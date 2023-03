Ondanks de twee erecties is het tweede seizoen van ‘Sex/Life’ maar slappe kost

Het eerste seizoen van ‘Sex/Life’ ging in 2021 viraal omdat in een scène kortstondig het bijzonder grote klokkenspel van een van de hoofdrolspelers te zien was. De makers hebben daar alvast hun lessen uitgetrokken, want in het nieuwe seizoen zitten er twéé momenten die mensen over de hele wereld even in de ogen zullen doen wrijven.

Het ene komt helemaal tegen het einde van het zes afleveringen tellende seizoen en speelt zich net als de spraakmakende scène van twee jaar geleden af tussen mannen die gedoucht hebben na het sporten. Terwijl ze zich staan om te kleden, besluit een personage dat eerder een onfortuinlijk ongeluk met zijn penis heeft gehad en daarom een pompje in zijn lid kreeg om uitgebreid te tonen hoe dat ding precies werkt, tot verbazing van de mensen om hem heen én de onschuldige kijker thuis. In het andere moment, bij het begin van aflevering twee, staat Brad, de jongeheer van De Jongeheer, opnieuw centraal. Wanneer Billie hem na jarenlang wachten en smachten haar onvoorwaardelijke liefde verklaart, vallen de twee in elkaars armen en beginnen ze passioneel te kussen. Het is duidelijk waartoe dat allemaal zal leiden en wanneer de camera even naar beneden gaat is ook te zien hoe Brads opgerichte geslachtsdeel, purper en vrolijk gezwollen, al van tussen zijn buik en broekband komt piepen. Het duurt maar een seconde of zo, maar ik durf er een maand pensioen van Herman De Croo en Siegfried Bracke op de verwedden dat duizenden Netflix-abonnees zullen terugspoelen om te zien of ze het zich niet gewoon hebben ingebeeld.

Voor Brad zelf speelt de hele scène, inclusief de erectie, zich alvast wel in zijn fantasie af, want uiteindelijk blijkt het allemaal maar een droom te zijn geweest. In werkelijkheid heeft de blonde god Billie moeten afwijzen toen ze zich in zijn armen wierp omdat hij samen is met het fotomodel Gigi, die ondertussen ook zijn kind draagt. Billie, die het hele eerste seizoen van ‘Sex/Life’ heen en weer werd geslingerd tussen haar echtgenoot Cooper en haar grote liefde Brad, blijft dus met lege handen achter en moet nu tegelijk een vechtscheiding afhandelen, haar gebroken hart helen en zich opnieuw op de datingmarkt wagen. Gelukkig vindt ze al snel troost in de armen van een charmante en knappe restaurateur die alle begrip heeft voor haar moeilijke situatie, en aan wie eigenlijk slechts één nadeel kleeft: een van de mensen die in zijn restaurant hebben geïnvesteerd en daar dus ook regelmatig over de vloer komen is Brad, wat het voor Billie alleen maar moeilijker maakt om een streep te trekken onder haar verleden.

Dat klinkt allemaal ondraaglijk licht en eigenlijk is het dat ook: met uitzondering van de twee scènes die we hierboven hebben beschreven is het tweede seizoen van ‘Sex/Life’ zelfs een erg slappe bedoening. Natuurlijk had de eerste reeks ook erg weinig om het lijf, maar die dreef tenminste nog op een originele feministische insteek, over een huisvrouw met een meer dan gezonde seksuele appetijt die zich niet wou conformeren aan het brave beeld dat de maatschappij van haar had en daardoor haar leven opblies. Maar nu Billie de brokstukken van dat leven moet lijmen, raken de scenaristen niet verder dan het niveau van een stationsroman, met een opeenvolging van smachtende blikken, pijnlijke dialogen en uitgebreide en vaak lachwekkende seksscènes, allemaal op een sfeervol muziekje en onder hetzelfde stemmige licht: er waren op de set van ‘Sex/Life’ meer neonlampen aanwezig dan op sommige steenwegen richting de grote steden in ons land.

Wellicht helpt het bij mijn oordeel ook niet dat op Disney+ een handvol dagen geleden het mooie ‘Fleishman is in trouble’ verscheen: een reeks die dezelfde thema’s behandelt - verder gaan na een scheiding, een nieuwe richting zoeken in je leven, spijt en schuldgevoelens... - maar dat doet met de nuance, de fijngevoeligheid en de poëzie die hier helemaal ontbreekt. Dat is een doorleefd drama, dit is een catalogus van lingeriemodellen die tot leven is gekomen. Daardoor kun je het tweede seizoen van ‘Sex/Life’ ook een symbool noemen van wat Netflix vandaag zo vaak is geworden: een fabriek van middelmaat, met titels die op een goedkope manier je aandacht trekken en gemakkelijk wegkijken maar die zelden of nooit dieper proberen te snijden. De kans dat het opnieuw een hit wordt, is groot, maar voor mij is heel het tweede seizoen van ‘Sex/Life’ te vergelijken met het opgerichte lid van Brad: ik had het liever niet gezien.