Onze Man over het tv-seizoen: ‘Bockie in de fabriek van de berenpoten, daar wil je toch voor gaan zitten?’

De nieuwe programma’s zijn bekend, de stellingen zijn ingenomen, tijd om een balans op te maken: naar welke programma’s uit het nieuwe tv-seizoen moeten we uitkijken en hoe zijn de verhoudingen tussen de zenders? We vroegen het aan chef televisie Stefaan Werbrouck.

HUMO Opvallendste naam in de najaarsprogrammering: Otto-Jan Ham, die een eigen talkshow krijgt. Een verrassende keuze?

STEFAAN WERBROUCK «Toch geen waar je van achterover moet vallen. Otto-Jan Ham heeft in ‘De ideale wereld’ en ‘Viva la feta’ bewezen dat hij vlot en welbespraakt genoeg is voor een talkshow en sinds de verhuizing van ‘De Campus Cup’ is hij toch evenveel een Eén-gezicht als een Canvas-gezicht. Excuseer: evenveel een VRT 1-gezicht als een VRT Canvas-gezicht, dat wordt even wennen. Het concept van ‘Amai zeg wauw’ is verrassender. ‘De laatste show’, ‘Van Gils en gasten’ of ‘Vandaag’ waren klassieke talkshows opgehangen aan de actualiteit, nieuwe boeken of films, ‘Amai zeg wauw’ probeert weg te blijven van de platgetreden paden. Dat is niet zonder risico: elke uitzending draait rond één centrale gast en ‘Het huis’ en ‘Zomeravonden’ hebben getoond sommige namen makkelijker kijkers lokken dan andere. Bovendien heeft Otto-Jan Ham zich voorgenomen om soms zelf mee te spelen met zijn band, en sinds ‘My Name is Jonny Polonsky’, Hams schitterende documentaire over zijn muzikaal idool, weten we hoe slecht dat kan aflopen. Maar goed, los van de vreselijke titel verdient ‘Amai zeg wauw’ alle kansen.»

HUMO De opmerkelijkste afwezigen zijn dan weer Niels Destadsbader en Tom Waes, die pas volgend jaar opnieuw op tv te zien zullen zijn.

WERBROUCK «Er moet nog altijd bespaard worden bij de VRT en daarom zijn sommige programma’s naar 2024 verschoven, kwestie van de kostprijs van het najaar wat te drukken. Maar dan gaat het vooral over het nieuwe seizoen van ‘Hotel Romantiek’ of ‘Homo Universalis’, ik denk niet dat de tweede reeks van ‘Kamp Waes’ of ‘Ik vraag het aan’, het programma van Destadsbader, ooit gepland stonden voor deze herfst.

»Maar je kunt er niet naast kijken dat de VRT de tering naar de nering moet zetten, al wil ik er wel bij zeggen dat de openbare omroep nog steeds risico’s durft te nemen. ‘Amai zeg wauw’ is zoals gezegd riskant. ‘Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis’ van Arnout Hauben, een mix tussen geschiedenis en fictie, ligt ook niet voor de hand in primetime en met ‘Godvergeten’, over het misbruik in de kerk, lijkt Canvas - sorry, VRT Canvas - het programma van het najaar te hebben gemaakt. Ik ben oud genoeg om me de tijd te herinneren dat ‘Als je haar maar goed zit!’ van wijlen Felice een speerpunt van het VRT-najaar was (in 2004, red.). Geloof me, zo erg is het nog lang niet.»

HUMO Dat brengt ons naadloos bij de volgende vraag: wat zetten de commerciële zenders tegenover het VRT-geweld?

WERBROUCK «Die spelen op veilig. Zeker Play, dat als kleinste zender van de drie minder kan rekenen op een trouw publiek dat elke avond voor de tv gaat zitten. Play zet vooral in op nieuwe reeksen van bekende titels, die ook goed kunnen scoren in uitgesteld kijken of op andere platformen zoals ‘Extreme Makeover’, ‘James De Musical’, ‘De Verhulstjes’, Klopjacht’ en natuurlijk ‘De slimste mens’. Belangrijkste nieuwkomer is ‘Celebrity Masterchef Vlaanderen’: ik kijk daar als fan van ‘Masterchef’ geweldig naar huis, maar uiteindelijk is het ook maar een Vlaamse versie van een bekend buitenlands format is met BV’s.

»Ook VTM brengt meer van hetzelfde, met onder meer ‘Het Jachtseizoen’, ‘Camping Coppens’, ‘De verraders’, ‘The Voice Kids’ of ‘Huis gemaakt’. Er zijn een paar nieuwkomers maar die lijken goed op programma’s van vroeger: ‘The big bang’ is ‘De code van Coppens’ met ballonnen, ‘Starstruck’ is ‘De Soundmixshow’ met Bart Kaëll als jurylid in plaats van als presentator. Staan wel met rood in mijn agenda aangekruist: ‘Exen’, een nieuwe comedy met Bart Hollanders en Serine Ayari, en de terugkeer van ‘Snackmasters’, waarin Koen Wauters en Ruth Beeckmans de frikandel doorgeven aan Bockie De Repper en Mathieu Terryn. Bockie die rondgeleid wordt in pakweg de fabriek waar ze de berenpoot produceren of Mathieu die van elke snack die de chef-koks moeten nabootsen een croque-monsieur probeert te maken: daar wil je toch voor gaan zitten?»