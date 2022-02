Onthult de Mol nu al zijn ware gelaat? Bekijk de trailer van het nieuwe seizoen

Televi­sie ★★½☆☆ Modderige berenvellen, gespierde lijven en veel geschreeuw met speekselvlokken: subtiliteit is ver zoek in ‘Vikings: Valhalla’ op Netflix Modderige berenvellen, gespierde lijven en veel geschreeuw met speekselvlokken: subtiliteit is ver zoek in ‘Vikings: Valhalla’ op Netflix