Ontsnappen aan een wereld waarin Niels Destadsbader bestaat is nodig: fantasy domineert de ranglijsten op Netflix

Na één week moet ‘Keep Breathing’ alweer plaats maken, voor de nieuwste fantasyhit van Netflix.

De volgende weken vechten de streamingdiensten hun oorlog uit op het fantasyslagveld: op Prime Video start begin september de langverwachte ‘Lord of the Rings’-reeks ‘The Rings of Power’, op HBOMax - bij ons op Streamz - verschijnt over een tiental dagen de eerste aflevering van ‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’ en Netflix lanceerde deze vorige vrijdag al ‘The Sandman’, gebaseerd op de comic van Neil Gaiman. Met succes, want de serie kon op overwegend positieve recensies rekenen en voerde de afgelopen week elke dag de lijst van best bekeken titels aan.

Eigenlijk bestaat de hele top drie deze week uit fantasy, met op twee het - eveneens nieuwe - slotseizoen van ‘Locke & Key’, en op drie ‘Stranger Things’, dat ondertussen al een dikke twee maanden bovenaan de lijst kampeert. ‘Keep Breathing’, vorige week op één, maakt een stevige duik richting plaats zes en wordt voorbijgestoken door nog een andere nieuwkomer: ‘I Just Killed My Dad’, een true crime-serie over een tiener die tijdens een ruzie zijn vader neerschiet, en de redenen waarom het zo ver is kunnen komen.

Lees ook: De Zuid-Koreaanse ‘Breaking Bad’, Snoop Dogg op vampierenjacht en een straf staaltje catfishing: het beste om nu te streamen op Netflix en co.

Voor ‘Uncoupled’ zit het er na nauwelijks één week alweer op en ook blockbuster ‘The Gray Man’ is verdwenen. In de lijst van meest bekeken films moet het peperdure actievehikel met Ryan Gosling niet alleen romantisch drama ‘Purple Hearts’ laten voorgaan maar ook de ondertussen ruim twintig jaar oude eerste Harry Potter-film. Vorige week verscheen de volledige reeks rond de leerling-tovenaar op Netflix en naast ‘The Philosopher’s Stone’ duiken bij de tien populairste films nog vier andere Potter-titels op.

De Netflix-top 10 van vrijdag 12 augustus

1 The Sandman - seizoen 1 (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

2 Locke & Key - seizoen 3

3 Stranger Things - seizoen 4 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

4 Virgin River - seizoen 4

5 I Just Killed My Dad

6 Keep Breathing (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

7 Purple Hearts

8 Trainwreck: Woodstock ‘99 (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

9 Better Call Saul - seizoen 6 (lees hier onze ★★★★★-recensie)

10 Harry Potter and the Philosopher’s Stone (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)