Ontmoet Lise Tieleman, de vrouw naast ‘Uncle Martin’: ‘Mensen rijden daar rond met een handwapen in het handschoenenkastje’

Eerst zette Pascal Braeckman zich onvermoeibaar in voor de zichtbaarheid van klankmannen in televisieprogramma’s, en nu is het aan de regisseurs. In ‘Uncle Martin’, de gestaag in intensiteit toegenomen zoektocht van Martin Heylen naar zijn Amerikaanse bloedverwanten – vanavond aan de finale toe – was acht weken lang Lise Tieleman te zien, Heylens regisseur, maar ook zijn meereizende klankbord, troostende schouder en consigliera.

HUMO Als regisseur had je al een bepalende hand in ‘De klas’, ‘De recherche’ en ‘Topdokters’. Wilde je de voorkant van de camera eens zien?

LISE TIELEMAN «Niet per se (lacht). Martin had me eerst gevraagd om de regie van ‘Uncle Martin’ op me te nemen, maar tijdens de voorbereidingen bleek al snel dat het programma een stuk persoonlijker zou worden dan zijn vorige. Tijdens de roadtrip zou hij iemand kunnen gebruiken om zijn ervaringen mee te delen. Iemand die de juiste vragen kon stellen over hoe hij alles beleefde. En dat ben ik geworden.»

HUMO Goed dertien jaar geleden ben je al eens naar de Verenigde Staten getrokken om het land te documenteren, toen nog voor de Eén-reeks ‘Een simpel plan’. Vond je het land veel veranderd intussen?

TIELEMAN «Het was nog verscheurder dan ik me herinnerde. De polarisatie is echt een probleem, in die mate dat je je als buitenstaander afvraagt: zullen de Amerikanen hier ooit nog uitkomen?

»Voor ons Europeanen is Donald Trump toch altijd vooral een zot gebleven, terwijl veel Amerikanen met ongeveinsd ontzag naar hem opkijken. De Trump-vlaggen hingen óveral, ook bij familieleden van Martin. We wilden er geen politiek programma van maken, maar mensen die bijvoorbeeld rondrijden met een handwapen in hun handschoenenkastje: het blijft een confronterend beeld.»

HUMO Daarbij kwam ook dat jullie met Michigan en North Carolina niet meteen de meest toeristische kant van Amerika aandeden. Jullie waren niet altijd even welkom, om het zacht uit te drukken.

TIELEMAN «In Armada, een lieflijk stadje, zijn we zelfs op de vlucht moeten slaan. Via het buurtnetwerk ging het gerucht rond dat we niet te vertrouwen waren. De mensen die we aanspraken begonnen zich tegen ons te keren en probeerden óns te filmen. De argwaan tegenover het onbekende zit er diep in op die plekken. Een deel van Martins familieleden heeft ook nooit gereageerd op onze oproep. Die mensen dachten dat het een hoax was. Nu ja, een mail van iemand uit een ver oord die beweert familie van je te zijn: het wekt wel een béétje achterdocht, natuurlijk (lacht).

»Maar: hoe crazy ook, het blijft een prachtig land. Met nog altijd genoeg prachtige mensen.»

Uncle Martin

Eén, dinsdag 15 november, 20.40