Ontsnapt uit de handen van IS: ‘Dat die meisjes nog leven, is hun antwoord op de terreur’

In augustus 2014 veroverde IS de provincie Sinjar in het noordwesten van Irak. Naar schatting vijfduizend inwoners werden vermoord, vooral oudere mannen en vrouwen. Kinderen werden bij islamitische families geplaatst en onder dwang bekeerd.

De jonge vrouwen, meisjes vaak nog, werden door IS mishandeld, seksueel misbruikt en verkocht of als cadeautje doorgegeven. Over hen gaat ‘Jezidi-vrouwen: Dochters van de zon’, een documentaire van regisseur Reber Dosky.

REBER DOSKY «In 2015 maakte ik een korte film (‘Yezidi Girls’, red.) over drie meisjes – ze waren amper 14, 15 jaar – die op eigen kracht uit de handen van IS waren geraakt. Hun verhalen lieten mij niet los, dus ging ik terug. De wereld weet zo weinig over wat die meisjes en vrouwen hebben moeten meemaken. Er gaat veel aandacht naar de daders van IS, ik wilde dat de slachtoffers óók aandacht kregen.»

HUMO In de documentaire vertellen negen vrouwen wat hun is overkomen.

DOSKY «In het begin was het heel moeilijk. Ze waren getraumatiseerd en bang. Hun cultuur is bovendien niet heel open, zelfs binnen de familie wordt amper gesproken over wat ze hebben meegemaakt. Ik ben drie jaar lang geregeld naar hen toe gegaan. Ik legde uit dat ik geen journalist ben die moeilijke vragen stelt. Dat ze niets hoefden te vertellen dat ze niet wilden vertellen. Ik ben documentairemaker, ik observeer en laat zien. Zo is het vertrouwen stilaan gegroeid.

»Hun getuigenis heeft ook echt wat in gang gezet. Hun verhaal heeft alle kranten gehaald, er kwam politieke aandacht. Lobbyisten proberen nu een dertigtal slachtoffers van IS naar Nederland te halen om hun getuigenis te gebruiken in de rechtszaken tegen IS-strijders. Enkele mensen hebben zich opgegeven om Engelse les te gaan geven in de vluchtelingenkampen. Sommige meisjes hebben vijf of zes jaar in de handen van IS gezeten, en dus al die tijd geen onderwijs gekregen. Een aantal wil graag naar het Westen komen om internationale studies te volgen. Wij proberen die weg voor hen vrij te maken.»

HUMO Hebben ze hun ervaringen kunnen verwerken?

DOSKY «Op dit moment hebben ze het heel zwaar. De genocide vond plaats op 3 augustus, rond deze tijd van het jaar herbeleven ze dat moment heel intens. Het is ook niet voorbij: er zijn nog steeds 2.700 mensen, vooral vrouwen en kinderen, in handen van IS. Niemand weet precies waar ze zijn. Sommige zijn familieleden van die meisjes. Maar al bij al doen ze het goed. Ze proberen hun leven weer op te bouwen. In de film zegt één van hen: ‘IS wilde ons klein maken, onze gemeenschap vernederen. Dat ik vandaag leef, is het antwoord op hun daad.’»

‘Jezidi-vrouwen: Dochters van de zon’

NPO 2, donderdag 10 augustus, 22.07