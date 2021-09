‘Onder Vuur’ doet het slecht, ‘De Cooke & Verhulst Show’ nog veel slechter

Voor de tweede week op rij voert ‘De Columbus’ de lijst aan, maar ook Wim Lybaert en Jan Kooijman konden niet verhinderen dat ‘Onder Vuur’ deelt in de malaise die een beetje over de hele start van het nieuwe tv-seizoen hangt.

De brandweerserie doet het met 917.868 kijkers minder goed dan ‘Undercover 2’ een jaar geleden (1.083.328) en is van alle Vlaamse dramaseries op zondagavond uit de afgelopen twaalf maanden de enige die begint onder het miljoen: ‘Black Out’ en ‘Beau Sejour 2’ deden, weliswaar in de wintermaanden, een stuk beter met 1.277.360 en 1.204.419 kijkers.

Woensdag lokte de clash tussen Club Brugge en Paris Saint Germain de voetbalfans in dichte drommen naar VTM2, wat slecht nieuws was voor de programma’s op de andere zenders. ‘Let’s talk about sex’ moest nauwelijks inleveren in vergelijking met vorige week (477.662) maar ‘Pano’ trapte het nieuwe seizoen af met slechts 355.598 kijkers, terwijl de tweede reeks van ‘Axel gaat binnen’ nauwelijks 244.776 kijkers haalde. De twee programma’s op Play4, ‘Viervoeters’ en ‘De Cooke & Verhulst Show’, doken gezamenlijk onder de 200.000, met 154.709 en 189.608 kijkers.

Top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 10 september tot en met donderdag 16 september. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1. DE COLUMBUS, EEN 1.150.748

2. THUIS, EEN 1.110.804

3. ONDER VUUR, EEN 917.868

4. IEDEREEN BEROEMD, EEN 857.144

5. HET JOURNAAL (19U), EEN 845.317

6. SPORTWEEKEND, EEN 837.010

7. CL.BRUGGE-PARIS-ST-G., VTM2 814.977

8. IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL?, EEN 729.656

9. SPOED 24/7, EEN 683.288

10. K2 ZOEKT K3, VTM 674.943

11. DURF TE VRAGEN, EEN 671.428

12. HET NIEUWS (19U), VTM 589.107

13. FAMILIE, VTM 555.609

14. BLOKKEN, EEN 534.734

15. MIDSOMER MURDERS, EEN 532.326

16. FC DE KAMPIOENEN, EEN 530.417

17. BELGIUM’S GOT TALENT, VTM 520.850

18. HET JOURNAAL (13U), EEN 496.002

19. DE TIJD VAN ONS LEVEN, EEN 494.889

20. LOSLOPEND WILD, EEN 485.977

21. LET’S TALK ABOUT SEX, EEN 472.969

22. DE VERHULSTJES IN SAINT-TROPEZ, PLAY4 456.690

23. EK. TRENTINO H., EEN 418.355

24. ONVERWACHT, EEN 417.759

25. INSIDE TARONGA ZOO, EEN 397.658