Onze Man over het kassucces van Super Mario: ‘De saaiste acteur van het westelijk halfrond’

Critici reageren koeltjes, maar ‘The Super Mario Bros. Movie’ is met 1 miljard dollar inkomsten wereldwijd de best verdienende film van het jaar. Heeft de besnorde loodgieter de vloek van de afgrijselijke computerspelverfilming eindelijk doorbroken? Humo peuterde zijn gewaardeerde filmrecensent Erik Stockman even los van zijn bioscoopstoel en vroeg hem om een verklaring.

HUMO Ben je verrast door het succes van de jongste Mario-afgeleide?

ERIK STOCKMAN «Niet per se. Iedereen die opgroeide met de Mario-spelletjes krijgt een jeugdsentimentele rilling bij het horen van de eerste ‘ja-hoo!’. Die nostalgie overspant trouwens meerdere generaties, aangezien Nintendo nooit gestopt is nieuwe Mario-spellen uit te brengen.

»Afgelopen weekend ging ik met mijn vijfjarig neefje naar ‘Evil Dead Rise’ kijken – ik hoor dat hij sindsdien elke nacht gillend wakker wordt, maar dat terzijde – omdat ik vind dat je kinderen moet blootstellen aan kwaliteitsvolle films. Maar de meeste mensen gaan met hun kroost naar Mario kijken. Het is momenteel trouwens de enige bioscoopfilm die geschikt is voor de hele familie, naast een puike horrorselectie. Dat is óók een verklaring voor de grote opbrengsten.»

HUMO Wat vond je eigenlijk zelf van de film? Plots zin gekregen om je om te scholen tot loodgieter en je snor te laten staan?

STOCKMAN «Zelf vond ik de film een foltering, maar het verbaast me niet dat mensen er massaal naar gaan kijken. Ik heb niets tegen videogame-adaptaties: ‘Doom’ met Dwayne ‘The Rock’ Johnson was fantastisch, ‘Detective Pikatchu’ was vermakelijk en ik ben een van de weinigen die ‘Warcraft’ verdienstelijk vind. Mario is gewoon geen bijster goede film, maar vooral luid en irritant. Maar je weet wat Clint Eastwood daarover zei: ‘Opinions are like assholes, everybody has one.’ Mijn mening is niet meer of minder waard dan die van het zevenjarige jongetje dat gloedvol uit de cinema komt.

»Critici verwachten altijd meer van een film dan het publiek – iets oorspronkelijks en fris. Ik had gehoopt op de scherpe rand van het lichtjes satirische ‘The LEGO Batman Movie’: Mario die losbarst in een lied over hoe hij Donkey Kong de ledematen van het lijf gaat scheuren om er trefbal mee te spelen, bijvoorbeeld. En het hoofdpersonage in ‘Detective Pikatchu’ sprak met de stem van Ryan Reynolds, die al eens een aangebrande grap vertelde. Mario wordt ingesproken door Chris Pratt, zowat de saaiste acteur op het westelijk halfrond.»

HUMO Misschien is dat net een deel van de verklaring: de mensen krijgen de Mario te zien die ze hoopten te zien.

STOCKMAN «Er zijn de afgelopen jaren veel adaptaties gemaakt, maar deze kleeft het dichtst op het oorspronkelijke personage. Een computerspel verfilmen is altijd riskant: blijf je trouw aan het bronmateriaal, of waag je je aan originaliteit? Dat laatste heeft het distopische live-action ‘Super Mario Bros.’ in 1993 gedaan, met als gevolg dat er geen hond naar is gaan kijken. Deze Mario doet het tegenovergestelde en laat net dat inderdaad de sleutel tot het succes zijn. Als je niks nieuws doet, kan niemand zich beledigd of bekocht voelen. Dat is een kunst op zich.»

HUMO Worden we de komende maanden om de oren geslagen met verfilmingen van nostalgische games? Trekt Rayman met in zijn zog een legertje Lemmings straks naar het witte doek?

STOCKMAN «Na dit succesnummer komen er ongetwijfeld meer verfilmingen die dicht bij het origineel blijven. Ik hou mijn hart al vast, hoewel ik het sentiment van de fans ten volle begrijp. Als iemand kritiek zou hebben op de verschijning van Han Solo in ‘The Force Awakens’ zou ik die ook een muilpeer willen verkopen. Ik heb het grootst mogelijke respect voor de kracht en razernij van een trouwe fan.

»En nu moet ik echt gaan. Ik ga kijken naar ‘Jeanne du Barry’, de opener van het filmfestival van Cannes. Johnny Depp met een gekke Louis XV-pruik kan nooit slechter zijn dan een bonkige loodgieter met een rode klak.»

HUMO Let’s-a go!