dat je als ploegleider je raam beter niet openzette, anders keilden de Spanjaarden al hun bidons in je wagen, zo boos waren ze.’

José werd geflankeerd door Jurgen Van den Broeck. Maar net als zijn wielercarrière was de passage van de Morkhovenaar niet onvergetelijk. Zo liet hij tijdens één van zijn weinige interventies optekenen dat de Ronde van de Toekomst ‘een goede voorspeller is voor de toekomst’. Terwijl moeder de vrouw onze klomp herstelde, lieten we ons helemaal inpakken door tafelgast nummer drie: Cian Uijtdebroeks. Amper 19 jaar en winnaar van de Ronde van de Toekomst – volgens kenners toch een belangrijke graadmeter voor de toekomst. Uijtdebroeks is ontwapenend, welbespraakt, immer vrolijk en sympathiek. Kortom: de ideale schoonzoon. Vlaanderen staat nu al klaar om hem op het schild te hijsen zodra Remco Evenepoel een misstap begaat en Tom Boonen-gewijs een lijntje legt, of een Lamborghini Murciélago in de prak rijdt, of het aanlegt met de minderjarige dochter van een Nederlandse ex-renner, of … Enfin, u snapt wat we bedoelen.

Dat José De Cauwer deze Vuelta moet becommentariëren vanuit Brussel, valt hem duidelijk zwaar. Maar zijn frustratie werd nog groter – hij beet de tafel net niet in tweeën, wat een veiling voor het goede doel enigszins bemoeilijkt – toen bleek dat Sammy Neyrinck wél een ticket naar de zon had gekregen van de VRT. En het werd nog erger, want Sammy had in zijn koffer blijkbaar nog plaats gevonden voor een melodramatisch pianomuziekje. Op tranentrekkende tonen vroeg hij de ouders van Remco Evenepoel: ‘Wie is Remco Evenepoel?’ Omdat het antwoord ‘een lieve jongen’ hem duidelijk niet beviel, stelde hij de vraag ter afsluiting van zijn interview gewoon nog eens. ‘Wie is Remco Evenepoel?’ ‘Een eigenzinnige jongen die nooit opgeeft,’ probeerde mama Agna opnieuw. Of hij ook wielergeschiedenis zal schrijven, wilde Sammy nog weten. ‘Dat kan, maar dat hoeft niet,’ antwoordde papa Patrick. Nou, daar heeft de planner van de VRT toch een ander idee over. Als Evenepoel vandaag ziek afstapt, moeten ze bij ‘Vive le vélo’ nog zes afleveringen zien te vullen over de strijd tussen Roglic en Mas. Veel succes daarmee. Alsof er ook maar één bakkersvrouw in Vlaanderen aan denkt om een broodje naar die twee kwibussen te vernoemen.

Gelukkig zaten er nog wel wat goeie dingen in ‘Vive le vélo’. Wij meenden zelfs een glimp te hebben opgevangen van hoe het programma er altijd zou moeten uitzien. Zo werden we bespaard van de rubriek ‘Touristique’, waartegen normaliter alleen Touristil soelaas biedt. Géén interviewtje dus met een olijfboer die herinneringen ophaalt aan de slechte oogst van 1986. Noch een portret van een Spaanse jager die paella gaat vangen in het wild.

In plaats daarvan ging het een uur lang waarover het altijd zou moeten gaan: de koers, in al haar vormen. Erg fraai was bijvoorbeeld het kleine geschiedenislesje over Gustaaf De Loor, een wielrenner uit De Klinge die in 1935 de allereerste Vuelta won, om daarna nog hoger te mikken: hij emigreerde naar Amerika en werkte bij NASA mee aan de ontwikkeling van de maanlander. Ook de moeite: het bezoekje aan Freddy Maertens, die in de Vuelta van 1977 dertien van de negentien ritten én het eindklassement won. Na jaren van financiële rampspoed leek de sprinter een zenmeester te zijn geworden. Met twee welgemikte zinnen gaf hij lifecoaches en andere handelaren in geluk een stevige kwak. Freddy gaf aan vandaag best gelukkig te zijn, omdat zijn dochter in de buurt woont. En omdat zijn kleindochter het goed doet op school. Over hoe hij herinnerd wil worden, kon de 70-jarige kort zijn: ‘Dat ik mijn best heb gedaan.’

Of Remco Evenepoel later ook herinnerd zal worden als Vuelta-winnaar die zijn best heeft gedaan? Ho ho, niet te hard van stapel lopen. Laten we hem met z’n allen nog een dag of zes de tijd geven om rustig te groeien.