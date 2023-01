Onze Man luisterde een hele week naar ‘Goeiemorgen morgen’: ‘Zelfverheerlijking verpakt als nieuws uit eigen streek’

Moest Radio 2 híér nu zijn regionale ochtendprogramma’s voor opgeven? Is Peter Van de Veire geen iets te jolige nonkel voor de grootste familie? Dat waren nog maar de vragen vóór Van de Veire en Kim Van Oncen voor het eerst de ether ingingen met ‘Goeiemorgen morgen’. Maar zoals de makers het zelf zeggen: ‘Zo’n show is als een relatie, die moet je tijd geven.’ Humo gaf hun de volle vijftien uur en luisterde een week lang van zes tot negen.

MAANDAG 23 JANUARI

‘Champagne!’

Het is zes uur ’s ochtends en ik hoef de webcam van Radio 2 niet eens op te zetten. Ik hóór gewoon dat Peter Van de Veire weer staat te stralen als een kachel op een uur waarop normale mensen zich in een olietanker koffie gooien.

‘Lieve luisteraar, hoor je dat? Dat is nu een nieuw begin, een nieuw begin van je dag. Goeiemorgen, Kim!’ Ook voor Van Oncen kan het ook niet anders dan een fijne eerste uitzending zijn: ze mag de hele tijd complimenten voorlezen, terwijl Van de Veire zich indekt voor twee. ‘We laten je buurt niet los,’ zegt hij, en om halfnegen – in radiotermen is dat primetime – bedankt hij de presentatoren van het regionale ‘Start je dag!’ die voor hem opzijgeschoven zijn.

Benadruk dat je de regio’s belangrijk vindt, stond misschien in zijn briefing, met net daaronder: op Radio 2 wordt niets gevierd zonder Metejoor. De braafste borst van de Kempen en zijn zus Lisa coveren ‘Goeiemorgen morgen’ van en voor Hugo Sigal, die de titel van zijn hit uitleende aan het programma. ‘En hij heeft nog champagne mee!’ merkt Kim terloops op als ‘I Gotta Feeling’ al is ingestart.

Maar snel dat Peter Van de Veire gaat! Liefhebbers van de ooit zo gemoedelijke ochtendradio moeten zich bij hem voelen zoals Charlie Chaplin die een maïskolf krijgt binnengestouwd in ‘Modern Times’. Altijd beweert Peter dat het beste nog te gebeuren staat: ‘Kim, we hebben iets voor jou!’ – ‘Dat zeg je de hele tijd, Peter!’ – ‘Nog drie minuten!’ Het is een filmpje met gelukwensen van andere Kimmen en haar schoonmoeder Sonja Kimpen, maar zelfs dan is Kim nog niet verlost van haar ‘probleem’. Na drie kwartier teasen wordt het eindelijk duidelijk: Van Oncen begrijpt niet waarom ouders de naam van hun kind als een sticker op hun achterruit kleven. Je kunt je afvragen waarom je zo van je oren maakt over stickers met babynamen. Ik denk dat dat is wat er gebeurt met Peter Van de Veire on board.

DINSDAG 24 JANUARI

‘PFOS in de grond’

Gisteren had ik het nog niet over regioreporter Margaux Bogaert, de vrouw die verhalen zal rapen van De Panne tot Maaseik. Dat beloofde ze toch, want in de praktijk stond ze gisteren op het belfort van Dendermonde een beiaardier te becommentariëren die de generiek van ‘Goeiemorgen morgen’ speelde. Dat is geen regionieuws, dat is zelfverheerlijking verpakt als liefde voor de streek. Het blijft de grote vraag van ‘Goeiemorgen morgen’: als je vanaf de belfort- dan wel de Reyerstoren over heel Vlaanderen moet uitkijken, hoeveel zie je dan écht? Maar kijk, Margaux van de regio heeft een fietsencontrole gevonden op een basisschool in Olen. Joske en Kaat, 11 jaar, getuigen in fluo over het belang van remmen en achterlichten.

Margaux van de regio Beeld VRT

Het is een fait divers, maar het stoort me nog niet zo half zoveel als ‘Punto punto’. Van de Veire nam het mee van bij MNM en noemt het een legendarisch radiospel, maar zo kun je Tsjernobyl ook een legendarische kernramp noemen. De luisteraar krijgt de eerste letter van het antwoord, dat is het. Nieuwslezeres Charlotte Crul mag het even testen: ‘Welke F is roze en staat op één poot? Een flamingo? Ben je zeker, Charlotte? Of het klopt, hoor je over twee minuten!’

Te gast is een man die al zijn hele leven wint door gewoon te bestaan en zijn achternaam niet te veranderen: Viktor Verhulst. Hij kijkt mee op het grote scherm in de studio naar hoe zijn jarige vader door een chef wordt verrast met eggs benedict. Blijkt de man van Kim Van Oncen de trainer van Viktor te zijn. Zo leert de luisteraar van ‘Goeiemorgen morgen’ steeds maar bij over de kersverse sidekick. Gisteren vertelde ze nog over de kermis in Putte-Kapellen, waar veel van haar vrienden voor de eerste keer met elkaar gesleurd hebben. Nieuws uit eigen streek.

‘En zo, lieve luisteraar, krijg je PFOS in de grond.’ Sorry voor de verwarring, maar het gaat hier ineens over het verschil tussen echte en plastic planten. Zó snel gaat Peter Van de Veire.

WOENSDAG 25 JANUARI

‘Waar zijn die daklozen?’

Er zijn steeds meer daklozen in kleinere steden en gemeenten, staat vandaag in Knack. U leest dat uiteraard niet, maar denkt nu toch wat ik denk: perfect onderwerp voor een ochtendshow. Kim merkt op dat ze er in Putte-Kapellen geen ziet: ‘Ze moeten er toch zijn?’ Waarop Peter: ‘Ik denk dat je daar niet mee te koop loopt.’

Sommige morgen morgens worden niet meer goed, maar misschien ligt dat aan mij. Even vrees ik dat Margaux van de regio een zwerver gaat interviewen in Kessel-Lo of Westerlo. Het is een koppel vrijwilligers van De Roma geworden, die twintig jaar bestaat.

Beeld VRT - Stef Keynen

Van De Roma naar voormalig woonwagenbewoner Jean-Marie Pfaff: er zijn al grotere sprongen gemaakt in dit programma. De krullenboswuivende ex-keeper komt voorspellen dat Simon Mignolet de Gouden Schoen zal winnen. Peter denkt even dat zijn kleinkinderen al zwanger zijn en vraagt door: ‘Ik moet dat doen, ik ben een onderzoeksjournalist.’ Daarna zet Jean-Marie het kubistisch op een praten over zijn truitje van Maradona. Blijkbaar heeft iemand er 7 miljoen euro voor geboden, maar na minutenlang gewauwel weet ik nog altijd niet of hij het nu echt zou verkopen. Was jij geen onderzoeksjournalist, Peter?

In het rubriekje ‘Mijn gedacht’ vindt Arno uit Everberg dat we de straatverlichting langer moeten laten branden. ‘Er zijn oudere mensen die een keer langer op stap zijn,’ beaamt Jean-Marie in wartaal. ‘In ons land zijn er problemen die we zelf moeten oplossen en waarvoor we niet naar een ander moeten kijken.’ Kim vraagt of hij geen burgemeester zou willen worden. ‘Carmen zegt dat ik veel te rechtuit ben.’

DONDERDAG 26 JANUARI

‘Geniet van je mosterd!’

‘Toch speciaal allemaal,’ zegt Peter na het ochtendnieuws van zes uur. Het ging over de toename van neusproblemen door cocaïne. ‘Maar toch een goeiemorgen!’ Denk je dat het nog een goeiemorgen wordt als ik in de miezer loop en te horen krijg van hem dat de zeehonden in Sea Life door echte honden worden gebeten? Niemand beter om daarna de weltschmerz te schetsen dan Yevgueni: ‘Of toch, een nieuwe prins geboren / Zelfs nog beter een dolfijn / Maar dan een stuk of honderd plaatsen waar ze / Weer aan ‘t vechten zijn’.

Radio2 op één - Kim Van Oncen Beeld VRT - Stef Keynen

Hoe lokaler, hoe jovialer, en met nieuws is het net zo. Mijn hoop is gevestigd op het bulletin van de regio Vlaams-Brabant, maar ook daar is het heus ongezellig. De heropening van de Fuse en de Gouden Schoen van Nicky Evrard: voor een regionaal nieuws is dat vrij nationaal. Een mens wordt bijna blij van een wijkkeuken in Vilvoorde.

Tussenin gaan de gesprekken van oprecht schoon – een vrouw wil Bart Peeters aanvragen voor haar man, die ze na veertig jaar en luttele kwaaltjes nog altijd graag ziet – naar doelloos gekreet tegen een man uit het Hageland die mosterd maakt. ‘Maak ons gek, Paul, welke mosterd? Het Hageland is mooi. Ik ben van het Meetjesland, het Meetjesland is ook mooi.’ Zou dat ook tellen als regionieuws? Wanneer mag Kim Van Oncen zelf eens een vraag stellen in plaats van appberichtjes voorlezen? Welke ‘p’ rijmt er op ‘inguïn’? Je hoort het over drie minuten, maar eerst Metejoor met ‘Dit is wat mijn mama zei’.

VRIJDAG 27 JANUARI

‘Wuk gaan we doen?’

‘Serieus? Zie’j gieder eigenlijk niet een beetje beschaamd?’ schreef de stad Veurne op Facebook in een brandbrief aan de vele sluikstorters. Meer heeft Margaux van de regio niet nodig om met GAS-ambtenaar Franky vuilniszakken te gaan openmaken, op zoek naar iets om de vuilaards te ontmaskeren. Kijk, dát is nu eens regionaal nieuws, alleen spijtig dat Van de Veire het nodig vindt om te vragen ‘wuk we gaan doen’. Want we zijn in West-Vlaanderen, mensen! Heeft iedereen zijn riek en brandende toorts al klaar?

Er is een nieuwe song van Natalia, de MIA’s van Pommelien Thijs waren door haar zak gescheurd en er wordt zowaar echt gediscussieerd, over de noodzaak van punten in het onderwijs. Het zoontje van Van Oncen krijgt bloempotjes op zijn rapport.

Chris Huybrechts laat in de app weten dat ze vanuit de Groeneborgerlaan luistert en dat ze een beetje ontgoocheld was toen de regioshows verdwenen, maar dat ze na de eerste week overtuigd is. Van de Veire haalt een applaus uit de jinglebak. Van mij krijgt hij één bloempotje met een West-Vlaams, in de kiem gesmoord patattenplantje erin.

‘Goeiemorgen morgen’, Radio 2, maandag tot vrijdag, 6.00