‘One Piece’ op Netflix is een gigantische hype en terecht: het is een van de leukste series van het jaar

De trailers waren al zo’n 25 miljoen keer bekeken, vaker dus dan sommige series op Netflix zelf. Maar nu, een week na de release, staat het met zekerheid vast: ‘One Piece’ is een wereldhit. De fantasierijke piratenreeks is momenteel de best bekeken Netflix-titel in 84 (!) verschillende landen en doet zo zelfs beter dan ‘Wednesday’ en ‘Stranger Things’. Ziedaar kapitein: een hype! Eén die de moeite waard is bovendien.

Het was met gezond scepticisme dat ik begon aan ‘One Piece’, een live-actionreeks gebaseerd op een populaire en langlopende Japanse anime. Netflix heeft immers na de flop van ‘Cowboy Bebop’ een slechte reputatie op dat vlak en er stonden ook verdacht veel personages met groen, oranje of geel haar op de eerste beelden. Toch wist de serie me al na de eerste aflevering op te zadelen met een zeldzame kamerbrede glimlach – mijn naasten maakten zich al zorgen.

‘Dit is een wereld van piraten!’, verklaart een verteller enthousiast in de intro. Onze held Monkey D. Luffy is echter geen vloekende, stelende en rum zuipende piraat à la Jack Sparrow, hij is een ánder soort piraat. Hij heeft schip noch bemanning en kan niet eens zwemmen, maar de knul is er toch rotsvast van overtuigd dat hij de ‘one piece’ zal vinden, de mythische schat van piratenkoning Gol D. Roger.

One Piece Beeld CASEY CRAFFORD/NETFLIX

Luffy pikt onderweg een chagrijnige zwaardvechter, een sluwe dievegge, een pochende scherpschutter en een flirterige kok op: eenzaten die met enige weerzin merken dat ze in hun kapitein beginnen te geloven. Het is dan ook een innemend kereltje: een eeuwige optimist, zelfverzekerd, heldhaftig en loyaal tot op het naïeve af. ‘Zeg me niet dat je echt in die sul gelooft?’ vraagt een vijandige piraat spottend aan de zwaardvechter, waarop die antwoordt: ‘Niet nodig. Hij gelooft in zichzelf.’

‘One Piece’ kan je van meet af aan meeslepen met rake flashbacks, doeltreffende storytelling en geloofwaardig acteerwerk: Iñaki Godoy is uitstekend als Luffy. De avonturenreeks is ook onvoorspelbaar, gewelddadig en raar. Mariniers gebruiken slakken om naar elkaar te telefoneren, gekostumeerde meeuwen leveren dagelijks de krant, sommige piraten hebben superkrachten en een van de booswichten is een krankzinnige kruising tussen Kapitein Haak en de Joker. Het is nogal cartoonesk, maar ‘One Piece’ heeft genoeg hart, humor en joie de vivre om ermee weg te komen.

Pas op, spoiler: Luffy heeft na meer dan duizend afleveringen van de anime zijn schat nog steeds niet gevonden. Deert niet, want de ‘one piece’ is vooral een excuus om meer piraten te ontmoeten, eilanden te verkennen, mysteries op te lossen en monsters te verslaan. ‘One Piece’ is namelijk in essentie een ode aan kinderdromen: Luffy’s ambitie om de koning van de piraten te worden is al even puur als een jochie dat later een astronaut wil zijn, de reeks vertrekt vanuit dezelfde kinderlijke verwondering die van ‘The Goonies’, ‘The Princess Bride’ en ‘Peter Pan’ zulke tijdloze films maakte.

Natuurlijk is deze Netflix-hit van een andere kwaliteit dan prestigieuze drama’s als ‘The Bear’, ‘Succession’ of ‘Beef’. ‘One Piece’ is dan ook geenszins de béste serie van het jaar. Maar het is wel een van de leukste.