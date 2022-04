Onze Man ontmaskert de mol: ‘Pleegde culinaire wandaden zo onmenselijk dat ze opgenomen moesten worden in de Conventie van Genève’

De koekoeksklok sloeg een noodlottig uur voor Jens en Toon, maar wat is er nog meer bijgebleven van de tweede aflevering? Opdat u straks niet gehinderd zou worden door de nevelen der tijd bij het bekijken van aflevering drie: onze wekelijkse oplijsting van alle twijfelachtige acties en ronduit verdachte stoten van vorige week.

Anke

Stoof de tweede aflevering binnen zoals ze de eerste had verlaten: gedreven, zij het niet altijd met evenveel resultaat. Coördineerde samen met Yens de rampzalige proef in de wijngaard, maar viel in een aflevering waarbij de kemels per dozijn geschoten werden niet op als een verdachte het overwegen waard.

Bert

Zorgde in de eerste proef voor het lulligste moment van de aflevering door in het niemandsland plots te vergeten wat de opdracht was - een acuut geval van amnesie waar je in ‘14-‘18 nog moeilijker mee wegraakte. Maakte er ook in de veldkeuken een potje van, helaas enkel figuurlijk. Stelde zich tijdens de schattenjacht kandidaat als duiker, maar presteerde vrijwel niets tijdens de eigenlijke proef: een echo van de opdracht met de geldkoffers. Enig argument in zijn voordeel: zo openlijk saboteren doet zelfs een mol niet. Of het moest Lennart al zijn.

Emanuelle

Viel vaker op dan in de eerste aflevering, maar zelden in positieve zin. Bij het koppelen van de kandidaten bijvoorbeeld, waar ze zich toonde als de onbetrouwbaarste coalitiepartner van de groep. Jammer voor haar lotgenoot Yens, dacht je, maar bij de eliminatie bleef Emanuelle toch maar mooi zitten waar ze zat. Vulde tijdens de schattenjacht het kruiswoordraadsel in met Toon, maar bleek daarbij even behulpzaam als een stel ski’s tijdens een hittegolf. Bakte ook niets van het zwaardvechten, en vooral: wist met haar kennis van het Spaans niet op welk vierpotig dier ‘león’ sloeg. Verdacht? Verdacht.

Nele

Bleef grotendeels onder de radar, vooral vergeleken met haar twijfelachtige glansrol in de eerste aflevering. Maakte deel uit van de eerste kookploeg tijdens de proef in de wijngaard, maar werd daar al snel naar de zijlijn verwezen: een weinig aantrekkelijke positie voor een mol.

Philippe

Kende zijn opvallendste moment tijdens de proef in de wijngaard toen hij een heel dozijn eieren hardhandig terugbracht tot twee stuks, waardoor er buiten een bescheiden omelet nog maar weinig gebakken kon worden: des te pijnlijker als de eieren dan ook een onontbeerlijk ingrediënt blijken van het dessert, de duurste gang van de maaltijd. Zakte daarna weg in het peloton om verder niet meer op te vallen.

Sven

Pleegde in de veldkeuken culinaire wandaden die wegens hun onmenselijke karakter opgenomen moesten worden in de Conventie van Genève, en begon in de laatste opdracht met zoveel strijdlust aan het zwaardgevecht dat hij nog voor het eerste wapengekletter al stommelings van de evenwichtsbalk kukelde. Vooral dat laatste oogde bijna té verdacht om nog van opzet te kunnen spreken. Sleutelwoord in vorige zin: ‘bijna’.

Uma en Bert Beeld RV

Uma

Zette een weinig verdachte prestatie neer in de tweede aflevering. Vergat wel de exacte benamingen van de gerechten die ze moest afleveren bij de plaatselijke restaurateur, maar op dat punt was het kalf toch al verdronken - ‘Verdronken kalf op een bedje van vergissingen’ had overigens nog altijd een beter gerecht opgeleverd dan wat daar opgediend werd. Opvallend: bij het onderwatergedeelte van de schattenjacht liet Uma verstaan dat ze een duikbrevet beschikt. Toch viel de keuze qua duikers op Jens en Bert, die daarop niet alleen het water, maar ook voluit de mist ingingen.

Yens

Trad samen met Anke op als coördinator bij de eerste opdracht, met wisselend succes, en kwam op het lumineuze idee om in de zoektocht naar ‘de Reus van Lanzarote’ tijd te verspillen door de làdder te meten waarmee die gevonden moest worden. Als het niets wordt met ‘De mol’, zit een vaste betrekking bij Dobbit TV er dus misschien nog in. Viel vooral op door zijn schijnbaar onfortuinlijke, maar aan het eind lucratieve uithuwelijking aan Emanuelle. Die meldde duidelijk dat ze Yens als haar hoofdverdachte beschouwde, en beweerde na invullen van de eliminatieproef dat ze tegen de afspraak in haar eigen intuïtie gevolgd was. Het resultaat is bekend: Emanuelle werd niet geëlimineerd. Het onthouden waard.