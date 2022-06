Onverwacht kijkcijfersucces: Cath Luyten verslaat Bart Cannaerts en Tijs Vanneste

De Rode Duivels houden de eer van VTM deze week nog hoog, maar voor de rest gaat Eén elke avond met het leeuwendeel van de kijkers aan de haal.

In primetime hebben ‘De noodcentrale’, ‘Zorgen voor mama’, ‘Junior op zoek naar de liefde’ en ‘Meneer Vanneste’ nauwelijks concurrentie, en ook later op de avond zorgen ‘De Campus Cup' of ‘We Are Family’ voor hoge kijkcijfers. Eén van de opmerkelijkste successen van de afgelopen weken is echter het nieuwe seizoen van ‘Buurman, wat doet u nu?’ Met uitzondering van de eerste aflevering eind mei (564.545) ging Cath Luyten iedere keer boven de 600.000, en ze deed het ook telkens beter dan ‘Meneer Vanneste’, dat haar op donderdagavond voorafgaat. Gemiddeld haalt ‘Buurman’ zowat 150.000 kijkers meer dan ‘De dag van vandaag’, de quiz die in de weken voordien op dat tijdstip op tv kwam.

De tegenvallende kijkcijfers van ‘Junior Bake Off’ veerden bij de ontknoping niet meer op: de finale werd gevolgd door 127.490 baklustigen, bijna drie keer minder dan de laatste aflevering van het eerste seizoen in het voorjaar van 2021 (339.050‏).

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 10 tot en met donderdag 16 juni. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 POLEN/BELGIE VTM 951.689‏

2 THUIS EEN 934.621‏

3 WALES/BELGIE VTM 903.924‏

4 HET JOURNAAL (19U) EEN 780.216‏

5 DE NOODCENTRALE EEN 708.030‏

6 IEDEREEN BEROEMD EEN 679.997

7 ZORGEN VOOR MAMA EEN 655.807‏

8 FLIKKEN MAASTRICHT EEN 639.340‏

9 BUURMAN, WAT DOET U NU? EEN 604.000

10 HET NIEUWS (19U) VTM 586.832‏

11 SPORTWEEKEND EEN 574.287‏

12 FAMILIE VTM 547.765‏

13 BLOKKEN EEN 542.955‏

14 MENEER VANNESTE EEN 523.000

15 JUNIOR OP ZOEK NAAR DE LIEFDE EEN 498.593‏

16 LUCHTHAVEN 24/7 EEN 468.286‏

17 CAMPUS CUP EEN 441.838‏

18 HET JOURNAAL (13U) EEN 422.671‏

19 WE ARE FAMILY EEN 409.931‏

20 LOSLOPEND WILD EEN 386.433‏

21 DAUPHINE LIBERE EEN 375.411‏

22 NONKELS PLAY4 356.472‏

23 DE TIEN OM TE ZIEN VTM 349.961‏

24 SPORT/VROUW EEN 342.133‏

25 FC DE KAMPIOENEN EEN 337.803‏