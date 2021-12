Onze Man rangschikte alle 33 Steven Spielberg-films, van de migraineverwekkendste tot de allerbeste

Steven Spielberg blaast op zaterdag 18 december 75 kaarsjes uit - en reken maar dat Indy, E.T., Kuifje en zelfs de tijgerhaai uit ‘Jaws’ meehelpen met blazen! Als eerbetoon hebben wij alle 33 langspeelfilms van het feestvarken in een rangorde gezet, van de slechtste tot de allerbeste. Nog vele jaren, Steven!

33. READY PLAYER ONE (2018)

Als er één levende cineast een ticker-tape parade verdient, dan wel Spielberg, de boy wonder met wiens films we allemaal zijn opgegroeid. Niemand zal ooit zijn technische virtuoziteit of zijn impact op de filmgeschiedenis minimaliseren, maar dat neemt niet weg dat hij héél af en toe uitpakt met een miskleun. Het migraineverwekkende ‘Ready Player One’ bijvoorbeeld, een als hommage aan de popcultuur bedoelde lege doos waarvan de hyperkinetische stijl wel héél ver afstaat van de magie van zijn allerbeste films.

Te koop of te huur op Apple TV en Google Play.

32. THE BFG (2016)

Laten we het zo zeggen: ofschoon uw koters deze zwaar geflopte verfilming van het kinderboek van Roald Dahl wel nog zullen kunnen waarderen, laten wij onze eigen neefjes en nichtjes in het kader van hun filmopvoeding liever kijken naar ‘Jaws’ of ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ dan naar deze weinig geïnspireerde opeenstapeling van zwakke CGI, geesteloze tover en winderige humor.

Te zien op Apple TV en Google Play.

31. THE TERMINAL (2004)

Niet meteen de memorabelste Spielberg, deze flauwe tragikomedie waarin de met een vreselijk irritant accent pratende Tom Hanks gestalte geeft aan een Oost-Europese asielzoeker die op de luchthaven van New York zit te wachten op een verblijfsvergunning én op een spitante evolutie in het duffe scenario.

Te zien op Streamz en Amazon Prime.

The Terminal Beeld x

30. ALWAYS (1989)

Sorry hoor, maar wanneer Spielberg klef is, dan is hij onuitstáánbaar klef. Zoals in deze volstrekt onmagische tearjearker over een verongelukte piloot (Richard Dreyfuss) die door een engel (Audrey Hepburn in haar allerlaatste rol) terug naar de aarde wordt gestuurd.

Beschikbaar op dvd.

29. HOOK (1991)

Als er één cineast geschikt was om het verhaal van Peter Pan grandioos te verfilmen, dan toch de eeuwige kindervriend Steven Spielberg, juist? Fout gedacht: ofschoon de pruik van Dustin Hoffman (hij speelt kapitein Haak) er het beste van maakt, stuikt het kunstmatig aanvoelende avontuur in Neverland in elkaar nog voor het goed en wel is begonnen.

Te koop of te huur op Apple TV.

Hook Beeld x

28. THE COLOR PURPLE (1985)

Nadat hij de mensheid had betoverd met ‘Close Encounters of the Third Kind’, ‘E.T.’ en de eerste twee Indiana Jones-films, wilde de naar Oscars snakkende Spielberg met zijn verfilming van de roman van Alice Walker bewijzen dat hij ook volwassen verhalen kon vertellen. Jammer genoeg kon hij het niet laten om Walkers rond incest, psychologische trauma’s, verkrachting, racisme en lesbische liefde draaiende boek te versuikeren tot een crowdpleasend sentimenteel melodrama over een onderdrukte zwarte vrouw (Whoopi Goldberg) die zich bevrijdt uit de klauwen van haar dominante echtgenoot.

Te zien op Apple TV en Google Play.

27. 1941 (1979)

Dronken van het succes van ‘Close Encounters of the Third Kind’, besloot de enigszins verdwaasde Spielberg dat het tijd was om samen met John Belushi en Dan Aycroyd een goofy oorlogskomedie te draaien over een voor de Amerikaanse kust verdwaalde Japanse onderzeeboot die in Los Angeles een paniekgolf ontketent. Spielberg en satirische comedy: het bleek op z’n zachtst gezegd géén geslaagde combinatie.

Verkrijgbaar op dvd.

26 INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL (2008)

De Indy-film die nooit had mogen worden gemaakt. Zelfs Spielberg himself heeft al vaak gezegd dat hij veel spijt heeft van deze bespottelijke sequel waarin Indy in een ijskast kruipt (duh!) en waarin we Shia LaBeouf als Tarzan door het oerwoud zien slingeren (du-uh!).

Te zien op Netflix.

25. WAR HORSE (2011)

Leg deze oorlogsfilm naast pakweg ‘1917', en men ziet het verschil tussen een magistraal oorlogsepos en een oversentimentele familiefilm waarin de gruwel van WOI vakkundig wordt weggemoffeld onder de manen van het hoofdpersonage, een paard.

Te zien op Apple TV en Google Play.

24. WEST SIDE STORY (2021)

Ofschoon Spielberg in zijn allereerste musical de hem kenmerkende technische perfectie bereikt, en ofschoon hij de cultureel incorrecte mankementen uit de originele ‘West Side Story’ van Robert Wise netjes heeft weggewist (deze keer worden de latino’s vertolkt door échte latino’s), blijft er aan deze remake, die overigens goed op weg is om te floppen, een geur van totale overbodigheid kleven.

Nu in de bioscoop.

Steven SpielbergWest Side Story Beeld rv

23. CATCH ME IF YOU CAN (2002)

Het heerlijk lichtvoetige kat- en muisspel tussen de oplichter Frank Abagnale (Leonardo DiCaprio) en de FBI-flik Carl Hanratty (Tom Hanks) staat bol van de retro-fun, maar achteraf ben je deze ietwat té afgelikte film in ‘n vingerknip weer vergeten.

Te zien op Streamz en Netflix.

22. AMISTAD (1997)

Typisch voor Spielberg is dat hij zijn speelse blockbusters graag afwisselt met zwaarwichtige films die u een geweten trachten te schoppen. Deze kostuumfilm over een groep zwarte slaven die anno 1893 voor hun vrijheid vechten behoort tot de tweede categorie: de knap gefilmde openingsscènes op het schip grijpen naar de keel, maar de bombastische rechtbankscènes, de moraliserende speeches en de dikke lagen ouderdomsschmink op het gelaat van Anthony Hopkins maken er een behoorlijk gezwollen en ietwat saai drama van.

Te zien op Streamz en Amazon Prime.

21. THE LOST WORLD: JURASSIC PARK (1997)

Het ‘Ooooooooh!’-gevoel dat je overviel tijdens de eerste ‘Jurassic Park’ blijft wat uit, en tegen dat die T-Rex in de laatste 20 minuten de stad San Diego op stelten zet heb je schoon genoeg van het gebrul, maar de stunt met de in het ravijn bengelende camper is een razend spannende, weergaloos gefilmde brok actiecinema. Netflix en Amazon Prime.

20. THE SUGARLAND EXPRESS (1974)

Zijn eerste echte bioscoopfilm, over twee criminelen (Goldie Hawn en William Atherton) die in een wanhopige impuls een flik kidnappen, is nog geen Spielberg grand cru, maar de kiemen van zijn ontluikende meesterschap - de knappe fotografie, de vlotte vertelling, de dynamische beeldvoering, zijn feilloos gevoel voor tempo - zijn al goed zichtbaar.

Te koop op Apple TV en dvd.

19. THE ADVENTURES OF TINTIN (2011)

Neen, de digitale motion capture-look van Spielbergs verfilming van ‘Het Geheim van de Eenhoorn’ en ‘De Krab met de Gulden Scharen’ doet niet echt recht aan de geniale klare lijn van Hergé. Maar geen uk die zich níet amuseert met deze wervelende avonturenfilm die alles bij mekaar meer in de lijn ligt van de Indiana Jones-films dan van de Kuifje-albums.

Te zien op Streamz.

Tintin Beeld x

18. THE POST (2017)

Niemand doet genialere dingen met de camera dan Spielberg, zo poneerde Paul Thomas Anderson ooit na het zien van deze film over het uitlekken van de Pentagon Papers: check bijvoorbeeld hoe Spielberg de camera laat dansen rond de tien Washington Post-reporters die zich in een krappe living langs stapels papieren bewegen. Tom Hanks en Meryl Streep van hun kant gedragen zich met hun overnadrukkelijke speeches (‘Als wij de politici niet ter verantwoording roepen, wie dan wel?’) soms iets te nadrukkelijk als de buikspreekpoppen van Het Grote Geweten.

Te zien op Netflix.

17. LINCOLN (2012)

Oerdeftige, uit schitterende kostuums, grandioze decors, ontroerende trompetmuziek en gloedvolle monologen opgetrokken biopic waarin Spielberg hulde brengt aan de president die de slavernij afschafte. De voortdurend in aforismen pratende Daniel Day-Lewis mocht voor zijn rol als Abe Lincoln terecht een Oscar gaan afhalen.

Te zien op Apple TV en Google Play.

16. EMPIRE OF THE SUN (1987)

Na het floppen van het té klef bevonden ‘The Color Purple’ waagde de naar brede erkenning snakkende Spielberg met deze verfilming van de roman van J.G. Ballard een tweede poging om zich te bevrijden van zijn reputatie als regisseur van zomerse blockbusters. Het resultaat was een onevenwichtig maar stiksomber oorlogsdrama over een kleine jongen (ja, dat is Christian Bale!) die in China van zijn ouders gescheiden raakt en in een Japans interneringskamp verzeilt.

Te zien op Apple TV en Google Play.

15. MINORITY REPORT (2002)

De binnendringende robotspinnen! De achtervolging op de tonen van ‘Moon River’! Tom Cruise die achter zijn eigen oogballen aanrent! Als de voorzienige agenten van de Pre-Crime-afdeling ons niet op voorhand zouden arresteren, dan zouden wij een moord begaan om Spielbergs denderende adaptatie van het gelijknamige sf-kortverhaal van Philip K. Dick nog eens op het grote scherm te kunnen zien.

Te zien op Apple TV en Google Play.

Minority report Beeld x

14. JURASSIC PARK (1993)

Er zijn in de filmgeschiedenis maar weinig momenten die het allesoverrompelende ‘Wow!’-gehalte evenaren van de grensverleggende scènes waarin Spielberg ons een eerste blik gunt op de door Professor Hammond tot leven gewekte dinosaurussen. Wat volgt is in wezen niets anders dan een luidruchtige monsterfilm waarin de gasten van Hammond al gillend op de loop gaan voor de losgebroken dino’s: niet zo knap en zo inventief als ‘Jaws’, maar achteraf zal u het avontuur wel willen naspelen met uw rubberen dino’s.

Te zien op Netflix en Amazon Prime.

13. BRIDGE OF SPIES (2015)

Er wordt tegenwoordig vaak gezegd dat Spielberg sinds ‘Bridge of Spies’, waaraan werd meegeschreven door Joel en Ethan Coen, geen échte topper meer heeft gedraaid, en daar is iets van. Dat magnifieke openingsshot! Die schijnbaar moeiteloze cinematografische zwierigheid! Dat visueel raffinement! De adembenemend knap in beeld gezette achtervolging door de straten van Brooklyn! Die indrukwekkende vertolking van Mark Rylance als de Russische spion Rudolf Abel!

Te zie Apple TV en Google Play.

12. WAR OF THE WORLDS (2005)

Dakota Fanning die op de oever van de rivier honderden lijken ziet voorbijstromen, het apocalyptische beeld van de als een fakkel brandende trein, Tom Cruise die na de aanval van de angstaanjagende Tripods voor de spiegel het witte as van de doden uit zijn leren jasje klopt: in wat misschien wel zijn meest onderschatte film mag worden genoemd, en zéker één van zijn donkerste, pakt Spielberg uit met een reeks beklemmende tableaus die rechtstreeks refereren aan het trauma van 9/11.

Te zien op Apple TV en Google Play.

11. A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE (2001)

Wat begint als een nogal melige sciencefictionfilm over een robot (Haley Joel Osment) die mens wil worden, groeit gaandeweg uit tot een magische, breinprikkelende en uiteindelijk zielsontroerende odyssee doorheen een irreëel futuristisch landschap (de Flesh Fair!).

Te zien op Apple TV en Google Play.

10. SCHINDLER’S LIST (1993)

Hola, wacht even: behoort dit oorlogsdrama, door velen beschouwd als Spielbergs ultieme meesterwerk, niet ietwat hoger te staan in deze rangschikking? Misschien, maar persoonlijk kennen we niet veel langspelers die ons zúlke gemengde gevoelens bezorgen als ‘Schindler’s List’. Het verhaal van de industrieel die honderden joden redde ontroert tot op het bot, en de zwartwitfotografie oogt verpletterend mooi, maar aan de andere kant voelen wij ons altijd weer ietsjepietsje ongemakkelijk bij sommige keuzes die Spielberg indertijd maakte, zoals wanneer er in het vernietigingskamp Auschwitz geen Zyklon B maar lekker warm water uit de douche blijkt te stromen. Niettemin: een monumentale klassieker.

Te zien op Apple TV en Google Play.

Schndler's list Beeld x

9. DUEL (1971)

Deze spotgoedkope maar desalniettemin razend knap gemaakte thriller over een handelsreiziger (Dennis Weaver) die op de wegen wordt gestalkt door een vrachtwagenchauffeur was eigenlijk gemaakt voor de televisie, maar omdat de film ook even in de bioscopen uitkwam, geldt ‘Duel’ als Spielbergs officiële debuut. En wát voor een debuut! Er wordt weleens gezegd dat het televisiescherm dankzij de streamingdiensten tegenwoordig hoogdagen beleeft, maar het blijft wachten op een Netflix Original, een Amazon Original of een Apple Original van een debuterende regisseur die even spannend, straf en weergaloos is als Spielbergs eersteling.

Te koop op dvd of Apple TV.

8. CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND (1977)

‘Close Encounters’ ontbeert misschien de warmte, de humor en de charme van ‘E.T.’, en sommige scènes komen vandaag licht gedateerd over, maar iedereen die ooit op z’n rug in het gras naar de sterrenhemel heeft liggen turen en daarbij werd overmand door een overrompelend ‘Wij zijn niet alleen!’-gevoel, zal ook vandaag nog onder de betovering komen van deze mysterieuze sciencefictionfilm over een heel gewone man (Richard Dreyfuss) die geobsedeerd raakt door een reeks buitenaardse verschijnselen.

Te zien op Streamz.

Close encounters Beeld x

7. MUNICH (2005)

Puur filmisch is deze thriller over de nasleep van de aanslag op de Israëlische ploeg tijdens de Olympische Spelen in München onbetwist één van Spielbergs beste: let maar eens op de adembenemende cinematografische klasse waarmee hij de aanslag in Rome in beeld zet. Tegelijk weet de cineast ook de groeiende morele dilemma’s binnen het op wraak beluste huurmoordenaarsteam van Eric Bana voelbaar te maken: zo begint het hoofdpersonage zich hoe langer hoe meer af te vragen of het eigenlijk wel koosjer is om terroristische acties te bestraffen met nog méér bloedvergieten.

Te zien op Apple TV en Google Play.

6. SAVING PRIVATE RYAN (1998)

De overweldigende eerste 20 minuten, waarin Spielberg op nooit eerder geziene, ultrarealistische en verbluffende wijze de felbevochten landing van de geallieerden op Ohama Beach verfilmde, verzette de bakens van de oorlogscinema en behoren tot het indrukwekkendste, het meest intense, het meest rauwe wat Spielberg ooit heeft gemaakt. Alleen de zeurpieten onder ons zullen durven te opperen dat de rest van de film dan toch niet helemaal op de hoogte staat van die verpletterende ouverture.

Te zien op Apple TV en Google Play.

"SAVING PRIVATE RYAN" SUPPLIED BY GLOBE PHOTOS, INC. TOM HANKS, MATT DAMON AND EDWARD BURNS K11093LL TV/FILM STILL Beeld SUPPLIED BY LL/GLOBE PHOTOS, INC

5. INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM (1984)

Van de op Cole Porters ‘Anything Goes’ getoonzette begingeneriek over de razend spannende tête-à-tête tussen Indy en Lao Che (‘So it is true, you’ve found Nurhachi?’) tot en met de race met de mijnkarretjes: het vervolg op ‘Raiders of the Lost Ark’ is als een wervelende rollercoasterrit doorheen een soms héél erg duistere tunnel. Kali Ma! Kali Mááááááááá!!!

Te zien op Apple TV en Google Play.

4. INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE (1989)

Ontevreden over de overdaad aan donkerte in ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’, nam Spielberg zich voor om in Indy’s derde avontuur terug te keren naar het plezier van ‘Raiders of the Lost Ark’. Missie geslaagd: de zoektocht naar de Heilige Graal spat uiteen van de fun, de spanning en de actie, de wisselwerking tussen Indy en zijn vader Henry (Sean Connery) knettert van de humor en de wederzijdse (verborgen) affectie, en het slotbeeld is er eentje voor de eeuwigheid.

Te zien op Apple TV en Google Play.

3. E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL (1992)

Wie van ons, jong of oud, is eigenlijk níet betoverd, geroerd en op de één of andere manier gekneed en gevormd geweest door het ontroerende verhaal over de vriendschap tussen een eenzame jongen en een verdwaald buitenaards wezentje met heimwee naar huis? Bestaat er op deze aardkloot eigenlijk iemand die níet is verdronken in de grote ogen van E.T.?

Te zien op Amazon Prime.

2. JAWS (1975)

Niet alleen de schitterende film die Spielberg na twee uitmuntende stijloefeningen (‘Duel’ en ‘The Sugarland Express’) definitief op de kaart zette, niet alleen de fenomenale kaskraker die het tijdperk van de zomerblockbusters inluidde, en niet alleen de cinematografische masterclass die het ‘zo weinig mogelijk tonen!’-principe tot kunst verhief, maar ook de zenuwslopende thriller die in de jaren 70 maakte dat niemand nog het water indurfde.

Te zien op Amazon Prime.

1. RAIDERS OF THE LOST ARK (1981)

Tatatatáááá-tatatáááá! Ieder z’n mening uiteraard, maar wat ons betreft kan geen enkele andere film van Spielberg tippen aan het allereerste avontuur van de archeoloog met de zweep en de hoed, te vinden op Apple TV, Google Play en in het collectieve geheugen van de gehele mensheid. De prachtige manier waarop hij Indy in de eerste scènes letterlijk uit de schaduw laat treden; Indy die wegrent voor de rollende kei; de scène in de Well of Souls: wat zich op die legendarische momenten door uw lijf slingert, is pure, ongeëvenaarde, welhaast religieuze filmmagie. De fontein van de eeuwige jeugd bestáát, hij werd vervaardigd door Steven Spielberg, en hij heet ‘Raiders of the Lost Ark’: telkens je ervan drinkt, voel je je weer tien jaar oud. Op uw gezondheid, Steven!