Ontroerend: Pascale Naessens en Paul Jambers scoren bijna exact even weinig kijkers

De kijkcijfers van VTM beginnen na een slappe seizoensstart langzaamaan uit het dal te kruipen.

‘I Can See Your Voice’ haalt op vrijdagavond bijna 600.000 kijkers, een pak meer dan bij het begin enkele weken geleden (384.803‏) en op maandag gaat ‘Blind getrouwd’ boven het half miljoen terwijl concurrenten ‘Down the Road’ en ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’ die avond net moeten inleveren. Op dinsdag is er wel nog niet echt beterschap voor ‘De schaal van Pascale’ en ‘Jambers, back to the nineties’, al zitten de programma’s van het echtpaar met respectievelijk 207.401 en 207.377 kijkers wel ontroerend dicht in elkaars buurt.

Eén blijft het goed doen in primetime, maar krijgt later op de avond wel enkele klappen: ‘De repair shop’ is vier weken na de start gezakt van 669.526‏ naar 418.819 kijkers en ook ‘De klim van je leven’ is vooral aan een afdaling bezig. Van de 390.446 kijkers op 1 september ‏waren er deze week slechts 162.000 meer over. Dat lage cijfer is weliswaar mede te wijten aan de concurrentie van de Rode Duivels, maar een week geleden kwam het programma ook ternauwernood boven de 200.000 uit (207.734‏). De enige nieuwkomer, ‘Een nacht in het museum’ op Canvas, had 130.000 kijkers.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 16 september tot en met donderdag 22 september. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 CHANTAL EEN 1.072.218‏

2 THUIS EEN 1.010.098‏

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 933.111‏

4 HOTEL ROMANTIEK EEN 877.972‏

5 DOWN THE ROAD EEN 795.809‏

6 IEDEREEN BEROEMD EEN 785.116‏

7 BELGIE-WALES VTM 759.000

8 SPORTWEEKEND EEN 736.050‏

9 DE ALLERSLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 726.245‏

10 HET NIEUWS (19U) VTM 675.417‏

11 HOMO UNIVERSALIS EEN 640.193‏

12 OVER ETEN EEN 579.831‏

13 BLOKKEN EEN 579.383‏

14 I CAN SEE YOUR VOICE VTM 577.308‏

15 DE NOODCENTRALE EEN 570.067‏

16 FAMILIE VTM 558.339‏

17 HET JOURNAAL (13U) EEN 521.599‏

18 FC DE KAMPIOENEN EEN 512.588‏

19 BLIND GETROUWD VTM 500.135‏

20 IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL? EEN 473.527‏

21 TIEN OM TE ZIEN VTM 463.322‏

22 POLITIE 24/7 EEN 455.000

23 PANO EEN 443.583‏

24 THE REPAIR SHOP EEN 418.819‏

25 BEGRAFENIS QUEEN ELIZABETH II EEN 413.253‏‏