Onder al het opspattende bloed in het uitstekende ‘Wayne’ op Streamz, blijft altijd een hart kloppen

Bij de start van ‘Wayne’ fietst een tiener naar een loods in een verloederde wijk, pakt een stuk ijs en gooit, voor de ogen van enkele verbouwereerde omstanders, een raam in. De eigenaar komt vloekend naar buiten, duwt de vandaal in de sneeuw en ramt hem helemaal in elkaar, waarna de jongen recht staat, een nieuwe brok ijs neemt en nog een raam in gooit. ‘Man, what the fuck?’, stamelt de eigenaar, terwijl hij hem hijgend gadeslaat, een zin die ongetwijfeld op dat moment ook door het hoofd van de kijker zal schieten en die daar tijdens deze spetterende mix van actie, komedie en misdaad zal blijven hangen.

De tiener in kwestie - Wayne McCullough Jr. uit Brockton, een buitenstad van Boston - is een soort Dirty Harry in de dop: licht ontvlambaar en soms erg gewelddadig maar allergisch voor alle vormen van onrecht, groot en klein. Als zijn terminaal zieke vader hem vertelt dat zijn moeder toen ze hem verliet een oldtimer heeft meegenomen die eigenlijk voor Wayne bestemd was, besluit de jongen naar Florida te reizen om de auto op te eisen. Samen met Del, een vijftienjarig meisje op wie hij verliefd is geworden toen ze koekjes aan de deur kwam verkopen, springt hij op de motor, nadat hij eerst een tv-toestel op het hoofd van haar broers heeft laten vallen en daarna haar vader de neus heeft afgebeten - en dat bedoelen we letterlijk.

Wat volgt, is een roadtrip die hetzelfde principe hanteert als ‘De Columbus’ - de reis is belangrijker dan de bestemming - maar toch net iets geschifter verloopt dan het populaire programma op Eén. Het verhaal gaat alle kanten uit: soms is de reeks extreem gewelddadig - een bewaker van een golfterrein krijgt een kettingzaag in de voet, een man die illegale immigranten uitbuit wordt met een nagelpistool aan zijn eigen bestelwagen vastgespijkerd -, soms onweerstaanbaar grappig, zoals wanneer Wayne een spelletje ‘Truth or dare’ wint door met de fiets van op een balkon het zwembad in te rijden. De ene keer gaat het over wat voor tampons tienermeisjes nodig hebben, de andere keer over hoe de honden van de rector van Waynes school keer op keer vergiftigd worden door zijn buurman. Maar onder alle opspattende bloed en de vele excentrieke personages blijft wel altijd een hart bonzen, dat van Wayne en Del, twee verliefde tieners met een ongelukkige jeugd die op de vlucht zijn voor hun verleden.

‘Wayne’ is geen nieuwe serie: het eerste seizoen dat nu op Streamz staat dateert al van januari 2019 en werd oorspronkelijk gemaakt voor YouTube, toen die site zich nog wou meten met Netflix en andere streamingdiensten. Vlak nadat ‘Wayne’ online was gekomen, besloten de bazen van YouTube echter om de ambities terug te schroeven en voerden ze de reeks samen met de meeste andere titels uit de catalogus af. ‘Cobra Kai’, ook begonnen op YouTube, zat in hetzelfde schuitje maar werd opgevist door Netflix en kreeg daar een - bijzonder succesvol - tweede leven. Geen slecht woord over de karateserie maar als wij indertijd hadden kunnen kiezen van wie we nog meer zouden kunnen zien, dan hadden Wayne en Del het makkelijk gehaald van Daniel en Johnny.