‘Onverfilmbaar? Ik dacht: dan doe ik het gewoon zelf’

Het is 1984, Québec, Canada. De 17-jarige cinefiel Denis Villeneuve gaat naar de bioscoop voor ‘Dune’, de verfilming van Frank Herberts klassieke sciencefictionboek, dat hij door en door kent.

De film is van de vermaarde regisseur David Lynch, dus dat kan niet misgaan, toch? Achteraf komt Villeneuve, ondertussen 53 en zelf een gerenommeerd filmmaker (‘Blade Runner 2049’, ‘Arrival’), teleurgesteld de zaal uit, vertelt hij, nu hij zijn eigen versie van ‘Dune’ mag voorstellen.

DENIS VILLENEUVE «Ik ben een enorme fan van David Lynch, maar ik miste de ziel van Herberts boek. Ik stelde mezelf gerust: ooit maakt iemand die er even bezeten van is als ik, een verfilming die het boek wél recht doet. Decennia later dacht ik: laat ik het zelf maar doen.»

– Het boek, ook weleens de ‘Lord of the Rings’ van de sciencefiction genoemd, staat bekend als onverfilmbaar. Hoe vaak kreeg je het advies het vooral níét te doen?

VILLENEUVE «Maar één keer, bij het begin. Ik sprak met componist Hans Zimmer (‘Gladiator’, ‘Inception’), die er al lang van droomde muziek te schrijven voor een ‘Dune’-verfilming. Hij is zo’n grote fan dat hij eigenlijk nooit meer een adaptatie wilde zien. ‘De beelden in mijn hoofd mogen niet worden vervuild door een matige verfilming,’ zei hij en daarna keek hij me ernstig aan: ‘Wil je het écht doen?’ Toen heb ik wel even getwijfeld (lacht).»

– Anderen waren minder terughoudend: je kreeg een budget van maar liefst 165 miljoen dollar. Voor hoeveel druk zorgde dat?

VILLENEUVE «Niet zoveel, want toen ik besloot het toch te doen, werd ik mijn eigen strengste criticus. Mezelf niet teleurstellen, dát was de grootste uitdaging. Ik werd emotioneel toen ik tijdens de opnames de beelden tot leven zag komen die ik al zo lang in mijn hoofd had. En op andere momenten voelde ik teleurstelling als het níét in de buurt kwam. Maar over het resultaat ben ik wel positief.»

– Je wilt met ‘Dune’ ook mensen overtuigen om films niet op tv of op hun telefoon te bekijken, maar in de bioscoop.

VILLENEUVE «Ja, en niet omdat ik een nostalgicus ben, het gaat me om de taal van cinema. Ik componeer de beelden met dat grote doek in mijn hoofd. Daarnaast kun je alleen in een bioscoopzaal je volledige aandacht aan een film geven. Thuis zijn er honderd dingen die je kunnen afleiden, maar ik wil dat ‘Dune’ een bijna hypnotiserende ervaring is. Mensen zijn ook niet gemaakt voor een geïsoleerd leven. Ik hou van het idee dat we met z’n allen naar de bioscoop gaan en samen emoties beleven. Ik zie het als mijn taak dat fenomeen te behouden voor de toekomst.»

‘Dune’ is nu te zien in de bioscoop.